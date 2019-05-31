«В таких испытаниях проявляется характер». Болельщиков попросили потерпеть

Женская сборная России не смогла одержать ни одной победы на этапе Лиги наций в Анкаре. Команда, составленная из молодых и неопытных волейболисток, в трёх встречах взяла лишь один сет. Старший тренер сборной России Александр Красильников уверен, что даже в таком составе наша команда могла рассчитывать на более удачное выступление.
В интервью «Чемпионату» Красильников подвёл итоги этапов в Бразилии и Турции, объяснил, чем обусловлен эксперимент с составом, и рассказал о принципах работы действующего тренерского штаба. Он понимает, что такие результаты вызывают вопросы у болельщиков, но просит их набраться терпения.
«На второй или третий день мы бы победили Германию»
— Александр Витальевич, сборная России завершила этап в Турции без побед. Тем не менее были ли какие-то позитивные моменты в игре наших девушек?
— Мне понравился настрой игроков в матчах с Японией и Турцией. С Германией игра была провальная, но на то есть объективные причины. Команда перенесла тяжёлый перелёт из Бразилии, не все оказались к этому готовы в физическом плане. Плюс матч с немками попал на третий день акклиматизации, сложно было собраться. Девочки боролись больше с собой, чем с соперницами. Думаю, если бы мы играли с Германией во втором или третьем туре, то результат мог быть иным.
В матче с Японией были хорошие шансы. К сожалению, нам пока не удаётся держать концентрацию. Это проблема всех молодых команд: ты ведёшь в счёте, и начинаются сомнения: «А вдруг я выиграю?». Опытные команды создают задел и чётко идут своим курсом. У нас пока этого нет. Мы могли довести матч с японками до тай-брейка, а там возможно всё. Не получилось чуть-чуть. Вообще, встреча с японками напоминала матч с Доминиканой в Бразилии. Там мы тоже отыгрывали большое отставание и могли взять очки, но немного не хватило.
— А почему не удалось предсказать акклиматизацию и как-то скорректировать график?
— Проблемы с акклиматизацией диктует сам формат турнира. Каждую неделю команда играет по три матча, причём летает с континента на континент. Например, в прошлом году мы начали в Екатеринбурге, потом была Корея, Сербия, Китай. К пятому туру на игроков и тренерский штаб уже страшно было смотреть (улыбается). Акклиматизацию никто не отменял, с этим ничего не сделаешь.
На самом деле такого перелёта в моей жизни ещё не было. Два года назад мы с молодёжной командой добирались до Мексики 29 часов с двумя пересадками. А тут мы даже тот рекорд побили – почти 40 часов и 3 пересадки.
— После матча с Германией вы достаточно жёстко поговорили с командой. Пытались замотивировать таким образом?
— Я пытался найти психологические методы воздействия. Нельзя было впадать в уныние. Когда не хватает физики, то можно вытягивать только на морально-волевых. Волейбол – командный вид спорта, достаточно одному игроку растеряться на площадке, как идёт спад у всей команды. Я рад, что в плане эмоций и борьбы в матчах с Японией и Турцией у нас всё было хорошо.
«После Бразилии россиянкам ничего не страшно»
— В матче с Турцией такая сборная России могла рассчитывать на победу?
— Девчонки старались, временами показывали неплохую игру, даже при неприятном счёте возвращались и догоняли. Но всё-таки сказался более высокий класс сборной Турции. Они и физически сильнее нас, и в плане исполнительского мастерства тоже. Не хватило опыта и длины скамейки. В принципе, мы весь турнир отыграли практически одним составом. Были лишь точечные замены.
— Почему не задействовали всех волейболисток, раз команда и так полностью состоит из игроков ближайшего резерва?
— Результат никто не отменял. Мы ехали не прохлаждаться, а защищать честь страны. Последняя команда по итогам Лиги наций вылетает. Будет стыдно, если российская сборная не будет играть среди 16 сильнейших. Это просто непозволительно. Перед нами стояла задача на этапы в Бразилии и Турции. К сожалению, мы её не выполнили. Но будем навёрстывать упущенное в следующих турах. Сейчас к команде постепенно будут добавляться те игроки, которые имели возможность отдохнуть после чемпионата России.
— Атмосфера во время матча с турчанками не давила на наших волейболисток?
— После Бразилии им уже ничего не страшно (улыбается). Там многие наши девочки впервые увидели такой огромный стадион, так что определённый мандраж был. В принципе, турецкие болельщики вели себя корректно. Я знаю, что на клубном уровне они болеют ещё агрессивнее. В 2014 году мы с «Заречьем-Одинцово» играли в финале Кубка Вызова против «Бешикташа». Тогда ещё не было видеоповторов, и мы в полной мере ощутили атмосферу игры в Турции против их команды – шум, курение, барабаны, свист. Постепенно к этому адаптируешься.
«Сразу становится ясно, кто боец, а кто нет»
— В чём, на ваш взгляд, россиянки наиболее сильно уступают соперницам?
— В физической подготовке. К сожалению, не во всех клубах дела с этим обстоят хорошо. За десять дней сборов просто невозможно набрать необходимые физические кондиции. Чтобы выйти на уровень нормальной физической формы, нужен не один год постоянной тяжёлой работы. Команда сплотилась, у нас был очень хороший коллектив. Все бились, старались, но к победам надо прийти. Если будет кропотливая работа тренеров в сборной и в клубах, индивидуальная работа волейболисток, то тогда это вкупе всё даст результат.
— Какие планы у руководства сборной на девушек, которые выступали на первых этапах?
— Часть волейболисток сейчас получат отдых и потом уже присоединятся к команде перед этапом в Италии. Часть будет готовиться к Универсиаде в составе студенческой сборной. Ну а несколько игроков продолжат работу со сборной России. Вообще, этот турнир – хорошая проверка для молодых и не слишком опытных игроков. Из нынешнего состава только Катя Ефимова и Ангелина Лазаренко играли в Лиге наций в прошлом году. Татьяна Юринская и Кристина Курносова ездили на один этап, но практически не играли. А остальные впервые играли на таком уровне. Да, многие из них прошли школу юниорских сборных, но между молодёжным и взрослым волейболом огромная разница.
— Нет ли опасения, что неудачное выступление в Лиге наций негативно скажется на психологическом состоянии девушек?
— Если держать волейболисток в тепличных условиях, то никакого прогресса не будет. К сожалению, не во всех клубах самые высокие требования к игрокам, в том числе в тренировочном процессе. Чтобы чего-то добиться, надо именно пахать. К примеру, в «Уралочке» нет возможности сачковать, потому что такие люди сразу отсеиваются. Я согласен, что очень тяжело после чемпионата России играть на таком уровне, это всё равно что через два этажа перепрыгнуть. Но это опыт. Тут сразу проявляется характер и становится ясно, кто боец, а кто нет. Бойцовские качества можно воспитывать, но это надо делать с самого раннего возраста.
Я вот смотрю, с каким настроем иностранцы играют в клубах и с каким потом приезжают играть за сборную. В чемпионатах они играют за счёт профессионализма, это для них работа. А за сборную каждый бьётся, не жалея сил и здоровья. Нам тоже важно добиться того, чтобы каждый игрок в сборной понимал, за кого он сражается.
— На состоявшихся этапах у вас была возможность просмотреть резерв сборной России. Кто-то из этих девушек способен помочь главной команде уже в этом сезоне?
— Не хотел бы называть фамилии, но три-четыре волейболистки из этого состава могут сыграть на важнейших турнирах сезона, к которым мы относим, прежде всего, отбор на Олимпийские игры и чемпионат Европы. Можно сказать, что мы провели разведку боем. Команда попала в тяжёлые условия, и у многих игроков в этой ситуации проявился характер. Девочки играли с недолеченными травмами. Видишь, что человеку больно. Спрашиваешь: «Ты можешь играть?». Она видит, что надо, – идёт и играет. В последнее время нам таких бойцов не хватало. Их надо растить, в том числе путём участия в подобных турнирах.
Нужно отметить Полину Матвееву. Девочке 16 лет, я уж и не припомню, когда в таком возрасте дебютировали в сборной России. Для неё, конечно, это колоссальный опыт. Меня поразило, насколько спокойно и рассудительно она играла в Бразилии. Теперь главное не потерять игрока на стадии подготовки, а довести её в физическом и психологическом плане до основной сборной. Связующий с ростом 192 см – это большая редкость. Такой игрок может не только пасовать, но и помогать диагональному закрывать силовое направление атаки. Между прочим, она на молодёжном чемпионате, по-моему, по пять блоков за матч ставила. Перспектива есть, но здесь важно не перехвалить раньше времени. Всё время надо работать, потому что предела совершенству нет.
«Многие сборные играют по советским конспектам»
— Чем вызвано отсутствие на этапах в Бразилии и Турции главного тренера сборной России?
— Учитывая тяжёлое расписание Лиги наций, тренерским штабом совместно с федерацией было принято решение поберечь лидеров сборной России и дать им возможность полноценно подготовиться и подойти к туру в Екатеринбурге в оптимальной форме. Вадим Анатольевич остался в России, где занимается работой с основными игроками. При этом мы всё время были с ним на связи, он внимательно смотрел матчи, был в курсе жизни команды. Какие-то моменты ему со стороны были лучше видны. Он участвовал и в выборе состава, и в разработке тактических схем. Я, как старший тренер, стараюсь проводить его политику.
— Многие болельщики не понимают, почему новые игроки не вводятся в команду постепенно, по несколько человек?
— Мы сейчас проверяем ближайший резерв, потому что у нас есть проблемы на некоторых позициях. Например, остро стоит вопрос с приёмом. Если нет приёма, то никакие нападающие не спасут. Сейчас даже высокие волейболистки играют очень быстро, усложнилась подача. Поэтому приём приобрёл ещё более важное значение. В полноценной команде должно быть два-три человека на позицию. Так у тренеров есть возможность для манёвров.
— Если оставить за скобками нынешнюю ситуацию, в сборной России планируется постепенное привлечение молодёжи?
— Естественно. Никто не спорит с тем, что надо выстраивать систему, создавать преемственность поколений. С основной командой всегда должны работать по три-четыре молодые волейболистки, которые смогут с раннего возраста почувствовать уровень игры на мировой арене. При Союзе была многоступенчатая система подготовки, при которой лучшие волейболистки поэтапно поднимались на более высокий уровень, и в итоге в сборной страны выступали самые сильные.
К сожалению, в 90-е годы случился спад, и мы отстали. Мы живём старой школой, а надо создавать новую. Причём создавать её надо на основе методик из СССР. Сейчас многие сборные играют по конспектам советского волейбола. Получается, они обыгрывают нас нашими же методами, а мы как Иван, родства не помнящий. Важно, чтобы по всем возрастам была единая система подготовки, тогда девушкам легче будет переходить с уровня на уровень. Сейчас есть проблема, что тренер даёт упражнения, а игроки просто не понимают, что делать. Нельзя сразу пойти в десятый класс, нужно сперва пройти хотя бы начальную школу.
«Прошу болельщиков не отворачиваться от команды»
— Вашу команду много критикуют. Как вы относитесь к негативной оценке выступления сборной России на старте Лиги наций?
— Конструктивная критика должна быть. Другое дело, что люди не варятся внутри команды и не знают некоторые нюансы, которые мы не выносим на всеобщее обозрение. Есть субъективные факторы, которые влияют на результат. Я считаю, что сейчас надо, сцепив зубы, это пережить, но сберечь команду. Разницу в классе невозможно взять и ликвидировать за один миг. Не надо судить по первым турнирам. Если бы сборная ФНЛ сыграла с «Барселоной», то она бы крупно проиграла, даже с названием сборной России. Уровень разный.
— Но всё-таки не все болельщики знают нюансы. Люди читают новости о том, что сборная России проиграла Германии со счётом 0:3, и начинают расстраиваться.
— Я согласен. Поэтому у нас и был разбор после матча с Германией. Мы поговорили напрямую. Я считаю, что после того собрания мы всё-таки нашли силы бороться. Понятно, что не хватило мастерства, но никто нас не упрекнёт в отсутствии борьбы. По мере сил мы сражались и с Японией, и с Турцией. А Германия мне ещё долго будет сниться.
— Наверняка вам есть что сказать болельщикам сборной России.
— Поверьте, мы на каждый матч настраиваемся, стараемся. У нас молодой неопытный коллектив. Надо его воспитать, прежде чем он будет давать результат. И воспитание как раз происходит через сложные матчи и обидные поражения. Я хочу извиниться перед болельщиками за то, что мы показываем такой результат. Мы показали то, на что готовы в данный момент. Я прошу любителей волейбола потерпеть и не отворачиваться от команды. В такой ситуации сборной России как никогда необходима поддержка болельщиков.
— Какой итог данного эксперимента вы лично сочтёте удачным?
— Если хотя бы одна волейболистка из этого состава за счёт полученного здесь опыта сможет прибавить и поможет основной сборной России добиться поставленных целей – значит всё было не зря. При этом я уверен, что каждая из девочек приобрела бесценный опыт, который при грамотном подходе очень поможет в будущем.
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