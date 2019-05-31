«В таких испытаниях проявляется характер». Болельщиков попросили потерпеть

Тренер Красильников объяснил, зачем сборная России играла в Лиге наций вторым составом. Он уверен, что всё было не зря. Даже поражения.

Женская сборная России не смогла одержать ни одной победы на этапе Лиги наций в Анкаре. Команда, составленная из молодых и неопытных волейболисток, в трёх встречах взяла лишь один сет. Старший тренер сборной России Александр Красильников уверен, что даже в таком составе наша команда могла рассчитывать на более удачное выступление.



В интервью «Чемпионату» Красильников подвёл итоги этапов в Бразилии и Турции, объяснил, чем обусловлен эксперимент с составом, и рассказал о принципах работы действующего тренерского штаба. Он понимает, что такие результаты вызывают вопросы у болельщиков, но просит их набраться терпения.

Несчастья турецкого берега. Россия проиграла все три матча на этапе Лиге наций Российские волейболистки проиграли Турции в трёх партиях и завершили этап с нулём набранных очков. Время паниковать?

«На второй или третий день мы бы победили Германию»

— Александр Витальевич, сборная России завершила этап в Турции без побед. Тем не менее были ли какие-то позитивные моменты в игре наших девушек?

— Мне понравился настрой игроков в матчах с Японией и Турцией. С Германией игра была провальная, но на то есть объективные причины. Команда перенесла тяжёлый перелёт из Бразилии, не все оказались к этому готовы в физическом плане. Плюс матч с немками попал на третий день акклиматизации, сложно было собраться. Девочки боролись больше с собой, чем с соперницами. Думаю, если бы мы играли с Германией во втором или третьем туре, то результат мог быть иным.

В матче с Японией были хорошие шансы. К сожалению, нам пока не удаётся держать концентрацию. Это проблема всех молодых команд: ты ведёшь в счёте, и начинаются сомнения: «А вдруг я выиграю?». Опытные команды создают задел и чётко идут своим курсом. У нас пока этого нет. Мы могли довести матч с японками до тай-брейка, а там возможно всё. Не получилось чуть-чуть. Вообще, встреча с японками напоминала матч с Доминиканой в Бразилии. Там мы тоже отыгрывали большое отставание и могли взять очки, но немного не хватило.

— А почему не удалось предсказать акклиматизацию и как-то скорректировать график?

— Проблемы с акклиматизацией диктует сам формат турнира. Каждую неделю команда играет по три матча, причём летает с континента на континент. Например, в прошлом году мы начали в Екатеринбурге, потом была Корея, Сербия, Китай. К пятому туру на игроков и тренерский штаб уже страшно было смотреть (улыбается). Акклиматизацию никто не отменял, с этим ничего не сделаешь.

На самом деле такого перелёта в моей жизни ещё не было. Два года назад мы с молодёжной командой добирались до Мексики 29 часов с двумя пересадками. А тут мы даже тот рекорд побили – почти 40 часов и 3 пересадки.

— После матча с Германией вы достаточно жёстко поговорили с командой. Пытались замотивировать таким образом?

— Я пытался найти психологические методы воздействия. Нельзя было впадать в уныние. Когда не хватает физики, то можно вытягивать только на морально-волевых. Волейбол – командный вид спорта, достаточно одному игроку растеряться на площадке, как идёт спад у всей команды. Я рад, что в плане эмоций и борьбы в матчах с Японией и Турцией у нас всё было хорошо.

«Девочки, вы лучшие!» Как три русские женщины зажгли всю команду Россиянки воспрянули духом под отчаянный визг болельщиц. Жалко только, что волейбол без своих туркам вообще до лампочки.

«После Бразилии россиянкам ничего не страшно»

— В матче с Турцией такая сборная России могла рассчитывать на победу?

— Девчонки старались, временами показывали неплохую игру, даже при неприятном счёте возвращались и догоняли. Но всё-таки сказался более высокий класс сборной Турции. Они и физически сильнее нас, и в плане исполнительского мастерства тоже. Не хватило опыта и длины скамейки. В принципе, мы весь турнир отыграли практически одним составом. Были лишь точечные замены.

— Почему не задействовали всех волейболисток, раз команда и так полностью состоит из игроков ближайшего резерва?

— Результат никто не отменял. Мы ехали не прохлаждаться, а защищать честь страны. Последняя команда по итогам Лиги наций вылетает. Будет стыдно, если российская сборная не будет играть среди 16 сильнейших. Это просто непозволительно. Перед нами стояла задача на этапы в Бразилии и Турции. К сожалению, мы её не выполнили. Но будем навёрстывать упущенное в следующих турах. Сейчас к команде постепенно будут добавляться те игроки, которые имели возможность отдохнуть после чемпионата России.

— Атмосфера во время матча с турчанками не давила на наших волейболисток?

— После Бразилии им уже ничего не страшно (улыбается). Там многие наши девочки впервые увидели такой огромный стадион, так что определённый мандраж был. В принципе, турецкие болельщики вели себя корректно. Я знаю, что на клубном уровне они болеют ещё агрессивнее. В 2014 году мы с «Заречьем-Одинцово» играли в финале Кубка Вызова против «Бешикташа». Тогда ещё не было видеоповторов, и мы в полной мере ощутили атмосферу игры в Турции против их команды – шум, курение, барабаны, свист. Постепенно к этому адаптируешься.

«Если Россия во мне заинтересована — буду биться». И плевать на разбитые локти Дарья Пилипенко не читает критику – так велел муж. Она вообще многому учится у супруга. И верит в победу над Турцией.

«Сразу становится ясно, кто боец, а кто нет»

— В чём, на ваш взгляд, россиянки наиболее сильно уступают соперницам?

— В физической подготовке. К сожалению, не во всех клубах дела с этим обстоят хорошо. За десять дней сборов просто невозможно набрать необходимые физические кондиции. Чтобы выйти на уровень нормальной физической формы, нужен не один год постоянной тяжёлой работы. Команда сплотилась, у нас был очень хороший коллектив. Все бились, старались, но к победам надо прийти. Если будет кропотливая работа тренеров в сборной и в клубах, индивидуальная работа волейболисток, то тогда это вкупе всё даст результат.

— Какие планы у руководства сборной на девушек, которые выступали на первых этапах?

— Часть волейболисток сейчас получат отдых и потом уже присоединятся к команде перед этапом в Италии. Часть будет готовиться к Универсиаде в составе студенческой сборной. Ну а несколько игроков продолжат работу со сборной России. Вообще, этот турнир – хорошая проверка для молодых и не слишком опытных игроков. Из нынешнего состава только Катя Ефимова и Ангелина Лазаренко играли в Лиге наций в прошлом году. Татьяна Юринская и Кристина Курносова ездили на один этап, но практически не играли. А остальные впервые играли на таком уровне. Да, многие из них прошли школу юниорских сборных, но между молодёжным и взрослым волейболом огромная разница.

— Нет ли опасения, что неудачное выступление в Лиге наций негативно скажется на психологическом состоянии девушек?

— Если держать волейболисток в тепличных условиях, то никакого прогресса не будет. К сожалению, не во всех клубах самые высокие требования к игрокам, в том числе в тренировочном процессе. Чтобы чего-то добиться, надо именно пахать. К примеру, в «Уралочке» нет возможности сачковать, потому что такие люди сразу отсеиваются. Я согласен, что очень тяжело после чемпионата России играть на таком уровне, это всё равно что через два этажа перепрыгнуть. Но это опыт. Тут сразу проявляется характер и становится ясно, кто боец, а кто нет. Бойцовские качества можно воспитывать, но это надо делать с самого раннего возраста.

Я вот смотрю, с каким настроем иностранцы играют в клубах и с каким потом приезжают играть за сборную. В чемпионатах они играют за счёт профессионализма, это для них работа. А за сборную каждый бьётся, не жалея сил и здоровья. Нам тоже важно добиться того, чтобы каждый игрок в сборной понимал, за кого он сражается.

— На состоявшихся этапах у вас была возможность просмотреть резерв сборной России. Кто-то из этих девушек способен помочь главной команде уже в этом сезоне?

— Не хотел бы называть фамилии, но три-четыре волейболистки из этого состава могут сыграть на важнейших турнирах сезона, к которым мы относим, прежде всего, отбор на Олимпийские игры и чемпионат Европы. Можно сказать, что мы провели разведку боем. Команда попала в тяжёлые условия, и у многих игроков в этой ситуации проявился характер. Девочки играли с недолеченными травмами. Видишь, что человеку больно. Спрашиваешь: «Ты можешь играть?». Она видит, что надо, – идёт и играет. В последнее время нам таких бойцов не хватало. Их надо растить, в том числе путём участия в подобных турнирах.

Нужно отметить Полину Матвееву. Девочке 16 лет, я уж и не припомню, когда в таком возрасте дебютировали в сборной России. Для неё, конечно, это колоссальный опыт. Меня поразило, насколько спокойно и рассудительно она играла в Бразилии. Теперь главное не потерять игрока на стадии подготовки, а довести её в физическом и психологическом плане до основной сборной. Связующий с ростом 192 см – это большая редкость. Такой игрок может не только пасовать, но и помогать диагональному закрывать силовое направление атаки. Между прочим, она на молодёжном чемпионате, по-моему, по пять блоков за матч ставила. Перспектива есть, но здесь важно не перехвалить раньше времени. Всё время надо работать, потому что предела совершенству нет.

За такую сборную не стыдно. Россия сражалась, но уступила Японии в Лиге наций Сборную России по волейболу считали явным аутсайдером в игре с Японией, но по ходу встречи аутсайдерами едва не стали сами японки.

«Многие сборные играют по советским конспектам»

— Чем вызвано отсутствие на этапах в Бразилии и Турции главного тренера сборной России?

— Учитывая тяжёлое расписание Лиги наций, тренерским штабом совместно с федерацией было принято решение поберечь лидеров сборной России и дать им возможность полноценно подготовиться и подойти к туру в Екатеринбурге в оптимальной форме. Вадим Анатольевич остался в России, где занимается работой с основными игроками. При этом мы всё время были с ним на связи, он внимательно смотрел матчи, был в курсе жизни команды. Какие-то моменты ему со стороны были лучше видны. Он участвовал и в выборе состава, и в разработке тактических схем. Я, как старший тренер, стараюсь проводить его политику.

— Многие болельщики не понимают, почему новые игроки не вводятся в команду постепенно, по несколько человек?

— Мы сейчас проверяем ближайший резерв, потому что у нас есть проблемы на некоторых позициях. Например, остро стоит вопрос с приёмом. Если нет приёма, то никакие нападающие не спасут. Сейчас даже высокие волейболистки играют очень быстро, усложнилась подача. Поэтому приём приобрёл ещё более важное значение. В полноценной команде должно быть два-три человека на позицию. Так у тренеров есть возможность для манёвров.

— Если оставить за скобками нынешнюю ситуацию, в сборной России планируется постепенное привлечение молодёжи?

— Естественно. Никто не спорит с тем, что надо выстраивать систему, создавать преемственность поколений. С основной командой всегда должны работать по три-четыре молодые волейболистки, которые смогут с раннего возраста почувствовать уровень игры на мировой арене. При Союзе была многоступенчатая система подготовки, при которой лучшие волейболистки поэтапно поднимались на более высокий уровень, и в итоге в сборной страны выступали самые сильные.

К сожалению, в 90-е годы случился спад, и мы отстали. Мы живём старой школой, а надо создавать новую. Причём создавать её надо на основе методик из СССР. Сейчас многие сборные играют по конспектам советского волейбола. Получается, они обыгрывают нас нашими же методами, а мы как Иван, родства не помнящий. Важно, чтобы по всем возрастам была единая система подготовки, тогда девушкам легче будет переходить с уровня на уровень. Сейчас есть проблема, что тренер даёт упражнения, а игроки просто не понимают, что делать. Нельзя сразу пойти в десятый класс, нужно сперва пройти хотя бы начальную школу.

Организаторы Лиги наций просто забыли о сборной России. Их можно понять Пустые кресла, мучения диктора и конфуз журналистов. Всё о матче, которого лучше бы не было.

«Прошу болельщиков не отворачиваться от команды»

— Вашу команду много критикуют. Как вы относитесь к негативной оценке выступления сборной России на старте Лиги наций?

— Конструктивная критика должна быть. Другое дело, что люди не варятся внутри команды и не знают некоторые нюансы, которые мы не выносим на всеобщее обозрение. Есть субъективные факторы, которые влияют на результат. Я считаю, что сейчас надо, сцепив зубы, это пережить, но сберечь команду. Разницу в классе невозможно взять и ликвидировать за один миг. Не надо судить по первым турнирам. Если бы сборная ФНЛ сыграла с «Барселоной», то она бы крупно проиграла, даже с названием сборной России. Уровень разный.

— Но всё-таки не все болельщики знают нюансы. Люди читают новости о том, что сборная России проиграла Германии со счётом 0:3, и начинают расстраиваться.

— Я согласен. Поэтому у нас и был разбор после матча с Германией. Мы поговорили напрямую. Я считаю, что после того собрания мы всё-таки нашли силы бороться. Понятно, что не хватило мастерства, но никто нас не упрекнёт в отсутствии борьбы. По мере сил мы сражались и с Японией, и с Турцией. А Германия мне ещё долго будет сниться.

— Наверняка вам есть что сказать болельщикам сборной России.

— Поверьте, мы на каждый матч настраиваемся, стараемся. У нас молодой неопытный коллектив. Надо его воспитать, прежде чем он будет давать результат. И воспитание как раз происходит через сложные матчи и обидные поражения. Я хочу извиниться перед болельщиками за то, что мы показываем такой результат. Мы показали то, на что готовы в данный момент. Я прошу любителей волейбола потерпеть и не отворачиваться от команды. В такой ситуации сборной России как никогда необходима поддержка болельщиков.

— Какой итог данного эксперимента вы лично сочтёте удачным?

— Если хотя бы одна волейболистка из этого состава за счёт полученного здесь опыта сможет прибавить и поможет основной сборной России добиться поставленных целей – значит всё было не зря. При этом я уверен, что каждая из девочек приобрела бесценный опыт, который при грамотном подходе очень поможет в будущем.