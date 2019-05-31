Ошибка на ошибке. Как Россия проиграла первый матч в Лиге наций-2019

В последний день весны 2019 года мужская сборная России по волейболу взяла старт в Лиге наций-2019. Этот турнир позиционируется как возможность для экспериментов перед более серьёзными стартами, например, отбором на Олимпийские игры. И новый тренер нашей команды Туомас Саммельвуо этим шансом решил воспользоваться сполна. На первый матч сезона против команды Франции россияне вышли в далеко не самом мощном своём составе. В принципе и французы недосчитались Ле Ру или Нгапета, но россияне в первой игре уступали сами.

Судьбоносная ошибка рефери

Клюка, Полетаев, Куркаев, Подлесных, Яковлев, Кобзарь – таким был стартовый состав России. Первый сет начался в равной борьбе: команды обменивались очками по очереди. Но если Россия свои очки добывала в атаках с трудом, то французы чаще праздновали наши ошибки на подачах. При счёте 6:8 сопернику помог судья, который дал преждевременный свисток в безвыходной для французов ситуации. Россия должна была набрать очко, но странная ошибка арбитра вынудила его назначить спорный мяч. «Это моя ошибка, – признался рефери. – Это же всё-таки игра».

Игра игрой, но переигровку очка Россия проиграла. И после счёта 6:9 эти три очка отставания закрепились. Французы невероятно здорово играли в защите: на их стороне мячи вообще не падали. А ещё важнее французской защиты было то, что Россия очень много ошибалась сама. Ресурсов, чтобы совершить рывок, у дружины Саммельвуо так и не нашлось. Три очка отрыва выросли до четырёх, потом до пяти, шести. И Франция очень спокойно выиграла сет.

Два провала

В начале второй партии ошибок у сборной России стало меньше, вот только трудности с атакой никуда не делись: Туомас Саммельвуо призывал играть в нападении быстрее и выше, но у команды не всё получалось. Трудности были и с приёмом: мяч периодически улетал к сопернику, да и подача не шла. Действия разыгравшегося Полетаева вроде бы позволяли сборной России держаться с французами на равных, но в одной из расстановок последовал провал – 11:16.

После второй технической паузы Саммельвуо произвёл ещё пару замен, и команда с Волковым и Филипповым добилась локального успеха: сходу выиграла брейковое очко, а через пару минут – ещё два, одно из которых первым в игре эйсом – 18:17. А вообще, обновлённая передняя линия очень здорово играла на блоке, и, пару раз закрыв французов, довела счёт на табло до равного.

Франция тут же ушла на тайм-аут и получила ценные указания от своего тренера. Но в целом Россия отдала концовку партии сама: Полетаев ошибся на подаче и зарядил в блок, Волкова тоже «зачехлили», а ещё он попал в антенну. И мгновенно 20:20 превратились в 21:24. В ответственный момент на подачу вышел Волков. Один эйс ему сделать удалось, второй уже нет – 22:25.

Французы дрогнули

На расстановку сил в дебюте третьего сета серьёзно повлияла подача: Россия продолжала рисковать и ошибаться, а Франция подавала мощно, если не добывая очко, то выбивая приём, – 5:2. Клюка старался и забивал, но к перерыву Россия уступала с привычным уже счётом 6:8.

Подача у россиян появляться никак не хотела, зато пошёл приём. А есть приём – есть и доводка. Несмотря на старания французского блока, сборная России провела несколько классных атак и впервые за долгое время вышла вперёд – 11:10. Этот факт, похоже, так вдохновил Клюку, что он роскошно подал и заставил тренера французов взять тайм-аут, чтобы не дать России оторваться. Однако создать небольшой отрыв наша команда всё-таки смогла – 16:13 к паузе.

Обмениваясь взаимными ошибками, команды подошли к концовке. Досадно, что россияне в простых ситуациях ошибались больше, а потому почти всё преимущество растеряли – 18:17. Но французы, к счастью, поджать нашу команду не сумели, и сами сыграли не идеально. В ключевой момент себя вновь проявил Клюка, и концовка вышла для россиян спокойной – 25:20.

«Давайте рисковать!»

Первый сет, выигранный командой в Лиге наций-2019, добавил всем положительных эмоций. Здорово, что команде удалось снизить количество своих ошибок и заставить чуть занервничать французов. Очень хотелось, чтобы позитивная тенденция не менялась, и Россия добавляла.

Однако не всё было просто. И игра вернулась к тому, что было в первом и втором сетах. Россия снова много ошибалась (забегая вперёд, можно сказать, что россияне допустили почти 40 ошибок за четыре сета), а французы, напротив, отдохнули и успокоились. До второго технического тайм-аута на площадке кипела равная борьба, а затем Россия допустила две грубых ошибки – 16:18.

Эти ошибки и выбили нашу команду из колеи: на табло вскоре загорелось 17:21, и Саммельвуо призвал команду: «Давайте рисковать!» России нужно было срочно на заказ выигрывать четыре очка и… она выиграла три на подачах Клюки и Филиппова! Было совсем рядышком и четвёртое очко, но Ле Гофф выручил французов. При счёте 23:24 на подачу вышел Полетаев: ещё недавно в чемпионате России он подавал эйсы в концовках партий, словно семечки щёлкал. Но в этот раз мяч перелетел площадку и игра завершилась после четырёх сетов.

Свой первый матч в новом сезоне сборная России проиграла сама, допустив непозволительное количество ошибок. Но, может быть, уже в игре с Японией получится львиную долю их убрать?