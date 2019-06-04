И снова мимо. Россия проиграла шесть из семи матчей в Лиге наций

Одна победа в шести матчах – явно не тот результат, на который рассчитывали в женской сборной России по волейболу на старте Лиге наций. Даже с учётом того, что тренерский штаб выставил на эти этапы более чем экспериментальный состав. Собственно, на первых этапах сборная России выступала ещё и без главного тренера Вадима Панкова, который остался в Новогорске работать с несколькими основными игроками и целым рядом молодых перспективных волейболисток.
В числе других волейболисток на третьем этапе Лиги наций к нашей сборной присоединилась Ксения Парубец. Ирина Воронкова же пока просто тренируется и в Кортрейке играть не будет. Лидеров сборной Гончарову и Кошелеву ждут только к олимпийскому отборочному турниру, который пройдёт в Калининграде в начале августа.
Трудное начало для Парубец
Впервые за последнее время российские волейболистки вышли на матч Лиги наций в статусе фавориток. Несмотря на то, что Бельгия играла дома, именно подопечные Панкова выглядели более сильной командой на бумаге. В начале встречи соперники присматривались друг к другу, но при этом довольно уверенно атаковали. На первый технический перерыв бельгийки ушли с небольшим преимуществом – 8:7. Ко второму россиянки немного прибавили и вышли вперёд – 16:15.
После паузы у сборной России стал сильно хромать приём. Хорошо, что хозяева несколько раз ошиблись на подаче, иначе дела могли быть совсем плохи. При счёте 19:20 Парубец атаковала в аут и заставила Панкова взять тайм-аут. Надо сказать, что Ксения довольно тяжело входила в игру. Очередная её атака с задней линии попала под бельгийский блок – 20:23. Партию было уже не спасти – 22:25.
Проваленная концовка
Старт второго сета тоже не сулил ничего хорошего россиянкам. Подопечные Панкова начали партию с 0:3. Могло бы быть и 0:4, но после атаки Халецкой судьи зафиксировали небольшое касание блока. Следом Мария провела ещё одну удачную атаку, а потом наши волейболистки закрыли бельгиек на блоке — 3:3. Был момент, когда россиянки даже вышли вперёд, но на первый технический перерыв во второй партии лидером ушла сборная Бельгии – 8:7.
Приятно, что у Халецкой в этой встрече многое получалось. Её обманное действие выровняло положение на паркете – 11:11. Плюс заработал первый темп в исполнении Екатерины Ефимовой. Всё бы хорошо, но никак не ладилась игра у Парубец. Перед вторым техническим перерывом Ксения отправила мяч в аут – 15:16. А после паузы хозяева просто были лучше и заслуженно взяли второй сет подряд – 25:20.
Бельгийский тайм-аут сработал
Понимая, что перед командой маячит перспектива проиграть шестой матч из семи, сборная Росси уверенно начала третью партию. На подаче Лазаренко удалось создать небольшой отрыв – 4:1. Было важно поймать это преимущество, и подопечные Панкова сумели это сделать. К середине партии разница в три мяча сохранялась – 13:10. Тренерский штаб сборной Бельгии взял тайм-аут, зная, что если россиянки перехватят инициативу сейчас, могут накатом взять и остальные сеты.
И это сработало. Хозяева сумели не только сравнять счёт, но и выйти вперёд – 18:17. При этом бельгийки не ставили неразрешимых задач перед подопечными Панкова. Россиянки сами отдавали очки сопернику. Большая нагрузка выпала на Парубец, которая была не готова к такому повороту событий после длительной паузы. И, конечно же, опять на обе ноги хромал приём. Всё это вкупе привело к тому, что женская сборная России проиграла и третий сет – 22:25. Шесть поражений в семи матчах – к такому нас жизнь не готовила.
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