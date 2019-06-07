У этой Португалии нет Роналду. Да и он не мешал бы России победить в Лиге наций

Сборная России начала Лигу наций с двух побед в трёх матчах. Нормальный результат, учитывая, что в предолимпийский год этот турнир не является приоритетным. А главной битвой сезона, конечно же, будет олимпийская квалификация. Тем не менее, совсем уж жертвовать Лигой наций новый главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо не собирался. Игроки должны быть всегда в тонусе. А уж тем более, когда речь шла о домашнем этапе турнира в Уфе.
Соло Волкова
На первый матч российской команды с не самой сильной Португалией собралось большое количество зрителей. Подвести и разочаровать их никто не хотел. Подопечные Саммельвуо сразу же обозначили, кто на площадке хозяин, поведя со счётом 4:1. Потом гости сумели приблизиться на расстояние одного очка. За них сыграла в том числе грубая ошибка Егора Клюки на приёме. Егор моментально исправился – сам принял мяч, сам красиво завершил атаку.
А дальше солировал Дмитрий Волков. Все его действия в атаке были успешными. Причём россиянин практически всегда добивал до пола, после чего заводил трибуны. Португальцы к первому техническому перерыву ещё кое как держались в счёте, проигрывая всего лишь 6:8. Ко второму ситуация стала для них печальной – 8:16. После этого довести партию до победы было несложной задачей для сборной России. 25:19 – более чем уверенное начало команды Саммельвуо. Отметим также яркую игру Ильяса Куркаева на этом отрезке.
Сет взяли, но уже в борьбе
Начало второй партии неожиданно сложилось в пользу португальцев, которые повели со счётом 4:2. Правда, сказать спасибо им надо в первую очередь игрокам сборной России, которые допустили несколько грубых ошибок. Сначала Куркаев не справился с простым перебросом мяча через сетку, а потом Денис Земчёнок коснулся сетки на блоке. Кстати, я сказал про блестящую игру Волкова в первом сете, но несправедливо забыл отметить Дениса, который также атаковал с высоким процентом – в районе 80. На старте второй партии всё было далеко не так идеально. Португалия ушла на первый технический перерыв, ведя 8:7.
После паузы у россиян проявились проблемы на приёме, из-за которых нормальных атак практически не было. Гости этим с радостью воспользовались и оторвались уже на три очка – 11:8. Саммельвуо отреагировал тайм-аутом, после которого его подопечные сумели сократить отставание – 10:11. Португальцы сопротивлялись до самого конца, но российские волейболисты планомерно перехватывали инициативу и закономерно завершили и второй сет в свою пользу – 25:22.
Третий сет
Третий сет португальцы также начали бодро. Россияне не сразу смогли оторваться, но помог в очередной раз Дмитрий Волков. При счёте 4:3 в нашу пользу он сначала классно сыграл на блоке, а потом был хорош в атаке – 6:3. Тренерский штаб гостей взял тайм-аут. Но пауза никак не отразилась на приятной для российских болельщиков тенденции. Подопечные Саммельвуо поймали игру и не собирались её отпускать. В третьей партии у сборной России проходило если не всё, то очень многое.
18:13, 21:14 – такие отставания португальцам отыграть было не под силу. К чести гостей надо отметить, что они не бросили бороться и даже сократили отставание до четырёх очков, но глобально что-то поменять не смогли. 25:20 и 3:0 – уверенный старт домашнего этапа Лиги наций для сборной России. Уже завтра в это же время россиянам предстоит встреча с гораздо более серьёзным соперником в лице команды США.
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