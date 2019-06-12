Пошли на поправку? Сборная России впервые выиграла два матча подряд

Женская сборная России подошла к этапу Лиги наций в Италии на грустной 14-й позиции из 16 команд. Ниже в таблице были только сборные Южной Кореи и Болгарии. По удачному для нас совпадению, именно с этими командами россиянкам предстояло сыграть в Перудже перед сложнейшей встрече с итальянками. Учитывая нынешнее состояние сборной России, проходных матчей для неё сейчас не существует. Это наглядно показала накануне Корея, буквально уничтожившая команду Панкова в одной из партий.

Но если не обыгрывать кореянок с болгарками, то кого?

Неактивно и безрадостно

После равного начала болгарки вышли вперёд перед техническим перерывом, но сборная России быстро отреагировала на рывок соперниц благодаря классным подачам Ангелины Лазаренко. Тренер болгарской команды взял тайм-аут, но остановить рывок россиянок не смог. Хитрая скидка Орловой, эйс Романовой – и Петков вынужден использовать второй перерыв кряду. Ещё перед вторым техническим Панков прервал игру, обратив внимание на плохой приём, а при счёте 16:13 призвал девушек играть «активно и радостно».

Как раз удовольствия от игры нашим волейболисткам не хватало. Россиянки выглядели очень сосредоточенными и явно чувствовали излишнюю ответственность, которая приводила к собственным ошибкам. После удачного видеоповтора Болгарии россиянки не забили переходящий мяч, а затем в том же розыгрыше Котикова зачем-то сыграла уходящий в аут снаряд. Но качество игры соперниц тоже оставляло желать лучшего, что мешало им сравнять счёт. Концовку россиянки, как и подобает фаворитам, провели уверенно и без нервов. Особенно здорово смотрелась молодая Татьяна Юринская.

Конец чёрной полосы? Сборная России выиграла после семи поражений кряду В четырёх сетах россиянки победили кореянок. Но удастся ли нашим девушкам продолжить выбираться из турнирного болота?

Награда за мучения

Начало второй партии тоже прошло под знаком удачных действий Юринской, но соперницы подтянулись и восстановили равновесие – 7:7. Получить лидерство перед техническим перерывом России удалось благодаря атаке Ксении Парубец по диагонали. Удар был настолько сильным, что мяч выбил из рук Петкова планшет.

Хотелось найти в этом эпизоде символ превосходства сборной России, но на деле игра пропала не у болгарок, а у наших девушек. Проблемы были во всех аспектах: и неуверенный приём, и недопонимание между связующими и нападающими, и атаки в блок. Абсолютно не работал собственный блок.Всё это привело к тому, что в середине партии Болгария ушла вперёд на четыре очка – 15:11. Ко второму техническому россиянки немного подтянулись, но после тренерской паузы Болгария вернула преимущество.

В концовке вновь локомотивом атак сборной России выступила Татьяна Юринская. Стоило россиянкам уверенно провести несколько розыгрышей, как соперницы засомневались в себе и стали сыпать ошибками. С большим трудом, но наши девушки всё-таки смогли выйти на финишную прямую сета с преимуществом. Точку во втором сете поставила Ирина Воронкова.

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Добили и забыли

В дебюте третьего сета две результативные атаки провела Лазаренко, что вкупе с хорошей игрой в защите принесло россиянкам преимущество – 5:2, заставив Петкова брать быстрый тайм-аут. Болгарские волейболистки играть не бросили, но подобраться к соперницам не могли. Видеоповтор, взятый Панковым, показал, что болгарки втроём не смогли достать мяч, а Ксения Парубец мощной атакой завершила тяжелейший розыгрыш.

Постепенно соперницы совсем расклеились. То ли их подкосило поражение во втором сете, то ли сказалась усталость, но болгарки перестали поднимать мячи в защите, а вдобавок и лишились уверенных атак. Россиянки играли гораздо качественнее и ко второму техническому подошли с солидным преимуществом в семь очков. Концовку обе команды проводили так, будто исход сета им уже известен. Серия классных подач Романовой приблизила наших девушек к матчболу, а завершилась встреча ошибкой соперниц на подаче.

Сборная России впервые в этом розыгрыше Лиги наций победила со счётом 3:0 и впервые выиграла два матча кряду, получив бесценные положительные эмоции. В матче с Италией зарядиться позитивом будет неимоверно сложно, но в плане становления команды такие матчи гораздо важнее побед над Болгарией и Кореей при всё к ним уважении.