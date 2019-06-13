Домой без надежды. Россия провела лучший матч сезона, но всё равно проиграла

Этап в Екатеринбурге не будет иметь для россиянок турнирного значения. Эту Лигу наций уже не спасти.

Тренеры женской сборной России не раз подчёркивали, что важнейшим этапом Лиги наций для нашей команды станет турнир в Екатеринбурге. Наставников можно понять: своих болельщиков всегда радовать особенно приятно. Вот только провальное начало соревнований привело к тому, что на домашний этап россиянки могли поехать без какой-либо спортивной мотивации. В случае поражения от сборной Италии команда Вадима Панкова теряла шансы на попадание в «Финал шести».

Букмекеры были уверены, что так оно и будет, но сборная России вышла на площадку с другим мнением.

Лучший сет за турнир

Россиянки начали азартно, но своим настроем только завели соперниц, которые сначала сравняли счёт после затяжного розыгрыша, а затем ушли вперёд благодаря блокам Данези и Сорокайте. Именно классные действия блокирующих помогли Италии подойти к первому техническому перерыву с ощутимым преимуществом – 8:5. После паузы ошиблась Воронкова, но у россиянок вовремя проклюнулся блок, и отставание было ликвидировано – 11:11. Тут же хозяйки, подгоняемые трибунами, вернули «+3» и заставили Панкова брать тайм-аут. Тренерских ход сработал здорово: пару атак реализовала Юринская, ошиблись соперницы – и лидерства итальянок снова как не бывало.

Партия преодолела экватор, а характер игры не менялся. Практически в каждой расстановке команды набирали очки на своей подаче. Тренеры обменялись удачными видеоповторами, а после эйса Юринской, зафиксированного камерой, Россия вернула себе лидерство – 18:17. Очередная классная атака Юринской принесла россиянкам 20-е очко в партии. Маццанти использовал свой второй тайм-аут, но сбить настрой поймавших кураж соперниц не смог. Котикова вышла на подачу вместо Лазаренко и набрала очко, а после отличного блока мощно пробила Парубец – 23:20. Россия, казалось, получила три сетбола, однако Маццанти снова здорово распорядился видеоповтором, установившим касание Воронковой на блоке. Тем не менее, россиянки не дрогнули и завершили партию в свою пользу – 25:22.

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Разбудили Италию

Россиянки провели первый сет на очень приличном уровне. Не давал сбоев приём, работал блок, хорошо удавались атакующие действия. Но при этом не покидало ощущение, что итальянки играют не во всю мощь. Можно было ожидать, что после проигранного сета они проснуться, но вместо этого россиянки создали серьёзный задел уже в первых розыгрышах. Маццанти вынужден был вмешаться при счёте 2:6. Постепенно итальянки догнали соперниц, попутно зарядившись эмоциями от самоотверженной игры в защите. Вышла из тени лидер сборной Италии Индре Сорокайте.

Полный зал радостно встречал каждую удачную атаку итальянок, и, к сожалению для нас, поводов для радости у зрителей было всё больше. Панков хотел взять второй тайм-аут при счёте 13:18, но арбитры его просьбу не заметили, а потому возможность пообщаться с подопечными у него появилась только при «-6». Несмотря на солидное отставание, россиянки не расклеились. Безысходности образца первых этапов в нашей игре не было вовсе, но итальянки недаром лидируют в Лиге наций. В концовке второй партии Сорокайте мощными подачами пресекла камбэк соперниц и помогла хозяйкам сравнять счёт по партиям – 25:21.

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Всё пропало

Третья партия началась под диктовку сборной Италии. Лазаренко здорово зачехлила у сетки Данези и помогла россиянкам подтянуться, но к первому техническому перевес хозяек достиг трёх очков – 8:5. У итальянок атаку за атакой реализовывала диагональная Элена Пьетрини, улучшила статистику на подаче Сорокайте. Ирина Воронкова выбила оппоненток с приёма, но после тайм-аута Маццанти ошиблась, а итальянки под ликование болельщиков продолжали штамповать очки.

Панков активно ротировал состав, но это была скорее попытка дать передышку основным волейболисткам. Спасти партию в матче с разыгравшимися итальянками, уступая «-10», вряд ли под силу даже лучшим сборным планеты. Россиянок сейчас при всём желании к таковым отнести нельзя. Хозяйки этапа без каких-либо проблем довели дело до разгрома в третьем сете – 25:15.

За характер очков не дают

Затягивать матч, ход которого удалось переломить путём немалых усилий, итальянки не собирались. К первому техническому они вновь оторвались на три очка, однако на этот раз подопечные Панкова мгновенно ликвидировали отставание. Наши девушки боролись, у соперниц чувствовался запас прочности. К тому же, видимо, от усталости, у россиянок увеличилось количество собственных ошибок. Ксения Парубец сначала не попала в площадку, а после второго технического уткнулась атакой в блок Данези.

Надолго задержалась на линии подачи связующая Малинов. К неудачам на приёме добавилась и ошибка в расстановке после тайм-аута. Сборная Италии повела 20:12, приблизив сборную России к досрочному невыходу в «Финал шести». В отличие от третьего сета наша команда не посыпалась, а упёрлась и проявила характер. Заблокировали атаки соперниц Зубарева и Орлова, да и итальянки расслабились и начали ошибаться. После атаки Юринской отставание могло сократиться до двух очков, но видеоповтор зафиксировал, что мяч в площадку не попал. В концовке игроки сборной России дважды ошиблись, чем привели в восторг публику на арене в Перудже.

Россиянки потерпели девятое поражение в девяти матчах и поедут в Екатеринбург без шансов на «Финал шести». Тем не менее, в матче с Италией наконец удалось увидеть зачатки той игры, с помощью которой можно добиваться успеха на главных соревнованиях сезона.