Россия проиграла в волейбол даже Таиланду. Эта сборная безнадёжна?

Со дна Лиги наций уже не выбраться. Что происходит с командой – не знают даже тренеры.

После матча с США Вадим Панков сказал, что команды Таиланда и Нидерландов надо обыгрывать. Первой, объективно более слабой команде, уже проиграли. Кажется, эта сборная безнадёжна.

США мощнее России, и точка. Нашим девушкам даже стены не помогают? Полматча сборная России боролась с США. Полматча – просто смотрела. Итог печальный – поражение в трёх сетах. Зато на трибунах аншлаг!

Эксперименты Кирая

В первом матче дня США и Нидерланды выдали настоящий волейбольный триллер. Отличная затравка к матчу сборной России, как тогда казалось.



Американки задачу по выходу в «Финал шести» решили победой над сборной России, поэтому Карч Кирай пошёл на эксперименты. Джордан Ларсон даже не переодевалась в игровую майку, Келси Робинсон, сыгравшая с россиянками в роли либеро, вышла в доигровке, а Мишель Барч-Хэкли как раз перешла в амплуа либеро. Получили шанс и другие резервистки, и не зря.



Американки были в шаге от поражения, в четвёртом сете у Нидерландов были матчболы, но американки проявили характер и перевели встречу на тай-брейк. А там подопечным Кирая удался рывок со счёта 1:3 на 7:3 на подачах Робинсон. Солировала же Андреа Дрюс, которой матч против России совсем не удался.



«Сегодня я сыграла лучше, чем вчера (улыбается). В принципе довольна своей игрой. В игре бывают взлёты и падения, невозможно показывать всё время свои 100%, идеальный волейбол. Помогло, что мы решили задачу, обеспечили себе выход в «Финал шести». Это дало немного свободы, раскрепостило. Теперь можно сосредоточиться на каких-то элементах в игре, дать молодым игрокам почувствовать, что это за турнир», — сказала американка.



https://drive.google.com/open?id=1kETSdCropGB7P_chDlvgXihgTvclNpfJ



Девушки из Нидерландов, впрочем, не выглядели сильно расстроенными. После игры под руководством тренера по физподготовке они дружно провели заминку, а затем на арену вышли сборные России и Таиланда.

А как все хорошо начиналось…

Болельщиков в среду пришло поменьше, чем на матч со сборной США, но поддерживали они россиянок не менее громко. Без поддержки не осталась и сборная Таиланда: поболеть за своих пришла вся тайская диаспора Екатеринбурга, в основном, это сотрудники массажных салонов и работники общепита.

Феерили ведущий вечера Олег Богачев и талисман команды. Мишка исполнил элемент шоу-программы, уведя девушку у чересчур засидевшегося в своем телефоне парня.

Да и на площадке в начале матча все было хорошо – уверенная победа в первой партии. В первую очередь, команда Вадима Панкова переиграла соперника на блоке (4:1). Хороша была Ангелина Лазаренко – четыре из четырёх мячей в атаке и два результативных блока. А вот лидеры нападения – Парубец и Воронкова – на двоих набрали те же четыре очка. Как оказалось, это был тревожный звонок. Но в первой партии мы видели пристойный прием, уверенные атаки, полную концентрацию – по такой игре матч должен был завершиться победой России в трех сетах.

Но как жестоко все ошибались в своих ожиданиях!

Кошмар наяву

Подробно то, что происходило на площадке дальше, описывать нет смысла. Две партии сборная России просто наблюдала за тем, как Таиланд красиво и уверенно набирает очки, в четвертом сете вроде бы команда начала пробуждаться, но это был только всплеск активности. Он позволил лишь сделать счёт приличным.



Сборная России проиграла атаку (51:59), подачу (2:8), совершила 22 ошибки против 18 у Таиланда. Блок выиграли – 6:5 – у команды, в которой рост самого высокого игрока – 180 сантиметров.



Из нападающих более-менее к концу матча разыгралась только Воронкова, у нее почти 50% в атаке (13 из 28). У Ксении Парубец те же 13 очков, но из 42 попыток. Татьяна Юринская реализовала 8 из 21 атаки. Тайки же играли быстро, комбинировали, а главное – получали настоящее удовольствие от волейбола. Они были настоящей цельной командой, которой не наблюдалось по другую сторону сетки.

Домой без надежды. Россия провела лучший матч сезона, но всё равно проиграла Этап в Екатеринбурге не будет иметь для россиянок турнирного значения. Эту Лигу наций уже не спасти.

Занести себе в актив встречу может, наверное, только Лазаренко, набравшая 14 очков и ставшая самой результативной в составе россиянок. Её атаки в центре с переводом влево зачастую ставили в тупик игроков сборной Таиланда. Жаль, что передачи Татьяны Романовой зачастую были заниженными.



После матча Вадим Панков проигнорировал представителей прессы. На вопросы отвечал Александр Красильников. Честно признавшийся, что встряхнуть игроков тренерский штаб в перерывах пока не может.

«Сегодня мы начали раньше сыпаться, две партии просто провалили, какая-то завязка была в четвертой партии. Вопрос такой, что потеря концентрации. Не хватает, мастерства не хватает, во-первых. Во-вторых, не скажу, что настроя не было, но… Тухнем. Затухаем, стараемся психологически встряхнуть команду на перерывах, пока не удается», — сказал Красильников.



А вот Евгения Старцева, не принимавшая участия в матче, прямо заявила, что сборная Таиланда просто поиздевалась над российской сборной. Добавить к этой фразе нечего.

Конечно, сборная Таиланда – не подарок. К слову, на ЧМ-2018 наша сборная выиграла у этой команды в пяти сетах, проигрывая по партиям 0:2. Но проигрывать Таиланду при такой поддержке зрителей партии со счётом 13:25 – это настоящий кошмар.

Что дальше? Завтра Лига наций для России завершится. На 14-м месте. Выше девушки точно не поднимутся, ниже не упадут.



На олимпийском отборе мы ждем Гончарову, Кошелеву, Заряжко. Они, конечно, усилят команду, и, надеюсь, мы отберёмся в Токио. Но главной проблемы это не решит.

Вадим Панков был прав, говоря о том, что мы отстаём в своём волейбольном развитии. Отстаем с каждым годом, начиная с подготовки маленьких девочек, с методики отбора в детские команды. Глядя на эту сборную, кажется, что отставание уже безнадёжно. Да, у нас есть сейчас талантливые Кадочкина, Котикова, Матвеева, за ними – будущее. Но и они через пару лет могут оказаться серой массой, раствориться в этом застое. В конце концов, их могут загнать в клубах. О том, чтобы наши резервисты, как у сборной США, выходили и побеждали основные составы соперников, мы можем только мечтать.



Завтра у сборной матч против Нидерландов. Хотелось бы, чтобы девушки сыграли так, чтобы болельщикам не было за них стыдно. Кому-кому, а своим поклонникам сборная России задолжала.