Голодные и злые шансов не оставили. Россия разгромила Австралию

Мужская сборная России разгромила сборную Австралии в Брисбене в стартовом матче заключительной игровой недели Лиги наций. Наши парни выплеснули на хозяев все накопившиеся эмоции, связанные и с длительным перелётом, и с условиями проживания, и с едой, не соответствующей рангу турнира.
Ребята привыкшие, но условия плохие
Российские волейболисты добирались в Брисбен из бразильской Куябы. Конечно, все были в ожидании того, что на месте удастся нормально отдохнуть и подготовиться к матчам. Но очень скоро выяснилось, что жить придётся в студенческом кампусе, а еда…
Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин по этому поводу сказал, что таких условий у нашей команды не было нигде и никогда.
«Мы живём в студенческом кампусе, питание не соответствует уровню Лиги наций. Мы много где были, но такого низкого уровня не было», — подчеркнул Тетюхин.
«Наши ребята ко всему привыкшие, но условия плохие», — сказал и генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко.
Вместе с коллегами из сборных Китая и Аргентины представители российской делегации подали жалобу в Международную федерацию волейбола. Организаторы этапа постарались что-то изменить, и питание стало лучше.
Разгром от голодных и злых
На таком негативном фоне российские волейболисты вышли играть с хозяевами. Без Виктора Полетаева, Егора Клюки, Дмитрия Волкова. Но класс команд всё же различался кардинально. В первой партии сборная России слишком много ошибалась, и только за счёт этого австралийцы были довольно близко по счёту. Ну и ещё блок хозяев в первом сете действовал более результативно, чем блок гостей.
Игра сборной России была волнообразной. Иногда эти волны накрывали соперника с головой, а иногда разбивались, теряя свою мощь. Пожалуй, ключевой момент партии в плане эмоций был при счёте 20:18. Розыгрыш продолжался 25 секунд и завершился в пользу нашей команды. Все игроки завелись уже всерьёз, но даже на этом общем горячем фоне выделялся Игорь Кобзарь.
Первая партия завершилась со счётом 25:20, а во второй борьбы практически не было. Россияне до минимума сократили количество собственных ошибок, усилили игру на блоке, а контраргументов у австралийцев не нашлось. К тому же гости намного превосходили хозяев в скорости. Сборная Австралии во втором сете набрала только 15 очков.
В третьей партии австралийцы даже ненадолго вышли вперёд. Но совсем ненадолго. Вряд ли они даже в мечтах допускали, что возьмут у сборной России хотя бы партию. Они и не взяли. Разгромная победа российской команды, которой осталось выиграть один матч, чтобы гарантировать себе место в «Финале шести» в США. Нужно обыграть либо Аргентину, либо Китай.
В матче с Австралией самым результативным стал диагональный Денис Земчёнок, набравший 15 очков. На два очка меньше у доигровщика Ярослава Подлесных.
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