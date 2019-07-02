«Сильные оправданий не ищут». Как в России строится новая волейбольная сборная

Мужская сборная России уверенно провела основной этап Лиги наций и пробилась в «Финал шести» в Чикаго. Новый главный тренер Туомас Саммельвуо привлёк в национальную команду сразу нескольких новичков, один из которых – центральный блокирующий Иван Яковлев рассказал «Чемпионату» о том, как он провёл пять недель в сборной.

У обновлённой сборной России получается всё. Впереди – финал Лиги наций! Туомас Саммельвуо в последних матчах основного этапа дал поиграть дебютантам. Результат значения не имел, но Россия всё равно выиграла.

Длительные перелёты проспал

— В вашей карьере были когда-нибудь подобные пять недель?

— Таких насыщенных, с такими сложными играми и длинными перелётами – не было.

— Как ваш организм это воспринял?

— В Бразилии поначалу было тяжеловато. Но мы туда заблаговременно прилетели, акклиматизация прошла ещё до первой игры.

— Длительный перелёт в Брисбен тяжело дался?

— Лично мне – нормально. У нас же было два перелёта. Я во время одного проспал десять часов, а во время другого – семь. Так что особых сложностей не заметил.

— Вы из одного климата прилетели в другой. Это как-то сказалось?

— Хорошо, что мы из Бразилии прилетели в Австралию, а не наоборот. В Южной Америке была очень жаркая погода, зал плохо проветривался, вентиляция отсутствовала. Постоянная жара создавала проблемы, было непривычно. В Австралии было намного комфортнее в плане температурных условий в зале и на улице.

— Много писали и говорили о том, что австралийцы не слишком тепло приняли команды-участницы – студенческий кампус, скудная еда. Это вас завело?

— Честно говоря, на тему еды и проживаний уже высказалось руководство, так что мне тут добавить нечего. Условия были для всех одинаковыми. Наш главный тренер Томас Саммельвуо сказал, что все трудности делают нас только сильнее. С ним сложно не согласиться. И уж тем более мы никогда не стали бы в случае каких-то игровых проблем кивать на еду и условия, это просто мелочи жизни. Сильные оправданий не ищут.

Самое страшное уже позади. Россия в двух шагах от финала Лиги наций У мужской сборной России есть чёткий план. И он выполняется, несмотря на поражение от Бразилии.

В Урмии словно Новый год наступил

— После бронзы на клубном чемпионате мира в декабре вы сказали, что ваша цель – попасть в сборную России. Почувствовали себя основным игроком?

— Это мой первый год в национальной сборной, до этого был в юниорской и молодёжной командах. Не могу с полной уверенностью сказать, что я игрок основного состава. Рано делать какие-то выводы. Не могли помочь сейчас команде Дмитрий Мусэрский и Артём Вольвич. У нас очень хорошая конкуренция.

— За 15 проведённых матчей уверенности в собственных силах прибавилось?

— Безусловно. Когда я вышел на первый матч в майке сборной России, было очень большое волнение. Ты понимаешь, что даже не клуб свой представляешь, а всю страну, на тебе лежит большая ответственность. Из-за этого некая скованность присутствовала. Но тренер давал возможность не просто играть, а выходить в старте, набираться опыта. Это придавало уверенности. Сейчас мне намного легче начинать матчи, чем в моей дебютной игре в составе сборной.

— Что за эти пять недель было самым сложным?

— Наверное, игра со сборной Бразилии. И усталость немного накопилась, и я первый раз играл против такой команды. Всё-таки на другой стороне площадки олимпийские чемпионы. Никакие перелёты, ни сбор сразу после окончания сезона я в расчёт даже не беру.

— А самое яркое впечатление?

— Мне очень запомнилась наша поездка в иранскую Урмию. Меня поразило насколько люди там любят волейбол. Когда мы играли с Ираном, в зале такой шум стоял, что не передать словами. Но они не просто поддерживают свою сборную в зале – они стояли на улицах, возле гостиницы, приветствовали своих игроков. В Урмии словно Новый год наступил на время игровой недели Лиги наций. Я никогда и нигде не видел, чтобы болельщики так поддерживали свою команду.

«Про клубы забудьте. Есть только одна команда». Как строится сборная России Главное – микроклимат, атмосфера в команде. Все игроки – личности, но личные амбиции нужно спрятать. Игорь Кобзарь всё рассказал.

Мы превращаемся в семью

— Насколько ваши ожидания от сборной совпали с реальностью?

— Определённую картину я для себя нарисовал, и она практически полностью совпала с тем, что было на самом деле. Я ехал в команду к новому тренеру, а любой наставник, как известно, помогает тебе расти в игровом плане. Я хотел узнать что-то новое, развиваться в профессиональном плане и, надеюсь, это получилось. Я очень рад, что добился своей цели, но останавливаться на этом не собираюсь.

— Вы попали в новый состав сборной, к новому тренеру. Почувствовали, что команда становится семьёй?

— Не знаю, как было раньше, но у нас сейчас очень сплочённая команда, в которой собрались отзывчивые ребята. Потихоньку мы действительно превращаемся в семью, все друг друга поддерживают. Коллектив потрясающий, атмосфера в сборной замечательная. Мы за эти дни стали именно командой, начали друг друга чувствовать. Я никогда раньше не играл со связующими Игорем Кобзарем и Дмитрием Ковалёвым, но сейчас понимаю их лучше и лучше с каждым матчем.

— Готовы к ещё более жёсткой конкуренции за попадание в состав на олимпийский отбор и чемпионат Европы?

— Именно для этого я и играю. Я хочу быть в сборной России и быть полезным своей команде.