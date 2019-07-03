Из России без любви? Главные потери волейбольной Суперлиги

Межсезонье в волейболе – жаркая пора обновлений и изменений. Одни игроки уходят, другие – приходят на их места. Чтобы успеть проследить за всеми перестановками, порой нужно изрядно постараться. Сегодня мы вспоминаем лучших легионеров, которые выступали в чемпионате России, но приняли решение его покинуть. Зря или нет? Будущее покажет!

Мэтт Андерсон (из «Зенита-Казань» – в «Модену»)

Время пришло. Американец провёл в Казани семь прекрасных лет, но пришла пора расставаться. Символично, что уход Андерсона совпал с самым неудачным сезоном казанцев за последние годы. Грядет перестройка. Болельщики «Зенита» запомнят американца в первую очередь по его умению показывать свой лучший волейбол в ключевых матчах. Мэтт безропотно принял роль второй-третьей звезды команды, находясь в тени Максима Михайлова и Вильфредо Леона.

«Модена» – отличный вариант для продолжения карьеры. В итальянском клубе выступают два партнера Андерсона по сборной США – Мика Кристенсон и Максвелл Холт, что упростит подготовку к Олимпиаде. Да и для невесты Андерсона Джеки (в начале лета пара объявила о помолвке) летать в Италию будет куда проще, чем в Россию. Ради смены обстановки Андерсон даже пошел на серьезное понижение в зарплате.

Артур Удрис (из «Факела» – в «Онико» )

Белорусский диагональный провёл отличный сезон в «Факеле». А ведь приходил Удрис в клуб практически ноунеймом: карьера блокирующего в Польше, переход в диагональ в Воронеже, Китай и Корея – всё это не самые лучшие места, чтобы заявить о себе.

Но в Новом Уренгое Удрис нашёл свою команду. Высоченный диагональный идеально вписался в состав и помог клубу взять две бронзы – на клубном чемпионате мира и в чемпионате России. В Суперлиге белорус вошёл в десятку самых результативных игроков (восьмое место и 372 очка). Тем удивительнее его уход из «Факела». Но в Новом Уренгое сделали ставку на ещё одного «выходца из Кореи» Криштьяна Падара.



Новый клуб белоруса – варшавский «Онико», где Удрис заменит Бартоша Курека. В Варшаве серьёзно взялись за дело, глобальная цель – чемпионство в Польше и борьба за самые высокие места на мировой арене. Правда ближайший сезон, скорее всего, станет лишь подготовкой к рывку: команду возглавил Андреа Анастази, а из громких приобретений можно выделить Петра Новаковски и Кевина Тилли. Но уже через год, вполне возможно, в Варшаву переедет Вильфредо Леон. Ну а Удрису пока придется выиграть конкуренцию с диагональным сборной Бельгии Брамом ван ден Дрисом.

Дик Коой (из «Динамо» – в Италию)

Голландец приходил в «Динамо» в статусе «кота в мешке». Одарённый доигровщик, у которого страдал приём, да и со стабильностью были проблемы. На деле же Коой стал лидером и одним из немногих светлых пятен в последние два смутных года «Динамо».

В новом сезоне в Москву приедут Тэйлор Сандер и Стефен Маар, а Коой, по-видимому, вернётся в Италию. Несколько лет назад голландец получил итальянский паспорт и спортивное гражданство этой страны. За сборную Италии, пока там есть Османи Хуанторена, Коою вряд ли светит сыграть, зато он не будет считаться легионером в серии А1. Вероятнее всего, новым клубом доигровщика станет вернувшаяся в элиту «Пьяченца».

Джон Гордон Перрин и Неманья Петрич (из «Белогорья» – в «Саду Крузейро» и «Милан»)

Эти два легионера образовали пару доигровщиков «Пе-Пе», поэтому и говорить о них будем в связке. Перрин и Петрич здорово отыграли регулярный чемпионат, помогли «Белогорью» выиграть Кубок вызова, могли пройти «Факел» в четвертьфинал Суперлиги, но…ближе к концу сезона стало понятно, что оба попросту «наелись» волейболом. Вопросы здесь нужно задавать Слободану Ковачу, который прибегал к ротации состава не так часто, как хотелось бы и болельщикам, и руководству клуба.

Что дальше? Перрин практически сразу подписал контракт с «Садой Крузейро», объявив, что хочет сделать шаг вперёд, Петрич был не прочь остаться в Белгороде, но ему предпочли болгарина Розалина Пенчева. В любом случае, канадец и серб оставили о себе хорошее впечатление. Во многом благодаря им «Белогорье» выиграло европейский трофей.

Петар Крсманович (из «Газпрома-Югра» – в «Пьяченцу»)

Сербский блокирующий – огромная потеря для клуба из Сургута в межсезонье. За три года в чемпионате России Крсманович вырос от игрока ближайшего резерва в третьего блокирующего сборной Сербии, а в некоторых матчах выглядел не хуже звездных Подрашчанина и Лисинаца.

Крсманович – центр атакующего плана, обладающий очень сложной планирующей подачей. Неудивительно, что интерес к нему проявляли многие клубы. Петар выбрал знаменитую «Пьяченцу», вернувшуюся в элиту итальянского волейбола. Кстати, играть там Крсманович будет в паре с другим сербским блокирующим – Драганом Станковичем.