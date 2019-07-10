Россия вступает в битву за золото Лиги наций. Соперникам этот трофей не нужен

В ночь с 10 на 11 июля мск в Чикаго стартует «Финал шести» Лиги наций. Шесть лучших сборных по итогам группового этапа начнут сражение за солидные призовые и престижный трофей. А Россия постарается ещё и защитить свой титул, добытый год назад.
На групповом этапе россиянам предстоит сыграть с французами и американцами. Второе трио сформировали бразильцы, поляки и иранцы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфиналы, а дальше соответственно бьются за золото или бронзу.
Уровень конкуренции должен был зашкаливать, однако соперники сборной России начинают самоустраняться ещё до старта первого матча финального этапа. Что происходит?
Гонка за путёвки в Токио-2020
Всё ради Олимпиады! В начале августа пройдут олимпийские отборы, по итогам которых мы узнаем шесть участников Игр в Токио. Пока путёвка в кармане только у хозяйки – Японии.
Соперники России на отборе: Иран, который тоже сыграет в Чикаго, Куба и Мексика. Учитывая, уровень команд, а также тот факт, что турнир пройдёт в Санкт-Петербурге, скажем прямо – молодая дружина Туомаса Саммельвуо обязана завоёвывать путёвку в Токио.
Примерно в таком же положении оказались сборные Бразилии (соперники – Болгария, Египет и Пуэрто-Рико) и США (Бельгия, Нидерланды и Корея). Иран тоже, скорее всего, в Токио попадёт – если не через отбор в Питере, то через азиатскую квалификацию, где соперников у него нет.
А вот у Польши и Франции ситуация сложнее. Эти команды попали в одну группу на олимпийском отборе. Да ещё и получили в соперники неуступчивую Словению (статистом выглядит только Тунис). А путёвка в Токио одна на всех!
Оставшимся за бортом предстоит бороться за путёвку в европейском отборе. А там в соперниках точно будет Италия или Сербия, которые попали в одну группу, Болгария и, вероятно, Бельгия с Нидерландами. Настоящая мясорубка! И чтобы в неё не угодить, нужно сосредоточиться на отборе в августе. И даже «Финал шести» сделать лишь этапом подготовки к нему.
Франция устала. Но расслабляться нельзя!
Впрочем, у Польши и Франции всё же разные подходы к турниру в Чикаго.
Обратим внимание в первую очередь на французов – первых соперников России в «Финале шести». Лоран Тилли оставил дома четырёх игроков основы. Не поехали в Чикаго Эрвин Нгапет, Женя Гребенников, Стефан Буайе и Николя Ле Гофф. И если среди доигровщиков выбор приличный (Тибо Россар, Линель, Тилли, Луати, Клевно), да и в центре потеря Ле Гоффа не выглядит катастрофой, то без основных диагонального и либеро французам будет непросто.
«Некоторые игроки слишком устали. Они опустошены после клубного сезона. Им нужно отдохнуть, набрать физическую форму, чтобы выйти на пик к отбору в Польше», – заявил тренер.
В Чикаго в диагонали будет в одиночку работать Жан Патры, а на месте либеро сыграет Николя Россар. Потери серьёзные, но не стоит забывать, что Франция в этом сезоне обыграла сборную России примерно в таком же составе. Были Ле Гофф и Гребенников, зато не было основного связующего Бенжамена Тоньютти. Так что расслабляться нашим парням нельзя!
С Польшей Россия в «Финале шести» может и не сыграть, но её подход к подготовке очень интересен. Витал Хейнен взбаламутил всех! Он разделил сборную на две части: одна готовится в Закопане к отбору на Олимпиаду, другая полетела в Чикаго. Причём хитрый бельгиец до последнего держал в секрете составы групп. Сам он прилетит в США всего за несколько часов до первого матча поляков. А если те пробьются в полуфинал, то в матчах за призовые места им придётся обойтись без главного тренера. Хейнен в любом случае улетит в Польшу.
Как рассказал легенда польского волейбола Кшиштоф Игнащак, Хейнен вообще не хотел попадать в «Финал шести», но команда сыграла лучше ожидаемого. Вот уж неприятный сюрприз!
Положа руку на сердце, шансов у Польши в «Финале шести» немного. Дома остались Михал Кубяк, Матеуш Бенек, Якуб Кохановски, Александр Сливка, Артур Шальпук, Давид Конарски, Фабиан Джизга, Гжегош Ломач, Павел Заторски. Вся надежда в Чикаго на пару диагональных Музай – Качмарек, да на доигровщиков Кволека и Бедноржа.
Зато на домашнем отборе на Олимпиаду (пройдёт в Гданьске) все сильнейшие будут. Кроме того, там же впервые в официальном матче сыграет за Польшу Вильфредо Леон. А дебют натурализованного кубинца состоится 27 июля в товарищеском матче с Нидерландами.
А что же Россия?
Наша сборная работает по своему плану, в который «Финал шести» вполне вписывается.
От единственного усиления, которое планировалось перед Чикаго, в итоге пришлось отказаться. Максим Михайлов получил мышечное повреждение, и тренеры решили не рисковать его здоровьем. Но в олимпийском отборе опытный диагональный должен сыграть.
Зато вернулись в расположение команды отдохнувшие Клюка, Волков и Полетаев. А главное – в команде превосходная атмосфера. И это заслуга тренерского штаба. Из группы наша команда должна выходить, даже несмотря на присутствие хозяев. А дальше всё в наших руках!
Первый матч сборная проведёт ранним утром 12 июля мск с Францией. 13-го числа сыграем с США.
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