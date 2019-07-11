В поисках лучшей жизни? Самые громкие переходы в российском волейболе

Старт нового чемпионата России по волейболу не за горами. Лучшие команды времени зря не теряют: усиливаются игроками сборной и не только.

Лето уже в самом разгаре, а это значит, что не за горами и старт нового сезона в российском клубном волейболе. Большинство клубов Суперлиги уже вышли на финишную прямую в комплектовании состава. Выделяем шесть самых громких переходов россиян. В следующем сезоне эти игроки имеют все шансы выйти на новый уровень!

Из России без любви? Главные потери волейбольной Суперлиги Казанская звезда второго плана, «выходец из Кореи» и связка «Пе-Пе» – кто из иностранцев попрощался с российской волейбольной Суперлигой.

Дмитрий Ковалёв (из «Урала» в «Зенит»)

Связующий сборной России наконец-то сыграет за клуб, претендующий на самые высокие места в Суперлиге. При всём уважении к «Уралу», Ковалёв его уровень перерос. Поэтому трансфер в Санкт-Петербург – благо для всех: самого игрока, «Зенита» и даже сборной России.

Говорят, что пасующий несколько лет назад сам отвергал предложения поиграть в Казани и Белгороде. Что ж, конечно, в Уфе ему играть психологически было проще. Но Дмитрию уже 28 лет. И если не сейчас, то когда? Не оставаться же в вечно перспективных!



Пока Ковалёв проиграл конкуренцию в сборной Игорю Кобзарю. Если поначалу Туомаса Саммельвуо упрекали в протекционизме, то сейчас видно, что с Кобзарём команда играет стабильнее. Так что Ковалёву в Санкт-Петербурге нужно стараться прибавлять.

Павел Панков (из «Зенита» в «Динамо»)

В Санкт-Петербурге Ковалёв займёт место Павла Панкова, у которого сезон совсем не задался. Если первый год в Питере связующий провёл на очень высоком уровне, то в прошедшем сезоне и игра Панкова, и результаты команды были куда скромнее. Виной всему стали в первую очередь травмы, которые мешали игроку весь сезон.

Не будем забывать и о ряде странных решений Александра Климкина, который порой просто не давал Панкову и его напарнику Сергею Антипкину проявить себя, тасуя их на площадке. Что ж, Климкин, видимо, покинет «Зенит», а Панков отправляется в «Динамо», где будет играть под руководством Константина Брянского. Это усиление для клуба, да и игроку смена обстановки должна пойти на пользу.

Фёдор Воронков (из «Новы» в «Зенит-Казань»)

Этот трансфер можно признать удачным для клуба, а вот в отношении игрока есть вопросы. За этого доигровщика казанцы выиграли борьбу у одноклубников из Санкт-Петербурга и кемеровского «Кузбасса». Воронков после ухода лидеров «Новы» получил шанс проявить себя и этим шансом воспользовался сполна – вот лидеры чемпионата России его и заметили.

В среднем Воронков набирал по четыре очка за каждый сыгранный сет, это 10-й показатель в Суперлиге по итогам прошлого сезона, а если рассматривать только доигровщиков, то впереди оказались только Егор Клюка и Дмитрий Волков. Получил шанс Фёдор и в сборной России, неплохо сыграв в Лиге наций.

Другое дело, что в Казани доигровщику предстоит конкурировать с Максимом Михайловым и Эрвином Нгапетом. Не будем забывать и о перспективном Андрее Сурмачевском.

Поэтому Воронкову в новом клубе придётся непросто. Но если он выдержит конкуренцию – и Казань, и сборная получат классного игрока на долгие годы. Между прочим, Владимир Алекно уже выдал аванс Фёдору, назвав его «будущим российского волейбола».

Евгений Андреев (из «Газпрома-Югра» в «Зенит»)

Андреев провёл ещё один хороший сезон в Сургуте и заслужил повышение. Пожалуй, среди тех, кто ещё не выступал за сборную России, он самый перспективный россиянин в Суперлиге. Здорово работает в защите, постепенно улучшает и приём. В условиях кадрового дефицита на этой позиции в России – отличное приобретение для санкт-петербургского клуба.

Для игрока переезд в Санкт-Петербург – тоже повышение. Жаль только, что выступления за сборную у Андреева пока откладываются из-за травмы.

Алексей Спиридонов, Никита Алексеев (из «Зенита-Казань» в «Урал»)

Это ещё один случай, в котором в плюсе и игроки, и клуб. Алексеев за два года в Казани так и не смог доказать своё право на игровое время: слишком силён Максим Михайлов, а выходя на пару розыгрышей, показать стабильную и эффективную игру сложно. В итоге диагональный, приходивший в клуб два сезона назад кандидатом в сборную, закис в глухом запасе.

Спиридонову же сезон испортила травма, полученная на предварительном этапе Кубка России. Из-за этого первую половину сезона доигровщик практически не показывался на площадке. Звёздным часом Алексея мог стать четвёртый матч финала против «Кузбасса», где он, выйдя на замену вместо Эрвина Нгапета, усилил игру казанцев. Но «Зенит» проиграл, поэтому игровой всплеск одного из самых неординарных российских волейболистов остался незамеченным.

В «Урале» оба могут попробовать перезапустить карьеру. В Уфе вообще собирается очень интересный и амбициозный состав. Так что у этих парней есть все шансы снова стать заметными в российском волейболе не только в соцсетях и в квадрате для запасных, но и на площадке.

Евгений Сивожелез (из «Зенита» в «Кузбасс»)

Самый свежий и довольно громкий трансфер. Да, Сивожелез уже весьма возрастной доигровщик, но опыта ему не занимать. Понятно, что в «Кузбассе» уже есть основная пара Подлесных – Карпухов, и потеснить кого-то из этого дуэта будет непросто. Вероятно, Сивожелеза подписали как третьего доигровщика или, если хотите, как первого запасного. Он и в приёме может помочь, и подачу усилить, да и полноценно подменить в каких-то матчах вполне способен.

Кроме того, у Сивожелеза богатый опыт выступлений на самом высоком уровне. Не будем забывать, что «Кузбассу» в грядущем сезоне предстоит дебютировать в Лиге чемпионов. Так что с точки зрения клуба трансфер отличный. Единственный минус этого перехода – шансы талантливого Романа Пакшина получить хоть какое-то игровое время стремятся к нулю.



А вот «Зениту» не позавидуешь. Остался в составе Камехо, есть подписанный Урсов, под вопросом судьба в команде Дивиша и Макаренко. Для претендента на самые высокие места – слабовато. Уход Сивожелеза в данном случае – большая потеря для клуба с берегов Невы.