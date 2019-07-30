Плохое – в сторону. Женская сборная России готова к олимпийскому отбору?

Женская сборная России по волейболу провела последнюю репетицию перед отборочным турниром на Олимпиаду в Токио. Команда Вадима Панкова выиграла Кубок губернатора Калининградской области, обыграв соперниц из Бельгии, Германии и Польши.
Конечно, это приятная новость перед важнейшим турниром. Но говорить о том, что в ближайший уик-энд россиянки «всех порвут», пока не будем. 14-е место в Лиге наций так просто не забыть. Хотя оптимизма, безусловно, добавилось.
Усиление
В сборной появились не игравшие в Лиге наций Наталия Гончарова, Ирина Королёва и Ирина Фетисова. Первая явно добавила мощи и стабильности нападению, а благодаря двум Иринам заработал блок, которого так не хватало команде.
Можно сказать, что усилился состав и благодаря Евгении Старцевой. В Лиге наций капитан сборной играла эпизодически, её функции свелись, скорее, к ментальной составляющей. Сейчас же Старцева – железный игрок стартового состава. Ждать, что она будет выигрывать матчи для команды, не стоит, но стабильности игре сборной она добавила. Стабильность – это, пожалуй, главное пожелание нашим девушкам на сегодняшний день.
Физическая готовность
Тренерский штаб наконец-то смог привести всех волейболисток в более или менее одинаковое физическое состояние. Во время Лиги наций это не получилось совсем. Виной тому и длинные перелёты, и травмы. На первых этапах молодой состав откровенно наелся после вояжа в Бразилию и возвращения в Европу. Присоединившиеся по ходу Лиги наций игроки были откровенно не готовы к матчам такого уровня. Попытки набрать форму через игры успеха не принесли.
Месяц спокойной, целенаправленной подготовки принёс свои плоды. Похоже, что команда близка к пику формы. Этот самый пик должен прийтись как раз на матчи олимпийского отбора.
Психология
В Калининграде команда Панкова обыграла Бельгию, Германию и Польшу. Всем этим командам в Лиге наций Россия проиграла. При этом побороться удалось только полячкам (2:3). С точки зрения психологии эти победы команде очень нужны. Та же Польша вышла в «финал шести» Лиги наций, пусть и не смогла пробиться в полуфинал.
Выходить на олимпийский отбор с грузом поражений и под огнём критики (чаще справедливой) девушкам было бы очень непросто. Сейчас психологическое давление немного спало.
Болельщики
Решение отдать отборочный турнир Калининграду – абсолютно правильное. Здесь любят и ценят волейбол, особенно женский. Начиная со встречи в аэропорту, сборная России попадёт в максимально комфортные условия и будет обласкана фанатами. Поддержка калининградцев будет колоссальной, в этом сомневаться не приходится. Кубок губернатора это наглядно показал.
Все будет хорошо?
Хочется верить. По крайней мере, созданы все условия для того, чтобы девушки смогли завоевать путевку в Токио.
Понятно, что Мексика и Канада уровнем пониже, но сборная Кореи во главе с Ким Ен Кун очень опасна. Да, в Лиге наций Россия обыграла кореянок со счетом 3:1, но обе команды в итоге одержали одинаковое количество побед – по 3. Да и составы в той очной встрече были неоптимальными.
У россиянок по-прежнему остаются проблемы с концентрацией: после успешных стартовых партий в матчах с Бельгией и Германией следовали провалы во вторых сетах. Кроме того, не совсем понятно, сможет ли команда перестроиться, если не пойдет игра у Гончаровой и хотя бы одной из доигровщиц.
При всех этих недостатках отобраться в Токио с первой попытки команда Вадима Панкова способна. Будем верить!
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