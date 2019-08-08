Все лучшие – в бой! Мужская сборная России начинает битву за Олимпиаду

Российским волейболистам предстоит преодолеть сопротивление сборных Мексики, Кубы и Ирана. Но даже если проиграют – будет ещё один шанс.

В Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа состоится олимпийский отборочный турнир с участием мужской волейбольной сборной России. Нашей команде нужно одержать три победы, чтобы гарантировать себе путёвку в Токио. Можно не доводить до того сценария, по которому на Олимпиаду пробилась женская сборная. Так, конечно, круче. Но слишком рискованно.

Душераздирающее зрелище. Как сборная России вырвала путёвку на Олимпиаду Российские волейболистки довели болельщиков до нервного срыва. Команда была на краю пропасти, но всё закончилось хорошо.

Саммельвуо привлёк всех лучших

Менее месяца назад сборная России великолепным образом отыграла финал Лиги наций, став двукратным чемпионом главного коммерческого турнира для национальных команд.

По сравнению с тем составом, который феерил в Чикаго, в команде произошли довольно значительные изменения. Главный тренер Туомас Саммельвуо не стал привлекать блокирующего Игоря Филиппова, связующего Дмитрия Ковалёва, доигровщика Ярослава Подлесных и диагонального Дениса Земчёнка. Ни один из четверых в Лиге наций не был игроком стартового состава даже при отсутствии лидеров. А наиболее ярко проявлял себя Филиппов, когда появлялся на площадке. В паре матчей Игорь был лучшим.

Состав сборной России на олимпийский отбор:



связующие: Александр Бутько, Игорь Кобзарь;



диагональные: Максим Михайлов, Виктор Полетаев;



доигровщики: Дмитрий Волков, Фёдор Воронков, Егор Клюка, Антон Сёмышев;



блокирующие: Артём Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев;



либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

Но Саммельвуо сделал ставку на более опытных и проверенных бойцов: блокирующих Дмитрия Мусэрского и Артёма Вольвича, диагонального Максима Михайлова и связующего Александра Бутько. Наверное, можно утверждать, что к олимпийскому отбору привлечены лучшие на данный момент волейболисты страны.



Можно спорить об отдельных кандидатурах, но в целом это сильнейший состав сборной России, собранный на важнейший и скоротечный турнир. Для того, чтобы вернуться в игровой тонус, российская команда во время подготовки в Санкт-Петербурге провала два неформатных товарищеских матча со сборной Австралии, в которых не отдала ни одного сета.

Звёзды могут усилить сборную России по волейболу. Или всё разрушить? Вместе с чемпионами Лиги наций подготовку к отбору на Олимпиаду начнут звёзды российского волейбола. Но нужны ли они сборной России?

Главный соперник – Иран

В соперниках у сборной России команды Мексики, Кубы и Ирана. Именно в таком порядке российские волейболисты с ними и сыграют 9, 10 и 11 августа. Календарь, конечно, самый удобный из всех возможных. Начинать со слабых мексиканцев – получить отличную возможность вкатиться в турнир.



Сборная Кубы была очень грозной силой в начале 2010-х, которыми и датируются последние успехи команды с Острова Свободы. Но с тех пор слишком много игроков сбежало от этой самой свободы в другие страны. Достаточно назвать только Вильфредо Леона, Османи Хаунторену и Йоандри Леала. Эти игроки способны усилить любую сборную мира, а сейчас играют в Польше, Италии и Бразилии.



Правда, некоторые кубинские волейболисты решили вернуться ради возможности сыграть на Олимпиаде. Но только те, кто не менял гражданство, а просто не играл за сборную. В их числе, например, отличный блокирующий из «Любе Чивитановы» Робертланди Симон. При этом лучшие шансы пробиться в Токио у сборной Кубы будут на панамериканском отборе, а не в Петербурге.

Россия — чемпион Лиги наций! Мужики переломили финал с США в Чикаго Наша команда билась не только с соперником, но и с собой, а потому итоговая победа особенно ценна. Есть второй подряд титул в Лиге наций!

Слишком сильны для нынешней кубинской команды сборные России и Ирана. Эти команды играли между собой в «регулярке» прошедшей Лиги наций. В Урмии в своём боевом составе сборная Ирана одержала победу над экспериментальным составом россиян в трёх сетах. А в Чикаго в «финале шести» эти команды не встречались, так как иранские волейболисты не смогли выйти в полуфинал.



С вероятностью в 99 процентов обладатель путёвки в Токио определится 11 августа в матче между двумя фаворитами. Но нужно сразу сказать, что даже если сборная России проиграет, шансов поехать в Японию она не лишится. Для неудачников мирового отбора будет возможность сделать это на континентальном. Однако, рассматривать этот вариант не хочется. Нужно решать всё здесь и сейчас.

На фоне скандала

И сделать это нужно на фоне не самых тривиальных событий, которые происходят сейчас в Санкт-Петербурге.



«Зенит» при поддержке своего генерального спонсора решил действовать вопреки спортивным принципам и договорённостям. Сначала в команду из «Белогорья» и «Урала» при действующих контрактах перешли связующий Роман Порошин и блокирующий Игорь Филиппов. А после окончания отбора будет объявлено и о переезде на берега Невы из «Кузбасса» Туомаса Саммельвуо. У которого также действующий контракт со своим клубом на предстоящий сезон.

Когда коллеги из «Бизнес-Онлайн» опубликовали эту информацию, пришлось вмешаться даже руководству Всероссийской федерации волейбола, попросившей участников переговоров их заморозить и не мешать национальной команде. Интересно, что первоначально питерский «Зенит» предложил контракт главного тренера Владимиру Алекно, но наставник казанского «Зенита» отказался, для чего встречался даже с руководством «Газпрома».



Если не искать дипломатических формулировок, то всё происходящее – скандал. Но пока главное, чтобы он не отразился на игре сборной России.