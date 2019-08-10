Куба рядом. России пришлось помучиться перед главной битвой за Олимпиаду

На домашнем отборочном турнире к Олимпиаде мужская сборная России идёт от простого к сложному. В первом матче в Санкт-Петербурге наша команда без видимых усилий разгромила скромных мексиканцев и готовилась встретить более серьёзное сопротивление со стороны кубинцев. Дружина финского наставника Туомаса Саммельвуо входила в матч в статусе явного фаворита, однако Куба во встрече с иранцами показала, что на одной ноге эту команду не обыграть.
Но, к несчастью кубинцев, при своих болельщиках сборная России допустить потерю концентрации просто не имела права, так что всерьёз рассчитывать на успех гостям было тяжело.
Разгром на блоке и на табло
Матч начался с серии затяжных розыгрышей, которые завершались с переменным успехом. Кубинцы вышли на площадку с хорошим запалом, а у сборной России пристреливался не игравший накануне Егор Клюка. Но уже к первому техническому перерыву хозяева вышли вперёд благодаря классным подачам Виктора Полетаева – 8:5. После паузы россияне продолжили набирать очки и заставили кубинского тренера брать тайм-аут.
Сопернику удалось стабилизировать отставание, но не было видно, за счёт чего кубинцы могут перевернуть ход партии. У них ничего не получалось на блоке, да и справляться с быстрыми атаками россиян гостям было не под силу. Наши волейболисты, напротив, играли уверенно, хорошо принимали и частенько закрывали молодых кубинских нападающих блоком.
Через пару розыгрышей после второго технического тайм-аута интрига в первом сете приказала долго жить. Очередной тройной блок принёс сборной России восемь сетболов, и вскоре атака Ивана Яковлева после эффектной скидки от Игоря Кобзаря привела зрителей в восторг – 25:18. Самым красноречивым показателем по итогам первой партии была игра на блоке — 7:0 в пользу сборной России. Результативнее всего стартовый сет провёл Дмитрий Волков.
Отработка подвига
Саммельвуо не стал вносить изменения в стартовый состав, да и начало второй партии получилось похожим на первую. Кубинцы играли с желанием и могли выйти вперёд, но Клюка, здорово отработав в защите, вколотил мяч в половину площадки соперника. Тут же россияне вытащили тяжелейший розыгрыш после попадания мяча в сетку на подаче оппонентов, однако и это не обескуражило Кубу. Собственные ошибки привели к тому, что первый технический перерыв наступил при перевесе оппонентов – 8:6. Впрочем, сразу после паузы отставание было ликвидировано – продолжал безупречно атаковать Волков, а эйс Яковлева вывел Россию вперёд.
Сборная России играла с огрехами, что позволяло кубинцам сохранять надежду на победу в партии. Тем не менее, Саммельвуо не торопился делать замены, доверяя стартовому составу, а в сложных ситуациях старался изменить игру с помощью тайм-аутов. Сборная Кубы получила солидное для концовки преимущество в три очка, однако надёжная подача Ильяса Куркаева и ошибки соперников в атаке помогли хозяевам сравнять счёт, а в самый ответственный момент эйсом публику порадовал Клюка. Первый сетбол реализовать нашим парням не удалось, а вот на втором блестящую подачу исполнил Яковлев – 26:24.
Тревожный звоночек перед Ираном
Учитывая предстоящий матч за путёвку на Олимпиаду с иранцами, сборной России даже было полезно оказаться в трудной ситуации и отрепетировать действия в равной концовке. Но для тренировки одной партии явно было достаточно, так что в третьем сете болельщики ждали от фаворита более ярко и уверенной игры. В перерыве Саммельвуо поменял центрального блокирующего, выпустив вместо Куркаева Дмитрия Мусэрского, и олимпийский чемпион здорово вошёл в игру. Прибавил немного отошедший в тень во второй партии Полетаев. К первому техническому перерыву россияне оторвались на три очка.
На помощь Кубе пришла серия подач Эрреры, но сборная России мгновенно совершила рывок на подаче Мусэрского и вернула себе лидерство. В середине третьей партии Кобзаря сменил Александр Бутько. Именно опытный связующий принёс сборной России важное очко на блоке, когда кубинцы нацелились на камбэк – 22:17. Впрочем, соперник продолжал упираться, а россияне никак не могли забить, допуская ошибку за ошибкой. Вдобавок ко всем проблемам Хесус Хайме подал навылет, сократив отставание до минимума – 21:22. Во время кубинской погони тренер сборной России использовал оба тайм-аута, но сопернику всё-таки удалось сравнять счёт, а ошибка на приёме принесла Кубе первый сетбол.
Затягивать встречу перед решающей битвой с Ираном сборной России не хотелось и, подарив оппонентам надежду, хозяева турнира сами же её и отобрали. Как по команде, наши волейболисты исключили из арсенала ошибки и вскоре пошли пожимать руки соперникам – 27:25.
Как и предполагалось, матч с кубинцами сложился для сборной России тяжелее, чем с мексиканцами. Вряд ли стоит сомневаться и в том, что поединок с Ираном за прямую путёвку в Токио будет ещё труднее. Чтобы порадовать переполненные питерские трибуны в третий раз и выполнить главную задачу, россиянам необходимо добавлять. Прежде всего в приёме и реализации атак.
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