Потеря Татьяны Кошелевой больно ударила по женской сборной России. Без неё выполнить задачу будет неимоверно сложно. Но можно?

Всё как мы любим. России будет очень тяжело на чемпионате Европы

23 августа стартует 31-й розыгрыш женского чемпионата Европы, который обещает обернуться настоящей революцией. Ещё никогда в борьбе за звание сильнейшей команды Старого Света не было такой конкуренции. Руководство сборной по традиции ставит перед командой амбициозные задачи и рассчитывает как минимум на серебро. А вот специалисты в успех наших девушек особо не верят.

Для сборной России предстоящий чемпионат Европы станет последним крупным турниром перед Олимпиадой. И во многом от увиденного здесь будет зависеть настроение болельщиков в преддверии Игр в Токио.

Битва за Европу по-новому

На женском чемпионате Европы — 2019 будут опробованы сразу несколько нововведений. Впервые матчи турнира пройдут сразу в четырёх странах. Хозяевами соревнований станут Словакия, Венгрия, Турция и Польша. Домашние команды проведут на родине матчи групповой стадии, также в каждой из стран пройдут по две встречи первого раунда плей-офф. Четвертьфиналы состоятся в Турции и Польше, а все решающие матчи, начиная с полуфиналов, примет Анкара.

Ещё одним кардинальным изменением формата турнира стало расширение количества участников до 24 команд. Никогда ранее в финальной стадии чемпионата Европы не участвовало более 16 коллективов. Таким сборным, как Финляндия, Эстония, Греция, Швейцария, Украина, Франция или Словения, решение Европейской конфедерации волейбола значительно упростило задачу попадания на чемпионат континента. Однако лидерам пользы от расширения турнира ждать не приходится: у каждого из претендентов на награды добавятся два, по сути, разминочных матча на групповом этапе.

По итогам жеребьёвки 24 команды были распределены на четыре группы по шесть сборных. По четыре лучшие команды из каждого секстета выйдут в плей-офф, который стартует с 1/8 финала. Скорее всего, в первом раунде матчей навылет мы увидим всего два-три равных и напряжённых поединков, а для фаворитов главная борьба начнётся с четвертьфиналов.

Кошелева нам не поможет

Сборная России попала в группу Dи первые пять матчей проведёт в Братиславе. Наиболее опасным соперником для россиянок выглядит сборная Германии. Нельзя расслабляться и во встрече с белорусками. А вот команды Словакии, Швейцарии и Испании наверняка поведут между собой борьбу за четвёртое место в группе. Если какой-то из этих команд удастся отобрать очки у сборной России, это станет большой сенсацией. На групповом этапе россиянкам важно не только вкатиться в турнир, но и постараться занять первое место в группе. В таком случае в 1/8 финала, скорее всего, предстоит играть с Украиной, Португалией или Словенией, а не с польками или бельгийками.

Думать о вылете сборной России до четвертьфинала даже не хочется, но дальше подопечным Вадима Панкова в любом случае будет непросто. Команда после провала в Лиге наций постепенно прибавляла и смогла решить одну из главных задач на сезон – отобраться на Олимпиаду. Однако на чемпионате Европы нашим девушкам точно будет гораздо труднее. По ходу летнего сезона в сборную России возвращались лидеры, но до сих пор непонятно, успели ли они набрать оптимальную форму к чемпионату Европы. Тревожит и способность волейболисток ближайшего резерва вовремя прийти на помощь ведущим игрокам.

Главным же ослаблением состава стала потеря из-за травмы Татьяны Кошелевой. Её отсутствие не только скажется на мощи и разнообразии российских атак, но и фактически сделает роковым потерю любого из лидеров, ведь именно длина скамейки кажется одной из основных проблем нынешней сборной России.

В нас не верят? Отлично!

Несмотря на все трудности, российская команда по-прежнему относится к числу фаворитов турнира. Правда, куда более предпочтительными букмекеры считают шансы итальянок и действующих чемпионок из Сербии. Хорошая возможность подняться на пьедестал у себя дома есть у сборной Турции. Россиянки по котировкам делят четвёртое-шестое места с командами Польши и Нидерландов, а дальше – пропасть.

Всероссийская федерация волейбола поставила перед женской сборной России задачу дойти до финала. Выполнить её в нынешних условиях будет непросто, но возможно. Надо лишь проявить характер и доказать, что женском волейболе все прогнозы теряют вес, как только звучит стартовый свисток.