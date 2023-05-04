Михайлов тащит «Зенит» к чемпионству! Казанцы уничтожили «Динамо» на домашней площадке

Интриги не случилось: «Динамо» увозит из Казани один выигранный сет, 0 очков и минимум оптимизма?

Идеальная партия от «Динамо» и повреждение Власова

«Золотая» серия в Казани превратилась в парад ошибок «Динамо». Москвичи выглядели свежо и мощно в стартовом сете, после пошли собственные анфорсы. Точнее – брак в нападении. Если с риском на подаче команда уже привыкла работать, то к таким проблемам в атаке – нет. В первом сете четыре ошибки компенсировались пятью эйсами, а в нападении москвичи проиграли всего два мяча. При этом мощно работали блок и задумка Константина Брянского: он заменил Максима Белогорцева на Вадима Лихошерстова – и тот тут же зачехлил трижды.

У «Зенита» не клеилось ничего: 0 эйсов и всего один блок. Хотя связка Майка Кристенсон пытался реабилитировать плохой приём: с 24% выкрутил атаку на подобающие 52%. Но цифры «Динамо» в атаке – 65% – просто не оставили соперникам и шанса. Не нашлось у казанцев и явного лидера на старте, а может, это недоработка связующего, который равномерно загружал линию атаки: четыре очка у Деру, по три – у Алексея Кононова и Максима Михайлова. Когда у «Динамо» всю игру на себя забрал Цветан Соколов, к четырём очкам в пяти атаках он добавил по два эйса и блока.

Цветан Соколов в матче с «Зенитом-Казань» Фото: zenit-kazan.com

Но далее у «Динамо» всё пошло не по плану: брак на подаче перестал перекрываться эйсами, а ошибок в атаке стало в разы больше. Травмировался и Власов. Первый темп выключился из игры на три расстановки – на счёте 14:10 в пользу Казани Илья запнулся о Соколова, который уже в падении доставал мяч, и подвернул голеностоп. Выпадение блока не стало определяющим, скорее, продолжило чёрную серию для гостей. Когда ногу Власова перемотали и заморозили, он вернулся в игру, но на табло уже горели 21:14 в пользу Казани.

«Касательно повреждения Ильи Власова: заморозили, перемотали. Но это конец сезона — всякое возможно. Причём ситуация неприятная: споткнулся. Но молодец, вернулся. Это очень важно, но это, может быть, повлияло, сбило нам ритм. Не хотелось бы об этом говорить, но сбило ритм», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Динамо» Константин Брянский.

«Усталость физическая и эмоциональная. Не будем забывать: это конец сезона. Большие нагрузки. Верю в команду — мы ребята не из робких. Дадим достойный бой, так что ждите обратно нас в Казани», — сказал сам Власов после матча.

Не справляемся с такими приёмами

Если первую партию «Зенит» проиграл из-за мощной игры соперника – своих ошибок было всего четыре – то во второй динамовцы 11 раз дали мимо. При том, что провалились и основные брейковые элементы: под конец сета у «Динамо» – два 0 на блоке и подаче, когда соперник просто уничтожает с первой – казанцы наколотили пять эйсов. Что отражалось на приёме «Динамо» – лишь 19% позитивного, поэтому либеро Лаури Керминена заменил Евгений Баранов. Помимо силовых подач Михайлова, массу проблем динамовцам доставили планеры Артёма Вольвича и Алексея Кононова.

«Немного перетащили из прошлого матча количество ошибок. Причём в простых ситуациях. И совершали их сериями. И, к сожалению, на простых подачах — на флоте. Оказывается, мы не справляемся с такого рода приёмами и не всегда к ним готовы. Где-то чисто ошибались мы, где-то «Зенит» эти мячи поднимал и возвращал нам, но уже в виде своего очка. Поэтому в целом лучше, чем прошлый матч», – сказал Брянский.

Михайлов делает игру

В третьем сете «Динамо» принимало лучше «Зенита», но динамика атак наводила на определённые мысли: 52%, 58%, 57% в трёх партиях у Казани при 65%, 40%, 36% – у Москвы. Эта ровность нападения от партии к партии и привела к успеху «Зенит»… Причём у Казани работала вся линия: Деру и Дмитрия Волкова связка нагружал равномерно и оттягивал внимание блока на доигровку, тогда выстреливал Макс Михайлов. У него получалось всё: и атаки в ход, и удары по линии, и скидки. Он не только давил на соперника пушечными подачами, но и был неудержим в атаке – 60% реализации (15/25, одна потеря), показатель полезности +16. Диагональный забрал 20 очков, его ни разу не зачехлили.

Максим Михайлов в игре с «Динамо» Фото: zenit-kazan.com

«Великолепную игру сыграл Михайлов: одна ошибка плюс 17 очков. Практически не ошибался — одна ошибка при таком количестве атак — то есть практически не ошибался. Его реализация — 62%, а эффективность — 58%. Отличные показатели. Он очень надёжен», — сказал Константин Брянский на пресс-конференции.

Серия продолжится 7 мая в Москве. И там динамовцы должны прийти в себя, но для золота теперь надо выжимать максимум из всех элементов. Но здесь единственный вопрос – позволит ли это «Зенит»?

Хотя настрой у подопечных Брянского очень позитивный: «Мы ребята не из робких и не из слабых. Думаю, справимся. Я верю в команду – у нас обязательно получится. Дадим бой в Москве. Ждите, постараемся обратно приехать в Казань на пятый матч. Добавлю, что в Казани была прекрасная атмосфера на матчах, это определённо помогло сопернику. Хочется, чтобы в Москве было так же», – этими словами завершил пресс-подход Илья Власов.