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Финал женского чемпионата России по волейболу — 2022/2023: московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в «золотой» серии

«Динамо» досрочно завершило «золотую» серию Суперлиги. Бело-голубые остановили «Локомотив»
Ангелина Николаева
«Динамо» обыграло «Локомотив» в «золотой» серии
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Судьба золотых медалей решилась в сверхплотной борьбе.

Победой московского «Динамо» над «Локомотивом» в четвёртом матче завершилась финальная серия чемпионата России по волейболу среди женских команд. В плотной борьбе москвички оказались чуть сильнее и, одержав победу со счётом 3:1 (27:29, 25:23, 28:26, 25:21), выиграли восьмой титул в истории.

Пари Суперлига - плей-офф (ж). Финал. 4-й матч
10 мая 2023, среда. 19:30 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва

Яркий камбэк «Динамо»

Первую половину первого сета девушки из «Динамо» догоняли «Локомотив». Преимущество хозяек площадки вырастало до трёх очков, но москвички не отпускали соперниц. И только в середине партии после успешного блока Ирины Капустиной столичные волейболистки вышли вперёд – 15:14. После этого на площадке кипела совершенно равная борьба. Первый сетбол получил «Локомотив», но Наталия Гончарова отработала за всю команду, и счёт сравнялся. Удалось «Динамо» отыграть и вторую, и третью подачу на партию, и только с четвёртой попытки калининградский «Локомотив» всё-таки воспользовался сетболом и завершил партию со счётом 29:27.

Примечательно, что в первой партии динамовкам удалось набрать сразу семь очков на блоке, против двух у «Локо». Но бело-голубых это не спасло.

Во второй партии уже «Динамо» завладело инициативой. Москвички открыли счёт, повели с разницей в четыре очка – 11:7. Но хозяйки площадки не отпускали игру, и комфортное преимущество гостей быстро рассеялось, а к середине сета девушки из Калининграда и вовсе вышли вперёд – 15:14.

Но в ключевые моменты бело-голубые всё-таки играли чуть надёжнее. Плотная борьба продолжилась, и при счёте 24:21 сетбол и возможность отыграться получили динамовки. У «Локомотива» был шанс спастись, но всё-таки вторая партия завершилась в пользу «Динамо» – 25:23 и 1:1 в матче.

Сверхплотной вышла борьба и в третьем сете, сетбол вновь получили хозяйки площадки, но в этот раз не смогли воспользоваться шансом. Девушки из «Динамо» сравняли счёт, после чего Ирина Капустина вывела свою команду вперёд – 28:26 в третьей партии и 2:1 в матче. Вот это камбэк!

В третьем сете, при прочих примерно равных показателях, девушки из «Динамо» увереннее играли на приёме – 65% против 48% у «Локомотива».

Решающий рывок к золоту

В четвёртой партии, в которой и решился исход встречи, примерное равенство в игре сохранялось до последнего. Никому из соперниц не удавалось создать стабильное преимущество в более чем в одно-два очка, но в концовке динамовки всё-таки перехватили инициативу и получили матчбол при счёте 20:24. Тренер «Локомотива» Константин Сиденко поменял двух подающих, но уже не успел спасти матч. Наталия Гончарова в последней атаке пробила блок и принесла «Динамо» победу в матче и чемпионате страны! Заключительная партия финальной серии чемпионата завершилась со счётом 25:21.

Видео доступно в телеграм-канале «Динамо». Права на видео принадлежат ВФВ.

Волейболистки «Динамо», которые лидировали по ходу всего турнира, в восьмой раз в истории выиграли золото чемпионата России, прервав двухлетнюю победную серию соперниц из Калининграда.

Впрочем, нельзя не отметить и «Локомотив». Девушки из самого западного региона России стали серебряными призёрами. За пять лет существования команда не опускалась ниже второго места в Суперлиге – вот это уровень!

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