Вечный Михайлов и Аль Хачдади в огне! Выбираем символическую сборную волейбольного сезона

Суперлига узнала имена своих победителей! Пора вспомнить лучших из лучших на каждой позиции и отдать свой голос им.

«Зенит» из Казани забрал первое чемпионство за пять лет, «Динамо» впервые за три года его упустило. «Локомотив» после серебра лиги в сезоне-2021/2022 закрыл год бронзой, а питерский «Зенит», ведя после первой половины чемпионата с отрывом, остался четвёртым.

«Чемпионат» финалит мужской волейбольный сезон – запускает серию рейтингов! Предлагаем выбрать лучшего игрока для каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий. А «руководить» бандой топов будет тренер – самые результативные также в списке.

Символическая сборная Суперлиги сезона-2022/2023 Фото: «Чемпионат»

Начнём с диагональных: игроков, кто суммарно за матч может наколотить целый сет. Зачастую это первый выбор связующего в атаке: он заряжает из второй зоны, а его основное отличие от того же доигровщика – отсутствие приёма.

Так что давайте вспомним диагональных российской Суперлиги! Внизу 10 главных претендентов. Голосуйте!

Если вы хотите поднять диагонального в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то игрок должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».