Вечный Михайлов и Аль Хачдади в огне! Выбираем символическую сборную волейбольного сезона

«Зенит» из Казани забрал первое чемпионство за пять лет, «Динамо» впервые за три года его упустило. «Локомотив» после серебра лиги в сезоне-2021/2022 закрыл год бронзой, а питерский «Зенит», ведя после первой половины чемпионата с отрывом, остался четвёртым.
«Чемпионат» финалит мужской волейбольный сезон – запускает серию рейтингов! Предлагаем выбрать лучшего игрока для каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий. А «руководить» бандой топов будет тренер – самые результативные также в списке.
Символическая сборная Суперлиги сезона-2022/2023
Фото: «Чемпионат»
Начнём с диагональных: игроков, кто суммарно за матч может наколотить целый сет. Зачастую это первый выбор связующего в атаке: он заряжает из второй зоны, а его основное отличие от того же доигровщика – отсутствие приёма.
Так что давайте вспомним диагональных российской Суперлиги! Внизу 10 главных претендентов. Голосуйте!
- Если вы хотите поднять диагонального в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то игрок должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Максим Михайлов, «Зенит-Казань»
Легенда отечественного волейбола не планирует сдавать позиции. Относительно спокойный сезон в регулярке он компенсировал битвами в 1/2 чемпионата России с «Локомотивом» и «Динамо» в финале – набрал 153 очка в семи матчах. Михайлов завоевал с «Зенитом» уже 30 трофеев и остаётся в команде на 14-й сезон. В свои 35 он и правда лидер клуба!
Роман Мурашко, «Динамо ЛО»
Мурашко – лучший бомбардир Высшей лиги «А» прошлого сезона и диагональный молодёжной сборной России в этом году – забрал 217 очков, из них 29 с подачи. Но по-настоящему зажёг Роман уже в плей-офф: «Динамо ЛО» его усилиями перевело серию за пятое место лиги с «Белогорьем» в пятый матч – Мурашко вколотил уже 174 очка.
Илья Казаченков, «Локомотив»
Травмы ключевых игроков повлияли на ротацию команды: Пламен Константинов дал шанс проявить себя совсем зелёным парням. Илья, перейдя из доигровки в диагональ, стал открытием сезона и не раз выручал команду своей игрой – например, его 15 очков в четвёртом матче серии с питерским «Зенитом» принесли бронзу. В регулярке Казаченков вовсе третий по результативности: 432 очка и 52% эффективности.
Владислав Бабкевич, «Факел»
Напарник Корнея и перспективный диагональный вошёл в символическую сборную регулярного чемпионата прошлого сезона по версии ВФВ. В том году он стал лучшим нападающим – наколотил 530 очков: обошёл и Мохамеда, и Дмитрия Волкова, и Цветана Соколова. В этом чуть сбавил – забрал 218 очков. Но ярким и харизматичным молодым игрокам на перспективу в нашем рейтинге быть!
Цветан Соколов, «Динамо»
Визави Михайлова по гениальному плей-офф – Соколов. Хотя Цветан и в регулярке, и в матчах за медали – в топ-5 лиги. Всего он наколотил 595 очков, у него 55% реализации в нападении. Вместе с «Динамо» двукратный чемпион страны едва не сделал хет-трик. Но зато теперь появится мотивация подольше задержаться в нашем чемпионате.
Павел Железняков, АСК
Нижегородская команда – прорыв этого розыгрыша: чего только стоит победа над питерским «Зенитом» по ходу регулярки. Вместе с доигровкой руководит в атаке Павел – он наколотил 256 очков.
Мохамед Аль Хачдади, «Белогорье»
Марокканский диагональный в прошлом сезоне был в тройке лучших, теперь он – самый результативный в регулярке: 509 очков и 54% результативности в 28 играх. Из них – 35 с подачи. Мохамед, или просто Моха, ещё ни разу не задерживался в одной команде дольше сезона – за десять лет он исследовал девять чемпионатов. Но в «Белогорье» его всё устраивает: Мо уже продлил контракт на третий год. В сезоне-2023/2024 мы также увидим его в диагонали.
Дражен Лубурич, «Локомотив»
Этот сербский диагональный, как и вся команда, буквально выстрадал бронзу чемпионата – всё из-за травм. Так что по сезону его временно заменил Илья Казаченков, как и в стартовом матче плей-офф, где Дражена очень не хватало. Но врачи сумели поставить на ноги диагонального: благодаря ему серия с Казанью даже затянулась на четыре матча, однако сил и длинной скамейки новосибирцам не хватило.
Кирилл Клец, «Кузбасс»
За звание самого результативного россиянин уступил марокканцу лишь восемь очков: у него 501 балл в 30 матчах — отыграл Кирилл полный сезон. И с каждым годом игрок прогрессирует – это замечают топ-клубы: из «Енисея» он перешёл в «Кузбасс», а уже в следующем сезоне мы увидим игрока в казанском «Зените». Возможно, составит конкуренцию Максу Михайлову или вовсе заменит того?
Корней Эннс, «Факел»
В десятку самых забивных нападающих попал диагональный Корней Эннс. Ещё в прошлом сезоне он выступал за молодёжку «Факела»: капитан попал даже в символическую сборную лиги как самый ценный игрок. Сегодня – пятый диагональный в Суперлиге с 366 очками и 55% реализации.
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