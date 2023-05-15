Российские волейболистки привели французский клуб к чемпионству. Но пришлось платить штраф

Французский клуб повторил успех прошлого года: команда практически с шестёркой русских в старте оформила чемпионство в лиге. В финальной серии из двух матчей они разгромили «Мюлуз» – 3-1 (15-25; 26-24; 26-24; 25-16).

Клубом управляет русский бизнесмен

Шесть российских волейболисток – Анна Котикова, Татьяна Симанихина, Вита Акимова, Алина Попова, Елизавета Кочурина и Виктория Кобзарь – стали чемпионками Франции. В клуб их привёл российский бизнесмен и бывший советский волейболист Станислав Якубовский, или Став Якоби. Он руководил швейцарской командой ещё в нулевые – взял с ними 13 титулов страны. Но не видел дальнейших перспектив развития и в 2018-м перевёз клуб в Канны.

Став пошёл на риск и решил объединить швейцарский «Волеро» и французский «Канне-Рошвиль». Причины слияния: желание расти в более конкурентной среде. Для этого в прошлое межсезонье «Волеро» круто омолодил состав: скинул средний возраст с 28 до 23 лет и расстался с десятком волейболисток, но и заполучил ярких проспектов. Россиянки – главная трансферная удача. Талантливых и перспективных помогла оформить агент Екатерина Федоровцева – мама доигровщицы «Фенербахче» Арины Федоровцевой. А за переход каждой ВФВ – в качестве суммы за трансферный сертификат – получила по € 3,9 тыс. согласно европейскому калькулятору.

Вместе с россиянками на финальные матчи также вышли болгарская доигровщица Ева Янева, китайская либеро Симин Ван и бразильская блокирующая Милка Марсилия. Хотя правила французской лиги позволяют заигрывать в матче только пять легионеров одновременно, а на площадке всегда должен присутствовать как минимум один игрок с французским гражданством.

Однако блокирующая Хлоя Майер в четырёх заключительных матчах сезона не сыграла. За нарушение регламента «Волеро» заплатит по € 5 тыс. за каждую встречу. Но, кажется, чемпионство и путёвка в Лигу чемпионов на следующий сезон окупят любые финансовые потери.

Акимова — лучший бомбардир лиги

Россияне вообще массово зажигают в волейбольном мире. Серебром чемпионата Японии недавно отметился главный гигант сборной России Дмитрий Мусэрский, а золото в Турции разделили Арина Федоровцева и Анна Лазарева. Теперь – Франция.

А ведь «Волеро» переживал не лучшие времена по ходу сезона: команда завершила регулярку на пятом месте, поэтому даже выход в плей-офф ЛЧ не спас главного тренера Милана Гршича от увольнения. «Волеро» сменил коуча в январе – на пост пришёл Младен Кашич. При нём клуб в «золотом» сете уступил польскому «Жешуву» путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Поэтому плей-офф и титул чемпиона страны оставался единственной надеждой на удачный сезон. Хотя даже по ходу важнейших матчей команда «горела», но дважды перевернула серии с «Нантом» в 1/4 и «Венелем» в полуфинале, проиграв тем стартовые матчи.

И лишь финальные битвы дались им относительно просто. Обе закончились со счётом 3-1. Праймовая Акимова в решающих матчах принесла 37 и 29 очков. Вита вообще выиграла гонку бомбардиров с приличным отрывом: 726 очков в 34 матчах.

Среди главных героев «золотой» серии оказалась и Елизавета Кочурина. Она стала вторым нападающим плей-офф, набрав 115 очков в восьми матчах, из которых 30 баллов – блоком. Котикова в матчах с «Мюлузом» действовала безошибочно на приёме – 60% позитивной доводки.

Да, пока девчонкам не хватает опыта больших европейских турниров, но талант и желание компенсируют любое несовершенство в атаке и защите, тем более костяк россиянок в клубе задержится как минимум ещё на сезон.