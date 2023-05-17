Эйсмен Панков или быстрый Кристенсон? Выбираем символическую сборную волейбольного сезона

Пора вспомнить лучших из лучших на каждой позиции и отдать свой голос им.

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по случаю финала мужской волейбольной лиги. Предлагаем выбрать лучшего игрока для каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий. А «руководить» бандой топов будет тренер – самые результативные также в списке.

В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшего диагонального сезона-2022/2023 в российской Суперлиге. Им стал Максим Михайлов! А также двух блокирующих: Ильяс Куркаев и Дмитрий Лызик, наверное, главный центр России. Ильяс – первый в лиге среди коллег: набрал 432 очка в регулярке и плей-офф, а на блоке принёс 80. Дмитрий идёт следом за своим партнёром по результативности – у него 378 баллов и 77 блоков.

Символическая сборная сезона-2022/2023 Суперлиги

Следующий герой – связующий – мозг любой команды. В его руках атакующий потенциал клуба: только он решает, кому отдать – центру, доигровке или диагональному. В его силах также лишь одним касанием исправить неудачный приём! К тому же современные связующие на площадке умеют не только пасовать, но и результативно подавать и накрывать блоком.

Так что давайте вспомним связующих российской Суперлиги! Внизу 10 главных претендентов. Голосуйте!

Если вы хотите поднять связующего в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то игрок должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Внимание: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.