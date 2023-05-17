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«Чемпионат» предлагает выбрать символическую сборную страны: в этом списке только лучшие волейболисты и тренеры команд

Эйсмен Панков или быстрый Кристенсон? Выбираем символическую сборную волейбольного сезона
София Колодкина
Выбираем символическую сборную мужской Суперлиги
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Пора вспомнить лучших из лучших на каждой позиции и отдать свой голос им.

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по случаю финала мужской волейбольной лиги. Предлагаем выбрать лучшего игрока для каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий. А «руководить» бандой топов будет тренер – самые результативные также в списке.

В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшего диагонального сезона-2022/2023 в российской Суперлиге. Им стал Максим Михайлов! А также двух блокирующих: Ильяс Куркаев и Дмитрий Лызик, наверное, главный центр России. Ильяс – первый в лиге среди коллег: набрал 432 очка в регулярке и плей-офф, а на блоке принёс 80. Дмитрий идёт следом за своим партнёром по результативности – у него 378 баллов и 77 блоков.

Символическая сборная сезона-2022/2023 Суперлиги

Символическая сборная сезона-2022/2023 Суперлиги

Следующий герой – связующий – мозг любой команды. В его руках атакующий потенциал клуба: только он решает, кому отдать – центру, доигровке или диагональному. В его силах также лишь одним касанием исправить неудачный приём! К тому же современные связующие на площадке умеют не только пасовать, но и результативно подавать и накрывать блоком.

Так что давайте вспомним связующих российской Суперлиги! Внизу 10 главных претендентов. Голосуйте!

  • Если вы хотите поднять связующего в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то игрок должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Внимание: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший связующий сезона-2022/2023 Суперлиги
Фото: РИА Новости
1 место

Майка Кристенсон, «Зенит-Казань»

По сезону Майка показывал высокий класс, делая игру «Зенита» быстрой и вариативной. Наравне с Абаевым и Панковым от Майки идёт помощь на подаче и на сетке: в «Зените» он подал 24 эйса и поставил 28 блоков.

Фото: РИА Новости
2 место

Константин Абаев, «Локомотив»

Изобретательность Константина была особо важна для «Локо» в этом сезоне – травмы лидеров не давали парням Пламена Константинова вздохнуть полной грудью в атаке. Но сам травмированный в начале сезона удачно вышел из лазарета: Костя классно отпасовал концовку регулярки и в плей-офф: 16% приёма иногда превращал в 50% в атаке. Опасен он был и на сетке: Абаев зачехлил 36 раз, да и настрелял 14 эйсов только в плей-офф – у многих доигровщиков и ребят в диагонали меньше.

Фото: РИА Новости
3 место

Павел Панков, «Динамо»

Капитан «Динамо» – лучший подающий сезона: 71 эйс в 38 матчах. Жаль, что нет статистики по выбитым приёмам и переходящим мячам на его подаче. Крут он и на блоке «Динамо» – 48 очков. Уступил только второму по этому показателю в лиге Илье Власову, у которого 88. Креативность Павла отмечают не первый сезон – не зря он был MVP Суперлиги два года подряд.

Фото: vk.com/fakelvolley
4 место

Сергей Гранкин, «Факел»

Легендарный связующий вернулся в российскую Суперлигу после четырёх лет в немецком «Берлине» – но с неким сожалением. О чём он рассказывал в интервью «Чемпионату» ещё в прошлом году. Однако олимпийского чемпиона подкупила молодость ребят из «Факела», «с которыми можно что-то придумать» и сыграть на перспективу: как в Германии – стал чемпионом с молодым костяком.

Фото: vk.com/vczenitspb
5 место

Дмитрий Ковалёв, «Зенит СПб»

Дмитрий перешёл в «Зенит» из «Белогорья» и посадил на лавку Игоря Кобзаря, который, однако, отличился в серии плей-офф: отыграл с заживающим пальцем и в лангетке медальные матчи. Дмитрий из-за травмы выпал в концовке сезона. Но до этого отличился 15 эйсами, поставил он за неполный сезон 52 блока.

Фото: vk.com/volleyufa
6 место

Максимильяно Каванна, «Урал»

Аргентинский связующий прошёл проверку на прочность – с такой целью он и приехал в российский чемпионат. С ним уфимцы выдали рекордную восьмиматчевую победную серию и даже находились в пятёрке лидеров Суперлиги к концу 2022-го. Но закончили сезон десятыми.

Фото: vk.com/kuzbassvolley
7 место

Егор Кречетов, «Кузбасс»

Ещё в прошлом сезоне Кречетов закрепился в основе: вытеснил из стартовой шестёрки Александра Бутько. Отмечали, что с ним клуб обретает больше спонтанности впереди. Минус – небольшой рост: при 188 см он не особо часто блокирует – 21 раз за сезон. На подаче Егор, кажется, тоже может играть лучше: у него всего 13 эйсов при 309 попытках.

Фото: vk.com/nn_volley
8 место

Константин Тюшкевич, АСК

Константин принёс команде не только уверенное второе касание, но и 50 очков на подаче – вошёл в топ-10 подающих лиги! Он стал и соавтором главной сенсации первого раунда плей-офф: АСК выбил из борьбы за медали шестой в регулярке «Кузбасс» и повторил лучший результат в истории клуба. И потрепал «Зенит-Казань» в 1/4 чемпионата России.

Фото: vk.com/vcdynamolo
9 место

Никола Йовович, «Динамо-ЛО»

Долгожитель клуба из Сербии привёл команду к шестому месту, хотя банда из Соснового Бора закамбэчила серию за пятое место с «Белогорьем» и едва не затащила с 0-2. Никола в этом сезоне не особо радует с подачи: всего девять эйсов при 396 попытках и 30 ошибках.

Фото: vk.com/belogorievolley
10 место

Роман Порошин, «Белогорье»

На позиции Роман заменил Дмитрия Ковалёва, который перешёл в питерский «Зенит». Порошин – ещё один представитель универсального связующего: подал 11 эйсов и 38 раз ловил на сетке атаки соперников.

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