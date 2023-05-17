Эйсмен Панков или быстрый Кристенсон? Выбираем символическую сборную волейбольного сезона

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по случаю финала мужской волейбольной лиги. Предлагаем выбрать лучшего игрока для каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий. А «руководить» бандой топов будет тренер – самые результативные также в списке.
В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшего диагонального сезона-2022/2023 в российской Суперлиге. Им стал Максим Михайлов! А также двух блокирующих: Ильяс Куркаев и Дмитрий Лызик, наверное, главный центр России. Ильяс – первый в лиге среди коллег: набрал 432 очка в регулярке и плей-офф, а на блоке принёс 80. Дмитрий идёт следом за своим партнёром по результативности – у него 378 баллов и 77 блоков.
Символическая сборная сезона-2022/2023 Суперлиги
Следующий герой – связующий – мозг любой команды. В его руках атакующий потенциал клуба: только он решает, кому отдать – центру, доигровке или диагональному. В его силах также лишь одним касанием исправить неудачный приём! К тому же современные связующие на площадке умеют не только пасовать, но и результативно подавать и накрывать блоком.
Так что давайте вспомним связующих российской Суперлиги! Внизу 10 главных претендентов. Голосуйте!
- Если вы хотите поднять связующего в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то игрок должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Майка Кристенсон, «Зенит-Казань»
По сезону Майка показывал высокий класс, делая игру «Зенита» быстрой и вариативной. Наравне с Абаевым и Панковым от Майки идёт помощь на подаче и на сетке: в «Зените» он подал 24 эйса и поставил 28 блоков.
Константин Абаев, «Локомотив»
Изобретательность Константина была особо важна для «Локо» в этом сезоне – травмы лидеров не давали парням Пламена Константинова вздохнуть полной грудью в атаке. Но сам травмированный в начале сезона удачно вышел из лазарета: Костя классно отпасовал концовку регулярки и в плей-офф: 16% приёма иногда превращал в 50% в атаке. Опасен он был и на сетке: Абаев зачехлил 36 раз, да и настрелял 14 эйсов только в плей-офф – у многих доигровщиков и ребят в диагонали меньше.
Павел Панков, «Динамо»
Капитан «Динамо» – лучший подающий сезона: 71 эйс в 38 матчах. Жаль, что нет статистики по выбитым приёмам и переходящим мячам на его подаче. Крут он и на блоке «Динамо» – 48 очков. Уступил только второму по этому показателю в лиге Илье Власову, у которого 88. Креативность Павла отмечают не первый сезон – не зря он был MVP Суперлиги два года подряд.
Сергей Гранкин, «Факел»
Легендарный связующий вернулся в российскую Суперлигу после четырёх лет в немецком «Берлине» – но с неким сожалением. О чём он рассказывал в интервью «Чемпионату» ещё в прошлом году. Однако олимпийского чемпиона подкупила молодость ребят из «Факела», «с которыми можно что-то придумать» и сыграть на перспективу: как в Германии – стал чемпионом с молодым костяком.
Дмитрий Ковалёв, «Зенит СПб»
Дмитрий перешёл в «Зенит» из «Белогорья» и посадил на лавку Игоря Кобзаря, который, однако, отличился в серии плей-офф: отыграл с заживающим пальцем и в лангетке медальные матчи. Дмитрий из-за травмы выпал в концовке сезона. Но до этого отличился 15 эйсами, поставил он за неполный сезон 52 блока.
Максимильяно Каванна, «Урал»
Аргентинский связующий прошёл проверку на прочность – с такой целью он и приехал в российский чемпионат. С ним уфимцы выдали рекордную восьмиматчевую победную серию и даже находились в пятёрке лидеров Суперлиги к концу 2022-го. Но закончили сезон десятыми.
Егор Кречетов, «Кузбасс»
Ещё в прошлом сезоне Кречетов закрепился в основе: вытеснил из стартовой шестёрки Александра Бутько. Отмечали, что с ним клуб обретает больше спонтанности впереди. Минус – небольшой рост: при 188 см он не особо часто блокирует – 21 раз за сезон. На подаче Егор, кажется, тоже может играть лучше: у него всего 13 эйсов при 309 попытках.
Константин Тюшкевич, АСК
Константин принёс команде не только уверенное второе касание, но и 50 очков на подаче – вошёл в топ-10 подающих лиги! Он стал и соавтором главной сенсации первого раунда плей-офф: АСК выбил из борьбы за медали шестой в регулярке «Кузбасс» и повторил лучший результат в истории клуба. И потрепал «Зенит-Казань» в 1/4 чемпионата России.
Никола Йовович, «Динамо-ЛО»
Долгожитель клуба из Сербии привёл команду к шестому месту, хотя банда из Соснового Бора закамбэчила серию за пятое место с «Белогорьем» и едва не затащила с 0-2. Никола в этом сезоне не особо радует с подачи: всего девять эйсов при 396 попытках и 30 ошибках.
Роман Порошин, «Белогорье»
На позиции Роман заменил Дмитрия Ковалёва, который перешёл в питерский «Зенит». Порошин – ещё один представитель универсального связующего: подал 11 эйсов и 38 раз ловил на сетке атаки соперников.
- 17 мая 2023
-
13:50
-
09:55
-
09:40
- 16 мая 2023
-
16:10
-
11:46
-
10:38
-
10:28
- 15 мая 2023
-
18:35
-
18:11
-
17:55
-
17:43
-
15:05
-
13:08
-
11:06
- 14 мая 2023
-
19:09
-
18:55
-
17:39
- 12 мая 2023
-
22:05
-
00:01
- 11 мая 2023
-
23:40
-
20:54
-
18:00
-
17:38
- 10 мая 2023
-
22:27
-
22:16
-
21:45
-
21:08
-
20:53
-
18:19
-
17:31
-
17:20
-
14:28
-
14:17
-
13:34
-
13:17