Российский гигант зажигает в Италии! Волейболиста подписал самый титулованный клуб страны

Из России в Италию
Максим Сапожков перешёл в «Модену» – самый титулованный клуб Суперлиги. В Италии диагональный оказался ещё в сезоне-2022/2023 после результативного отрезка в «Югре-Самотлор».
Карьеру начинал в академии «Локомотива», затем перешёл в чемпионат Болгарии, в «Монтану», – опыт должен был помочь закрепиться в первой команде новосибирцев. Да и хотелось попробовать себя в Европе.
Сравнения с Мусэрским
«Хочу заявить о себе в Европе. Чтобы Максима Сапожкова знали не только за большой рост, но и за хорошую игру. Меня часто сравнивают с Дмитрием Мусэрским», – говорил он до переезда.
Кстати, его рост – 220. Он считался самым высоким в России, теперь – в Италии. Максим едва успел заиграть в первой команде «Локо», как к нему присмотрелся клуб из Нижневартовска, а затем итальянская «Верона».
В прошедшем чемпионате Италии «Верона» заняла восьмое место. А Сапожков раздавал огня буквально со старта сезона: в первых двух турах забрал сразу 64 очка!
Макс среди топов
Макс занял четвёртое место в рейтинге лучших бомбардиров с 527 очками. У него 53 блока и 23 эйса. Он трижды был признан MVP матча.
Новый вызов
Теперь диагональный будет играть за «Модену». Состав клуба пополнили многие топы: кубинец Османи Хуанторена, взявший чемпионат Турции, белорус Владислав Давыскиба из «Монцы» с Кубком CEV, блокирующий Антон Бреме и либеро Филиппо Федеричи.
Вызов в сборную
Пока же «итальянские приключения» россиянина на паузе – его вызвали в сборную России на просмотр в качестве кандидата в первую команду страны.
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