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«Чемпионат» предлагает выбрать символическую сборную страны: в этом списке только лучшие волейболисты и тренеры команд

Краш нашего волейбола Федоров или француз с русскими корнями! Выбираем сборную сезона
София Колодкина
Cимволическая сборная
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Лучший либеро Суперлиги-2022/2023?

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по случаю финала мужской волейбольной лиги. Предлагаем выбрать лучшего игрока для каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий.

В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшего диагонального сезона-2022/2023. Им стал Максим Михайлов. В сборной уже также есть два блокирующих: Ильяс Куркаев и Дмитрий Лызик. И связующий – Константин Абаев.

Символическая сборная сезона-2022/2023 Суперлиги

Символическая сборная сезона-2022/2023 Суперлиги

На очереди – либеро – опора любой защиты. Он не участвует в нападении и не может подавать, но демонстрирует виртуозное чувство мяча и площадки и поднимает неберущиеся мячи.

Так что давайте вспомним либеро российской Суперлиги! Внизу восемь главных претендентов. Голосуйте!

  • Если вы хотите поднять либеро в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то игрок должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Рейтинг: лучший либеро сезона-2022/2023 Суперлиги
Женя Гребенников, «Зенит СПб»
Фото: ВК «Зенит СПБ»
1 место

Женя Гребенников, «Зенит СПб»

Либеро сборной Франции и «Зенита» продолжает тащить неберущиеся мячи в защите. Регулярный выбор правильной позиции делает его одним из лучших в своём амплуа в мире: Гребенников часто даёт партнёрам вторую или третью возможность в атаке. При 599 попытках приёма лишь 20 ошибок. По проценту позитивного (52%) он стал третьим в лиге после Александра Янутова (53%) и Владимира Шишкина (56%). Как признавался Женя, в «Зените» и России его всё устраивает.

Илья Фёдоров, «Зенит-Казань»
Фото: ВК «Зенит-Казань»
2 место

Илья Фёдоров, «Зенит-Казань»

Краш российского волейбола в свои 20 лет решает важные вопросы в защите Казани. Ценность игрока отмечает тренер «Зенита» – бывший либеро сборной России Алексей Вербов полностью доверяет Илье оборону. 481 попытка в защите обернулись лишь 28 ошибками. Не смущают парня и уважаемые партнёры по команде. Как признавался Фёдоров в интервью «Чемпионату», он смело подсказывает Дмитрию Волкову на приёме, направляет Максима Михайлова и Александра Волкова в нападении. И голос не дрожит.

Роман Мартынюк, «Локомотив»
Фото: ВК «Локомотив»
3 место

Роман Мартынюк, «Локомотив»

Операция и камбэк в начале 2023-го не помешали (как и всему «Локо») Роману стать лидером по попыткам на приёме: он 748 раз делал первое касание на площадке и допустил всего 33 ошибки.

Никита Вишневецкий, «Динамо ЛО»
Фото: ВК «Динамо ЛО»
4 место

Никита Вишневецкий, «Динамо ЛО»

В команде Никиту называют одним из творцов исторического успеха: парни из Ленобласти в сезоне-2021/2022 впервые заняли пятое место в чемпионате России. Почти удалось повторить успех и в этом году, но «Динамо ЛО» так и не закамбэчил пятиматчевую серию с «Белогорьем». Хотя Никита тащил в защите: при 565 попытках на приёме у него 46 ошибок.

Лаури Керминен, «Динамо»
Фото: ВК «Динамо»
5 место

Лаури Керминен, «Динамо»

Ещё один топовый легионер на этой позиции. Клубы не жалеют на финна вакансию иностранного игрока: либеро уже восьмой сезон цементирует защиту команд российской Суперлиги. Керминен был частью чемпионского «Кузбасса» и дважды брал кубок за московское «Динамо». При 435 попытках ошибся лишь 31 раз. У него 44% позитивного приёма.

Алексей Обмочаев, «Кузбасс»
Фото: ВК «Кузбасс»
6 место

Алексей Обмочаев, «Кузбасс»

Олимпийский чемпион, скорее всего, в следующем сезоне будет выступать за уфимский «Урал». 33-летний волейболист с 2020 года играл за «Кузбасс». Он возобновил карьеру в Кемерове после пропущенного сезона-2019/2020. В минувшей регулярке Обмочаев показал 53% позитивного приёма, уступив только Роману Брагину (54%) и Владимиру Шишкину (55%). Именно Шишкина Алексей и заменит в Уфе.

Роман Брагин, «Белогорье»
Фото: ВК «Белогорье»
7 место

Роман Брагин, «Белогорье»

Капитан львов выходил на площадку 26 раз, а на его счету 381 попытка в приёме при 27 ошибках. 54% позитивного (и 18% – эффективного) в регулярке сделали его самым результативным по этому показателю.

Алексей Чанчиков, «Факел»
Фото: ВК «Факел»
8 место

Алексей Чанчиков, «Факел»

Либеро «Факела» за эти два сезона стал любимцем новоуренгойцев: самоотверженная игра в защите, спасение мячей из-за щитов, борьба за каждый сантиметр площадки. Алексей в этом сезоне сыграл 35 матчей, принимал едва ли не чаще остальных либеро в Суперлиге – 730 раз, показав 40% позитивного приёма, и помог «Факелу» выйти в плей-офф чемпионата страны. Но в это межсезонье Алексей будет искать новый клуб.

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