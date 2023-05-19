Краш нашего волейбола Федоров или француз с русскими корнями! Выбираем сборную сезона

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по случаю финала мужской волейбольной лиги. Предлагаем выбрать лучшего игрока для каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий.

В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшего диагонального сезона-2022/2023. Им стал Максим Михайлов. В сборной уже также есть два блокирующих: Ильяс Куркаев и Дмитрий Лызик. И связующий – Константин Абаев.

Символическая сборная сезона-2022/2023 Суперлиги

На очереди – либеро – опора любой защиты. Он не участвует в нападении и не может подавать, но демонстрирует виртуозное чувство мяча и площадки и поднимает неберущиеся мячи.

Так что давайте вспомним либеро российской Суперлиги! Внизу восемь главных претендентов. Голосуйте!

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