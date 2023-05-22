«Думали о хет-трике, но перегорели». Вице-чемпион России — о сезоне и сборной в Париже

Московское «Динамо» забрало серебро чемпионата России — первое после двух побед в национальной лиге. В «золотой» серии до трёх побед им не покорился казанский «Зенит». Команда Константина Брянского уверенно прошла все стадии до финала, но в итоге «чуть перегорела» к играм в Казани.

В интервью «Чемпионату» один из героев этого «серебряного» ЧР блокирующий Илья Власов рассказал о пережитых эмоциях, слезах и опустошении. Подробно разложил игру соперника по финалу, а также выразил надежду на участие на Олимпиаде в Париже.

«Дочка в меня: больше за движуху, любит внимание»

— Илья, вы выбрали это время для интервью из-за дочери — она спит?

— Нет, мы сейчас тренируемся. И просто в это время более свободны.

— Наверное, безумно рада, что папа больше времени теперь с ней?

— Да, конечно, больше времени уделяю ей. Но какие-то моменты накопились за сезон, которые нужно решать. Сейчас как раз есть время заняться делами, провести больше времени с семьёй.

— Дочка как-то реагирует на волейбольные матчи: смотрит, улыбается, когда вас видит на экране?

— Наверное, она мало что ещё понимает – маленькая же. Но когда приходит на игры и видит, как все начинают хлопать – мотает ногами и руками туда-сюда со всеми. Но так она ещё мало понимает что-то происходящее на площадке.

— То есть паники в её глазах нет?

— Нет, она больше за движуху: там, где много народа, ей нравится. Любит, когда ей уделяют внимание, много играют.

Илья Власов Фото: Из личного архива волейболиста

— Это у неё от вас?

— Наверное, да. Жена Дарья, конечно, не скажу, что само спокойствие, но точно более спокойна, чем я.

«Уже не помню, когда последний раз плакал, но опустошение было»

— Как с высоты чемпионства двух последних лет стоит оценивать этот сезон и этот результат?

— Конечно, мало чем можно довольствоваться. Хотелось и третье чемпионство кряду. Но на что сыграли, то и получили. Поэтому, наверное, оценивать как-то неправильно – результат есть результат. В этом году он такой, в следующем, надеюсь, займём первое место: будем работать для достижения цели. Постараемся не допустить тех ошибок, которые допустили в прошедшей финальной серии.

— Думали о хет-трике?

— Конечно! Это даже не нужно было обсуждать. Все ребята хотели победить. Возможно, где-то чуть-чуть перегорели.

«Динамо» с трофеем чемпионата России — 2021/2022 Фото: vcdynamo.ru

— Накатило после матча? Или обычно это слёзы радости?

— Нет, я и не помню, когда плакал в последний раз. Сразу после завершения третьей игры с Казанью было какое-то опустошение. Можно сказать, что мы упустили свой шанс, и грусть чуть-чуть присутствовала. Но, наверное, больше эмоциональное внутреннее опустошение. Слёз горести точно не было.

— А вообще, когда последний раз проливали скупую мужскую слезу?

— Наверное, когда родилась дочь. Но, опять же, не плакал, просто слёзы радости были.

— Есть ли внутреннее ощущение, что если бы регулярку отыграли чуть удачнее, «золотая» серия сложилась иначе – фактор домашней площадки в этом году решает если не всё, то практически всё?

— Я бы не сказал: регулярка – это регулярка. Мы на протяжении всего плей-офф играли хорошо и выкладывались на максимум. Вроде бы всё должно было так продолжаться и в финале, но, видимо, какой-то накал чуть подостыл. И, возможно, «Зениту» помогли матчи с «Локомотивом» – они все были напряженные. А у нас только первый матч полуфинала с петербургским «Зенитом» получился таковым. Может, нас где-то это расслабило, не знаю. Но не стал бы проводить связь между регулярным чемпионатом и плей-офф. Тот же «Локомотив» по ходу сезона проигрывал аутсайдерам, в плей-офф побеждал «Зенит-Казань», а затем выиграл у петербуржцев серию за третье место.

— Чувствуете ли, что у команды есть потенциал? И в чëм он ещё может выражаться?

— Конечно, потенциал есть всегда. Во всех аспектах надо расти: на подаче чище играть, на блоке и в защите. Этим мы и займёмся в следующем сезоне.

— А в новых подписаниях? В клубе многие на долгосрочных контрактах, а порой и свежая кровь помогает?

— Думаю, такого нет. Чем команда сыграннее, тем лучше. Поэтому здесь больше плюс команде, чем минус – мы долго играем этим составом.

— По серии плей-офф показалось, что команда сильно зависима от подачи: летит подача – идёт игра.

— Я бы не сказал, что наша игра строится только от подачи. Возможно, если она летит, мы чувствуем себя увереннее. Но это тоже немаловажный аспект – прими её попробуй — тоже тяжело. Что и доказал Цветан Соколов: четыре эйса дал кряду в третьем матче серии в Москве. Это большой плюс. Но не только от подачи складывается результат, важны и командные действия, которые отрабатываются на тренировках.

Цветан Соколов в нападении Фото: vcdynamo.ru

— Ну а если подача всë-таки не идёт, не пропадает ли уверенность?

— Думаю, мы профессионалы и должны абстрагироваться от этого. Не летит подача, значит, нужно побеждать за счёт других действий. Не раз и не два мы выигрывали матчи, когда подача не шла – вносил коррективы главный тренер Константин Брянский, здорово проявляли себя ребята, выходившие со скамейки. Если бы мы зависели только от подачи, у нас не было бы стольких трофеев.

«Где-то приходится себя пережимать, через боль играть – это и есть профессионализм»

— Какой матч оказался самым тяжёлым в регулярке и плей-офф?

— Самый тяжёлый не назову, а вот болезненный…Это, наверное, поражение от «Белогорья», которое не пустило нас в «Финал четырёх» Кубка России. И «золотая» серия чемпионата России. Это самые болезненные матчи, где просто не получалось. И ничего с этим не могли поделать. Это обидно. Иногда не получается, но ты переламываешь ход игры. А тут не получилось. От этого, наверное, больно.

— В чём неудобство Казани для вас по этому сезону?

— Наверное, они играют больше на технику, а мы больше любим силовой волейбол: прыгнуть повыше, ударить посильнее. Они где-то вместо риска, наверное, выбирали именно технику. За счёт этого, думаю, у них больше получалось по ходу серии, больше везло в каких-то моментах. И в ту, и в другую сторону могли развернуться определённые моменты, но больше разворачивалось в их сторону. Они играют техничнее: не будут рисковать, оставят мяч в игре, а затем в защите отыграют. Да, у них хорошая система защиты выстроена. Видно, что очень мало мячей падает. С такой командой нельзя играть скидками, накатами, только через риск.

— Травма Павла Панкова стала решающей в третьем матче серии?

— Да, но в защиту Чеса (Чеславс Свентицкис. — Прим. «Чемпионата») – второго связующего – скажу, что он молодец, вышел, не испугался, хотя у него почти нет практики по ходу сезона. Выйти в такой момент, неплохо проявить себя – очень хорошо. Однако отчасти, да, сыграло и это свою роль. Но мы, в принципе, и в пятой партии вели – 11:8, поэтому говорить, что «если бы» – неправильно. Результат на табло. Оправдываться не надо.

— Сейчас с Панковым всё в порядке?

— Сейчас у нас больше восстановительный сбор – залечиваем свои старые травмы. И он тоже лечится.

— Много повреждений в серии. Да и вообще спортсмены подвержены травмам. Какой процент матчей вы играете через боль?

— Много: где-то приходится себя пережимать, через боль тренироваться, играть. Мне кажется, это нормально. Это и есть профессионализм – когда ты выкладываешься и всё отдаёшь для результата. Сказать, что был в 100-процентной форме по ходу всего сезона, – сложно. Тяжело понять, где 100%, а где 95%. Невозможно постоянно держать команду на пике, чтобы показывала максимум в каждой игре. На каких-то отрезках тренерский штаб может дать больше физических нагрузок, чтобы потом выйти на пик к важным играм. Сразу не назову какой-то отрезок, когда я чувствовал себя замечательно, но он явно был.

— Вы говорили о важности связки в команде соперника – когда необходимо читать его игру. Можно сказать, что Майка Кристенсон так и остался нераскрытым в этом сезоне?

— Не делал бы таких заявлений. Помимо Майки Кристенсона, у Казани на площадке стоят мужчины, которые умеют играть в волейбол, – это игроки сборных, олимпийские чемпионы, победители множества турниров. Только из-за того, что мы не предугадывали какие-то действия Майки, не выиграли серию – я бы так не сказал. Он пасует качественно, удобно, нападающие уже разбираются в атаке с его передач. Говорил с Димой Волковым: кроме того, чтобы хорошо пасовать, надо ещё уметь забивать, поэтому нельзя сказать, что он не разгадан. Да, где-то были моменты – он переигрывал нас, но нечасто.

Майка Кристенсон Фото: vk.com/volleyzenit

— А со своей связкой – Павлом – атаки согласовываете? Настаиваете, чтобы дал мяч?

— Мы просим – всегда хочется побольше забить. Все любят атаковать. Мы где-то можем сказать: «А дай мне!» Но никогда не настаиваем. Он сам принимает решение, куда пасовать.

— Изменилось ли у вас с ним взаимопонимание за те пять лет в «Динамо»?

— С Пашей мы, наверное, понимали друг друга лучше до травмы. Но за последние игры вернулись на тот уровень взаимопонимания, который был до неё. Как? Это, конечно, всё работает в совокупности: в тренировочном процессе и на играх. Вне площадки мы с Пашей и Денисом Богданом дружим семьями, часто ужинаем вместе. Командой мы собираемся редко, потому что у всех семьи, свои дела. Работа есть работа. Иногда хочется просто отдохнуть от неё. Да, семьи между собой общаются, потому что они сидят на играх вместе. В плане отношений друг с другом в команде – у нас всё хорошо.

«Живём надеждой. Надеюсь до последнего поехать в Париж»

— Назовёте самый громкий стадион?

— Наверное, это Сибирь – Новосибирск и Кемерово. В Казани на финальной серии очень хорошо поддерживали – классная была атмосфера.

— Трибуны же часто давят – мы это увидели по сезону. Например, тренер английского «Арсенала» включал перед матчами с «Ливерпулем» их гимн, чтобы команду не смущали и не сковывали в гостях звуки. Подобные техники и любые другие применяются в волейболе?

— Такого в «Динамо» нет. Единственный раз что-то подобное было во время работы в сборной в 2015-м: готовились к Кубку мира с Владимиром Алекно. И тогда с этим я столкнулся первый раз. Принесли большие колонки и включали свист трибун: создавали шум, а мы подавали под эти звуки.

Сборная России по волейболу Фото: Из личного архива Ильи Власова

— Это потом реализовалось в игре?

— Уже не помню, но на тот момент я и не играл. То есть эпизодически выходил на замену, но при той подаче, что у меня была, ни свист, ни шум особо на меня не влияли – тогда ещё планер подавал.

— У вас отличный высокий съём и понимание со связкой. Казалось, новый олимпийский год может быть удачным. Отпустили, приняли ситуацию или ещё живёте с этой мыслью – поехать в Париж?

— Конечно, живём надеждой. Надеюсь до последнего. Как-то не особо хотелось бы разговаривать на эту тему. Думаю, что всё нормализуется, всё будет хорошо.

— Без международных турниров как-то изменилась система подготовки и выхода на пик формы?

— Я бы не сказал, потому что подготовка к клубному сезону – это одна подготовка, подготовка к сборной – другая. По сезону мы здесь должны рассчитывать на долгосрочный период, со сборной – на краткосрочный: на месяц, два. Если говорить о клубных соревнованиях – Лига чемпионов, Кубок ЕКВ – конечно, подготовка меняется. Опять же, не очень значительно: где-то может быть меньше тренировок, где-то чуть больше уделяешь времени физике. В «Динамо» мы успешно адаптировались к разным вариантам – выигрывали Кубок ЕКВ, без поражений шли в Лиге чемпионов. При этом на внутренней арене дважды стали чемпионами России, выигрывали Кубок и два раза Суперкубок.

— Кстати, как относитесь к идее Максима Михайлова сократить лигу до 12 команд и устраивать более продолжительные серии уже среди топов?

— Не знаю. Игры для регионов, куда приезжают топ-команды, – всегда праздник. Мы же играем для зрителей, чтобы они насладились волейболом. Это люди, которые приходят и забивают арены. Здесь будет неправильно обижать кого-то.

Мы видим результат по сезону: и номинальные аутсайдеры могут «откусывать» у фаворитов и очки, и партии, и даже матчи. Кажется, за это мы и любим волейбол – он непредсказуем.

— Кто вас сильнее «покусал» в этом сезоне? Может быть, кто-то удивил своим прогрессом.

— Белгород хорошо смотрелся и смотрится. Очень хорошо играют, видно, что «голодны» и хотят выигрывать.

— Следите за россиянами в Европе, другими лигами, чтобы понимать: а как они играют, во что они играют?

— Нет, абсолютно. Вообще не смотрю, у меня есть чем заниматься в свободное время. Да и что можно в волейболе ещё придумать?

— Одна из легенд на вашей позиции Александр Волков уходит. Слухи были или вы тоже удивлены?

— Я был удивлён, не знал. Узнал об этом как раз таки перед финальной встречей – где-то в СМИ прочитал.

— Какой-то особый опыт, совет, может, на сборах получили от него?

— Мы с Сашей в дружеских отношениях, но чего-то особенного нет. Никак не прощались. Думаю, как-то даже было бы глупо прощаться: он же не уходит из волейбола, тренером где-то будет, так что скоро увидимся. Зачем прощаться? Да и у него свои эмоции, переживания. Думаю, своими словами не смог бы поддержать человека, который заканчивает долгую красивую карьеру. Я бы даже не нашёл нужных слов.

«Я из умеренных рыболовов: люблю единение с природой»

— Какой залог правильного восстановления после сезона?

— Это в первую очередь отдохнуть ментально, головой, отключиться от спорта, провести время с семьёй. Желательно слетать на море, погреться на солнышке. Ну и залечить свои болячки, которые тревожили и тревожат.

— Ментально выгорали?

— Да, второй сезон в Лиге наций. Тогда немного подгорел. Даже тяжело объяснить. Скорее, это нежелание что-то делать: хочется всё время проводить с семьёй, отдыхать, отключиться. Но тогда и не думал всё бросить. Передохнул месяц-другой, и всё вернулось. Профессиональному спортсмену очень тяжело бросить спорт. Поэтому многие, когда заканчивают, поддерживают физическую форму. Так что рано или поздно тебе всё равно захочется пойти в зал, позаниматься, потягать железо, поиграть.

Илья Власов и Дмитрий Волков Фото: Из личного архива Дмитрия Волкова

Сейчас после тренировок собираюсь просто отключиться от волейбола: съездить к родителям, на рыбалку, пожарить мясо, отдохнуть, развлечься. Пассивный отдых занимает где-то недели две-три.

— Вы из умеренных рыболовов или тех, кто готов и на Байкал, и на Алтай?

— Я из умеренных, не жёсткий профессионал.

— Удочки профессиональные?

— Рыбалка не из дешёвых же хобби. Но удочек за космические деньги нет.

— А пробовали с командой? Кто-то разделяет ваше хобби?

— Ездили, да, но я больше за единение с природой. Лучше одному: спокойно подумать, посидеть. Езжу везде: рыбачу и в Москве, и под Уфой, но туда езжу либо с отцом, либо с братом или семьёй просто выбираемся на пруд. Так что как отпустят, так и поедем домой.