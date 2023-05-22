Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Интервью с Ильёй Власовым из «Динамо»: о семье, принципиальной борьбе с «Зенитом» и сборной на ОИ-2024

«Думали о хет-трике, но перегорели». Вице-чемпион России — о сезоне и сборной в Париже
София Колодкина
Интервью с волейболистом Ильёй Власовым
Аудио-версия:
Комментарии
Блокирующий «Динамо» Илья Власов подвёл итоги Суперлиги-2022/2023 и выразил надежду сыграть на Олимпиаде в 2024-м.

Московское «Динамо» забрало серебро чемпионата России — первое после двух побед в национальной лиге. В «золотой» серии до трёх побед им не покорился казанский «Зенит». Команда Константина Брянского уверенно прошла все стадии до финала, но в итоге «чуть перегорела» к играм в Казани.

В интервью «Чемпионату» один из героев этого «серебряного» ЧР блокирующий Илья Власов рассказал о пережитых эмоциях, слезах и опустошении. Подробно разложил игру соперника по финалу, а также выразил надежду на участие на Олимпиаде в Париже.

«Дочка в меня: больше за движуху, любит внимание»

— Илья, вы выбрали это время для интервью из-за дочери — она спит?
— Нет, мы сейчас тренируемся. И просто в это время более свободны.

— Наверное, безумно рада, что папа больше времени теперь с ней?
— Да, конечно, больше времени уделяю ей. Но какие-то моменты накопились за сезон, которые нужно решать. Сейчас как раз есть время заняться делами, провести больше времени с семьёй.

— Дочка как-то реагирует на волейбольные матчи: смотрит, улыбается, когда вас видит на экране?
— Наверное, она мало что ещё понимает – маленькая же. Но когда приходит на игры и видит, как все начинают хлопать – мотает ногами и руками туда-сюда со всеми. Но так она ещё мало понимает что-то происходящее на площадке.

— То есть паники в её глазах нет?
— Нет, она больше за движуху: там, где много народа, ей нравится. Любит, когда ей уделяют внимание, много играют.

Илья Власов

Илья Власов

Фото: Из личного архива волейболиста

— Это у неё от вас?
— Наверное, да. Жена Дарья, конечно, не скажу, что само спокойствие, но точно более спокойна, чем я.

«Уже не помню, когда последний раз плакал, но опустошение было»

— Как с высоты чемпионства двух последних лет стоит оценивать этот сезон и этот результат?
— Конечно, мало чем можно довольствоваться. Хотелось и третье чемпионство кряду. Но на что сыграли, то и получили. Поэтому, наверное, оценивать как-то неправильно – результат есть результат. В этом году он такой, в следующем, надеюсь, займём первое место: будем работать для достижения цели. Постараемся не допустить тех ошибок, которые допустили в прошедшей финальной серии.

— Думали о хет-трике?
— Конечно! Это даже не нужно было обсуждать. Все ребята хотели победить. Возможно, где-то чуть-чуть перегорели.

«Динамо» с трофеем чемпионата России — 2021/2022

«Динамо» с трофеем чемпионата России — 2021/2022

Фото: vcdynamo.ru

— Накатило после матча? Или обычно это слёзы радости?
— Нет, я и не помню, когда плакал в последний раз. Сразу после завершения третьей игры с Казанью было какое-то опустошение. Можно сказать, что мы упустили свой шанс, и грусть чуть-чуть присутствовала. Но, наверное, больше эмоциональное внутреннее опустошение. Слёз горести точно не было.

— А вообще, когда последний раз проливали скупую мужскую слезу?
— Наверное, когда родилась дочь. Но, опять же, не плакал, просто слёзы радости были.

— Есть ли внутреннее ощущение, что если бы регулярку отыграли чуть удачнее, «золотая» серия сложилась иначе – фактор домашней площадки в этом году решает если не всё, то практически всё?
— Я бы не сказал: регулярка – это регулярка. Мы на протяжении всего плей-офф играли хорошо и выкладывались на максимум. Вроде бы всё должно было так продолжаться и в финале, но, видимо, какой-то накал чуть подостыл. И, возможно, «Зениту» помогли матчи с «Локомотивом» – они все были напряженные. А у нас только первый матч полуфинала с петербургским «Зенитом» получился таковым. Может, нас где-то это расслабило, не знаю. Но не стал бы проводить связь между регулярным чемпионатом и плей-офф. Тот же «Локомотив» по ходу сезона проигрывал аутсайдерам, в плей-офф побеждал «Зенит-Казань», а затем выиграл у петербуржцев серию за третье место.

Материалы по теме
«Они тебе партию подарили». «Локомотив» выстрадал бронзу, несмотря на грубые ляпы судей
«Они тебе партию подарили». «Локомотив» выстрадал бронзу, несмотря на грубые ляпы судей

— Чувствуете ли, что у команды есть потенциал? И в чëм он ещё может выражаться?
— Конечно, потенциал есть всегда. Во всех аспектах надо расти: на подаче чище играть, на блоке и в защите. Этим мы и займёмся в следующем сезоне.

— А в новых подписаниях? В клубе многие на долгосрочных контрактах, а порой и свежая кровь помогает?
— Думаю, такого нет. Чем команда сыграннее, тем лучше. Поэтому здесь больше плюс команде, чем минус – мы долго играем этим составом.

— По серии плей-офф показалось, что команда сильно зависима от подачи: летит подача – идёт игра.
— Я бы не сказал, что наша игра строится только от подачи. Возможно, если она летит, мы чувствуем себя увереннее. Но это тоже немаловажный аспект – прими её попробуй — тоже тяжело. Что и доказал Цветан Соколов: четыре эйса дал кряду в третьем матче серии в Москве. Это большой плюс. Но не только от подачи складывается результат, важны и командные действия, которые отрабатываются на тренировках.

Цветан Соколов в нападении

Цветан Соколов в нападении

Фото: vcdynamo.ru

— Ну а если подача всë-таки не идёт, не пропадает ли уверенность?
— Думаю, мы профессионалы и должны абстрагироваться от этого. Не летит подача, значит, нужно побеждать за счёт других действий. Не раз и не два мы выигрывали матчи, когда подача не шла – вносил коррективы главный тренер Константин Брянский, здорово проявляли себя ребята, выходившие со скамейки. Если бы мы зависели только от подачи, у нас не было бы стольких трофеев.

«Где-то приходится себя пережимать, через боль играть – это и есть профессионализм»

— Какой матч оказался самым тяжёлым в регулярке и плей-офф?
— Самый тяжёлый не назову, а вот болезненный…Это, наверное, поражение от «Белогорья», которое не пустило нас в «Финал четырёх» Кубка России. И «золотая» серия чемпионата России. Это самые болезненные матчи, где просто не получалось. И ничего с этим не могли поделать. Это обидно. Иногда не получается, но ты переламываешь ход игры. А тут не получилось. От этого, наверное, больно.

— В чём неудобство Казани для вас по этому сезону?
— Наверное, они играют больше на технику, а мы больше любим силовой волейбол: прыгнуть повыше, ударить посильнее. Они где-то вместо риска, наверное, выбирали именно технику. За счёт этого, думаю, у них больше получалось по ходу серии, больше везло в каких-то моментах. И в ту, и в другую сторону могли развернуться определённые моменты, но больше разворачивалось в их сторону. Они играют техничнее: не будут рисковать, оставят мяч в игре, а затем в защите отыграют. Да, у них хорошая система защиты выстроена. Видно, что очень мало мячей падает. С такой командой нельзя играть скидками, накатами, только через риск.

— Травма Павла Панкова стала решающей в третьем матче серии?
— Да, но в защиту Чеса (Чеславс Свентицкис. — Прим. «Чемпионата») – второго связующего – скажу, что он молодец, вышел, не испугался, хотя у него почти нет практики по ходу сезона. Выйти в такой момент, неплохо проявить себя – очень хорошо. Однако отчасти, да, сыграло и это свою роль. Но мы, в принципе, и в пятой партии вели – 11:8, поэтому говорить, что «если бы» – неправильно. Результат на табло. Оправдываться не надо.

Материалы по теме
«Зенит» кровью выстрадал чемпионство! Судьба вернула им должок за прошлый сезон
«Зенит» кровью выстрадал чемпионство! Судьба вернула им должок за прошлый сезон

— Сейчас с Панковым всё в порядке?
— Сейчас у нас больше восстановительный сбор – залечиваем свои старые травмы. И он тоже лечится.

— Много повреждений в серии. Да и вообще спортсмены подвержены травмам. Какой процент матчей вы играете через боль?
— Много: где-то приходится себя пережимать, через боль тренироваться, играть. Мне кажется, это нормально. Это и есть профессионализм – когда ты выкладываешься и всё отдаёшь для результата. Сказать, что был в 100-процентной форме по ходу всего сезона, – сложно. Тяжело понять, где 100%, а где 95%. Невозможно постоянно держать команду на пике, чтобы показывала максимум в каждой игре. На каких-то отрезках тренерский штаб может дать больше физических нагрузок, чтобы потом выйти на пик к важным играм. Сразу не назову какой-то отрезок, когда я чувствовал себя замечательно, но он явно был.

— Вы говорили о важности связки в команде соперника – когда необходимо читать его игру. Можно сказать, что Майка Кристенсон так и остался нераскрытым в этом сезоне?
— Не делал бы таких заявлений. Помимо Майки Кристенсона, у Казани на площадке стоят мужчины, которые умеют играть в волейбол, – это игроки сборных, олимпийские чемпионы, победители множества турниров. Только из-за того, что мы не предугадывали какие-то действия Майки, не выиграли серию – я бы так не сказал. Он пасует качественно, удобно, нападающие уже разбираются в атаке с его передач. Говорил с Димой Волковым: кроме того, чтобы хорошо пасовать, надо ещё уметь забивать, поэтому нельзя сказать, что он не разгадан. Да, где-то были моменты – он переигрывал нас, но нечасто.

Майка Кристенсон

Майка Кристенсон

Фото: vk.com/volleyzenit

— А со своей связкой – Павлом – атаки согласовываете? Настаиваете, чтобы дал мяч?
— Мы просим – всегда хочется побольше забить. Все любят атаковать. Мы где-то можем сказать: «А дай мне!» Но никогда не настаиваем. Он сам принимает решение, куда пасовать.

— Изменилось ли у вас с ним взаимопонимание за те пять лет в «Динамо»?
— С Пашей мы, наверное, понимали друг друга лучше до травмы. Но за последние игры вернулись на тот уровень взаимопонимания, который был до неё. Как? Это, конечно, всё работает в совокупности: в тренировочном процессе и на играх. Вне площадки мы с Пашей и Денисом Богданом дружим семьями, часто ужинаем вместе. Командой мы собираемся редко, потому что у всех семьи, свои дела. Работа есть работа. Иногда хочется просто отдохнуть от неё. Да, семьи между собой общаются, потому что они сидят на играх вместе. В плане отношений друг с другом в команде – у нас всё хорошо.

«Живём надеждой. Надеюсь до последнего поехать в Париж»

— Назовёте самый громкий стадион?
— Наверное, это Сибирь – Новосибирск и Кемерово. В Казани на финальной серии очень хорошо поддерживали – классная была атмосфера.

— Трибуны же часто давят – мы это увидели по сезону. Например, тренер английского «Арсенала» включал перед матчами с «Ливерпулем» их гимн, чтобы команду не смущали и не сковывали в гостях звуки. Подобные техники и любые другие применяются в волейболе?
— Такого в «Динамо» нет. Единственный раз что-то подобное было во время работы в сборной в 2015-м: готовились к Кубку мира с Владимиром Алекно. И тогда с этим я столкнулся первый раз. Принесли большие колонки и включали свист трибун: создавали шум, а мы подавали под эти звуки.

Сборная России по волейболу

Сборная России по волейболу

Фото: Из личного архива Ильи Власова

— Это потом реализовалось в игре?
— Уже не помню, но на тот момент я и не играл. То есть эпизодически выходил на замену, но при той подаче, что у меня была, ни свист, ни шум особо на меня не влияли – тогда ещё планер подавал.

— У вас отличный высокий съём и понимание со связкой. Казалось, новый олимпийский год может быть удачным. Отпустили, приняли ситуацию или ещё живёте с этой мыслью – поехать в Париж?
— Конечно, живём надеждой. Надеюсь до последнего. Как-то не особо хотелось бы разговаривать на эту тему. Думаю, что всё нормализуется, всё будет хорошо.

— Без международных турниров как-то изменилась система подготовки и выхода на пик формы?
— Я бы не сказал, потому что подготовка к клубному сезону – это одна подготовка, подготовка к сборной – другая. По сезону мы здесь должны рассчитывать на долгосрочный период, со сборной – на краткосрочный: на месяц, два. Если говорить о клубных соревнованиях – Лига чемпионов, Кубок ЕКВ – конечно, подготовка меняется. Опять же, не очень значительно: где-то может быть меньше тренировок, где-то чуть больше уделяешь времени физике. В «Динамо» мы успешно адаптировались к разным вариантам – выигрывали Кубок ЕКВ, без поражений шли в Лиге чемпионов. При этом на внутренней арене дважды стали чемпионами России, выигрывали Кубок и два раза Суперкубок.

— Кстати, как относитесь к идее Максима Михайлова сократить лигу до 12 команд и устраивать более продолжительные серии уже среди топов?
— Не знаю. Игры для регионов, куда приезжают топ-команды, – всегда праздник. Мы же играем для зрителей, чтобы они насладились волейболом. Это люди, которые приходят и забивают арены. Здесь будет неправильно обижать кого-то.

Мы видим результат по сезону: и номинальные аутсайдеры могут «откусывать» у фаворитов и очки, и партии, и даже матчи. Кажется, за это мы и любим волейбол – он непредсказуем.

— Кто вас сильнее «покусал» в этом сезоне? Может быть, кто-то удивил своим прогрессом.
— Белгород хорошо смотрелся и смотрится. Очень хорошо играют, видно, что «голодны» и хотят выигрывать.

— Следите за россиянами в Европе, другими лигами, чтобы понимать: а как они играют, во что они играют?
— Нет, абсолютно. Вообще не смотрю, у меня есть чем заниматься в свободное время. Да и что можно в волейболе ещё придумать?

Материалы по теме
Российский гигант феерит в Японии после допинг-скандала. Мусэрский забрал личные награды Российский гигант феерит в Японии после допинг-скандала. Мусэрский забрал личные награды
Российский гигант зажигает в Италии! Волейболиста подписал самый титулованный клуб страны Российский гигант зажигает в Италии! Волейболиста подписал самый титулованный клуб страны

— Одна из легенд на вашей позиции Александр Волков уходит. Слухи были или вы тоже удивлены?
— Я был удивлён, не знал. Узнал об этом как раз таки перед финальной встречей – где-то в СМИ прочитал.

— Какой-то особый опыт, совет, может, на сборах получили от него?
— Мы с Сашей в дружеских отношениях, но чего-то особенного нет. Никак не прощались. Думаю, как-то даже было бы глупо прощаться: он же не уходит из волейбола, тренером где-то будет, так что скоро увидимся. Зачем прощаться? Да и у него свои эмоции, переживания. Думаю, своими словами не смог бы поддержать человека, который заканчивает долгую красивую карьеру. Я бы даже не нашёл нужных слов.

Материалы по теме
Открыл школу бокса и играл в популярном ТВ-шоу. Герой Олимпиады в Лондоне завершил карьеру
Истории
Открыл школу бокса и играл в популярном ТВ-шоу. Герой Олимпиады в Лондоне завершил карьеру

«Я из умеренных рыболовов: люблю единение с природой»

— Какой залог правильного восстановления после сезона?
— Это в первую очередь отдохнуть ментально, головой, отключиться от спорта, провести время с семьёй. Желательно слетать на море, погреться на солнышке. Ну и залечить свои болячки, которые тревожили и тревожат.

— Ментально выгорали?
— Да, второй сезон в Лиге наций. Тогда немного подгорел. Даже тяжело объяснить. Скорее, это нежелание что-то делать: хочется всё время проводить с семьёй, отдыхать, отключиться. Но тогда и не думал всё бросить. Передохнул месяц-другой, и всё вернулось. Профессиональному спортсмену очень тяжело бросить спорт. Поэтому многие, когда заканчивают, поддерживают физическую форму. Так что рано или поздно тебе всё равно захочется пойти в зал, позаниматься, потягать железо, поиграть.

Илья Власов и Дмитрий Волков

Илья Власов и Дмитрий Волков

Фото: Из личного архива Дмитрия Волкова

Сейчас после тренировок собираюсь просто отключиться от волейбола: съездить к родителям, на рыбалку, пожарить мясо, отдохнуть, развлечься. Пассивный отдых занимает где-то недели две-три.

— Вы из умеренных рыболовов или тех, кто готов и на Байкал, и на Алтай?
— Я из умеренных, не жёсткий профессионал.

— Удочки профессиональные?
— Рыбалка не из дешёвых же хобби. Но удочек за космические деньги нет.

— А пробовали с командой? Кто-то разделяет ваше хобби?
— Ездили, да, но я больше за единение с природой. Лучше одному: спокойно подумать, посидеть. Езжу везде: рыбачу и в Москве, и под Уфой, но туда езжу либо с отцом, либо с братом или семьёй просто выбираемся на пруд. Так что как отпустят, так и поедем домой.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023