Легендарный американец Андерсон или Тетюхин-младший. Выбираем волейбольную сборную сезона

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по случаю финала мужской волейбольной лиги. Предлагаем выбрать лучшего игрока на каждую позицию: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий.

В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшего диагонального сезона-2022/2023. Им стал Максим Михайлов. В сборной уже также есть два блокирующих: Ильяс Куркаев и Дмитрий Лызик. Связующий – Константин Абаев. И либеро – Илья Фёдоров.

Символическая сборная сезона-2022/2023 Суперлиги

На очереди – доигровщик – вторая волна атаки команды. Однако в его руках не только потенциал клуба в нападении, но и надёжный приём. Нередко на подаче соперники ищут именно этого игрока, чтобы затруднить тому атаку.

Так что давайте вспомним доигровщиков российской Суперлиги! Внизу 14 главных претендентов. Голосуйте!

Если вы хотите поднять доигровщика в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то игрок должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Голосование завершится 25 мая в 10:00.