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«Чемпионат» выбирает символическую сборную сезона-2022/2023: в списке только лучшие волейболисты и тренеры команд

Легендарный американец Андерсон или Тетюхин-младший. Выбираем волейбольную сборную сезона
София Колодкина
Лучший доигровщик Суперлиги-2022/2023?
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Лучший доигровщик Суперлиги-2022/2023?

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по случаю финала мужской волейбольной лиги. Предлагаем выбрать лучшего игрока на каждую позицию: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий.

В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшего диагонального сезона-2022/2023. Им стал Максим Михайлов. В сборной уже также есть два блокирующих: Ильяс Куркаев и Дмитрий Лызик. Связующий – Константин Абаев. И либеро – Илья Фёдоров.

Символическая сборная сезона-2022/2023 Суперлиги

Символическая сборная сезона-2022/2023 Суперлиги

На очереди – доигровщик – вторая волна атаки команды. Однако в его руках не только потенциал клуба в нападении, но и надёжный приём. Нередко на подаче соперники ищут именно этого игрока, чтобы затруднить тому атаку.

Так что давайте вспомним доигровщиков российской Суперлиги! Внизу 14 главных претендентов. Голосуйте!

  • Если вы хотите поднять доигровщика в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то игрок должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Голосование завершится 25 мая в 10:00.

Рейтинг: лучший доигровщик сезона-2022/2023 Суперлиги
Дмитрий Волков, «Зенит-Казань»
Фото: vk.com/volleyzenit
1 место

Дмитрий Волков, «Зенит-Казань»

Из доигровщиков процент реализации атак (53) выше только у Ильи Сподобца (55%) и Андрея Сурмачевского (54%), но они и атаковали в несколько раз меньше. 387 очков в нападении Дмитрий приправил 60 эйсами и 58 блоками – он восьмой по результативности.

Павел Тетюхин, «Белогорье»
Фото: belogorievolley.ru
2 место

Павел Тетюхин, «Белогорье»

Единоличный рекордсмен по матчам в Суперлиге – 44 игры из 45 Павел провёл на площадке. Он стал 11-м по результативности: 419 очков при 828 атаках. Плюс 38 эйсов и 28 блоков. Отличная опция на краях при лучшем бомбардире лиги Мохамеде и центре Георгии Заболотникове.

Омар Курбанов, «Локомотив»
Фото: vk.com/lokovolleynsk
3 место

Омар Курбанов, «Локомотив»

Открытие не только «Локо», но и всей Суперлиги. В этом сезоне боссы Новосибирска рискнули и подписали игрока на травме. Но он отлично «прикрыл» выпавшего Сергея Савина и бреши в нападении. В итоге 22-летний дагестанский парень оживил доигровку «Локомотива»: в плей-офф он набрал отличную форму, зарабатывая по 13,9 очка в среднем за матч при 54% реализации атак.

Сэм Деру, «Зенит-Казань»
Фото: vk.com/volleyzenit
4 место

Сэм Деру, «Зенит-Казань»

Бельгийский нападающий пришёл в этом сезоне явно напомнить «Зениту» о чемпионстве. Его он брал пару лет назад, правда, с московским «Динамо» – командой, которую Сэм вместе с Казанью и обыграл в финале этого года. Получилось это и за счёт активных краёв: Сэм набрал 275 очков в атаке (52%), а также наколотил 31 эйс и поставил 35 блоков.

Ярослав Подлесных, «Динамо»
Фото: vcdynamo.ru
5 место

Ярослав Подлесных, «Динамо»

Ярослав закрыл топ-10 игроков Суперлиги по очкам. Нападающий «Динамо» и второй эйсмен чемпионата (65) после Павла Панкова (71) набрал 405 очков в атаке при 782 попытках – 52% реализации. Ещё 33 раза зачехлил и организовал 39% позитивного приёма.

Андрей Титич, АСК
Фото: vk.com/nn_volley
6 место

Андрей Титич, АСК

Андрей Титич и его АСК провели крутейший сезон в Суперлиге. Андрей – третий по частоте приёма в чемпионате: 790 против 872 – у Ивовича и 901 – у Бирюкова (оба – из «Динамо ЛО»). Из них 37% позитивного. Всего он принёс 305 очков: 20 эйсов и 29 блоков.

Денис Бирюков, «Динамо ЛО»
Фото: vk.com/vcdynamolo
7 место

Денис Бирюков, «Динамо ЛО»

Клуб в этом сезоне сыграл рекордные 45 матчей в лиге, Бирюков был на площадке в 42. В итоге Денис стал лучшим бомбардиром «Динамо-ЛО» – 563 очка. У него 927 атак (50%) и 901 мяч в приёме (41%) – он третий по результативности (и первый – среди доигровщиков) в Суперлиге вообще.

Антон Семышев, «Динамо»
Фото: vcdynamo.ru
8 место

Антон Семышев, «Динамо»

Антон стал третьим бомбардиром «Динамо» и одним из лучших подающих чемпионата России. 53% реализации атак, 0,52 эйса в среднем за сет – его рекордные показатели.

Мэттью Андерсон, «Зенит СПб»
Фото: vk.com/vczenitspb
9 место

Мэттью Андерсон, «Зенит СПб»

Американец приехал в Россию уже на старте чемпионата. Но не в Казань, где стал легендой, а в Питер. В интервью «Чемпионату» он рассказывал, что скучал по лиге и рад присоединиться к клубу с амбициями. Правда, «Зенит» всю вторую часть сезона мучили травмы, и Мэттью пришлось закрывать сразу две позиции: иногда он играл в диагонали, чаще – в доигровке. Так он принёс 434 очка: 350 — с игры, 49 — с подачи и 35 — блоком.

Станислав Динейкин, «Факел»
Фото: fakelvolley.ru
10 место

Станислав Динейкин, «Факел»

После результативного сезона-2022/2023 (пятый в лиге) Станислава вызвали на просмотр в первую сборную страны. И это на контрасте с прошлым годом – тогда Динейкин наколотил 289 очков и закрыл топ-20 самых результативных игроков лиги. Сегодня это 527 очков: из них 44 — на подаче и 40 – на блоке.

Егор Клюка, «Зенит СПб»
Фото: vk.com/vczenitspb
11 место

Егор Клюка, «Зенит СПб»

Второй лидер атак «Зенита» заколотил 418 очков в 31 матче. Возможно, цифра была бы внушительнее, если бы не травмы. Он реализовал 51% атак: 331 при 653 попытках. Плюс 27 эйсов и 60 очков блоком.

Роман Пакшин, «Факел»
Фото: vk.com/kuzbassvolley
12 место

Роман Пакшин, «Факел»

Лидер «Факела» с 410 очками в нападении значительно превзошёл своё прошлогоднее достижение (289 очков) и по результативности стал вторым доигровщиком в лиге. Впереди только Ярослав Подлесных. Но Роман решил сменить прописку: отправился в перестраивающийся «Кузбасс».

Тодор Скримов, «Енисей»
Фото: vk.com/vcenisey
13 место

Тодор Скримов, «Енисей»

После четырёх сезонов в Красноярске болгарский доигровщик покидает «Енисей». В этом сезоне он сыграл не так много: поучаствовал в атаках в 26 матчах, наколотил 273 очка при 586 попытках (47%). У него 46 эйсов и 12 блоков. А на приёме при 512 попытках – 43% позитивного.

Эсфандияр Амир Хоссейн, «Урал»
Фото: vk.com/volleyufa
14 место

Эсфандияр Амир Хоссейн, «Урал»

Доигровщик стал самым результативным игроком «Урала» в сезоне, набрав 341 очко в 30 играх. Также он сделал 44 эйса – лучший показатель в команде.

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