Легендарный американец Андерсон или Тетюхин-младший. Выбираем волейбольную сборную сезона

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по случаю финала мужской волейбольной лиги. Предлагаем выбрать лучшего игрока на каждую позицию: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий.
В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшего диагонального сезона-2022/2023. Им стал Максим Михайлов. В сборной уже также есть два блокирующих: Ильяс Куркаев и Дмитрий Лызик. Связующий – Константин Абаев. И либеро – Илья Фёдоров.
Символическая сборная сезона-2022/2023 Суперлиги
На очереди – доигровщик – вторая волна атаки команды. Однако в его руках не только потенциал клуба в нападении, но и надёжный приём. Нередко на подаче соперники ищут именно этого игрока, чтобы затруднить тому атаку.
Так что давайте вспомним доигровщиков российской Суперлиги! Внизу 14 главных претендентов. Голосуйте!
- Если вы хотите поднять доигровщика в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то игрок должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Голосование завершится 25 мая в 10:00.
Дмитрий Волков, «Зенит-Казань»
Из доигровщиков процент реализации атак (53) выше только у Ильи Сподобца (55%) и Андрея Сурмачевского (54%), но они и атаковали в несколько раз меньше. 387 очков в нападении Дмитрий приправил 60 эйсами и 58 блоками – он восьмой по результативности.
Павел Тетюхин, «Белогорье»
Единоличный рекордсмен по матчам в Суперлиге – 44 игры из 45 Павел провёл на площадке. Он стал 11-м по результативности: 419 очков при 828 атаках. Плюс 38 эйсов и 28 блоков. Отличная опция на краях при лучшем бомбардире лиги Мохамеде и центре Георгии Заболотникове.
Омар Курбанов, «Локомотив»
Открытие не только «Локо», но и всей Суперлиги. В этом сезоне боссы Новосибирска рискнули и подписали игрока на травме. Но он отлично «прикрыл» выпавшего Сергея Савина и бреши в нападении. В итоге 22-летний дагестанский парень оживил доигровку «Локомотива»: в плей-офф он набрал отличную форму, зарабатывая по 13,9 очка в среднем за матч при 54% реализации атак.
Сэм Деру, «Зенит-Казань»
Бельгийский нападающий пришёл в этом сезоне явно напомнить «Зениту» о чемпионстве. Его он брал пару лет назад, правда, с московским «Динамо» – командой, которую Сэм вместе с Казанью и обыграл в финале этого года. Получилось это и за счёт активных краёв: Сэм набрал 275 очков в атаке (52%), а также наколотил 31 эйс и поставил 35 блоков.
Ярослав Подлесных, «Динамо»
Ярослав закрыл топ-10 игроков Суперлиги по очкам. Нападающий «Динамо» и второй эйсмен чемпионата (65) после Павла Панкова (71) набрал 405 очков в атаке при 782 попытках – 52% реализации. Ещё 33 раза зачехлил и организовал 39% позитивного приёма.
Андрей Титич, АСК
Андрей Титич и его АСК провели крутейший сезон в Суперлиге. Андрей – третий по частоте приёма в чемпионате: 790 против 872 – у Ивовича и 901 – у Бирюкова (оба – из «Динамо ЛО»). Из них 37% позитивного. Всего он принёс 305 очков: 20 эйсов и 29 блоков.
Денис Бирюков, «Динамо ЛО»
Клуб в этом сезоне сыграл рекордные 45 матчей в лиге, Бирюков был на площадке в 42. В итоге Денис стал лучшим бомбардиром «Динамо-ЛО» – 563 очка. У него 927 атак (50%) и 901 мяч в приёме (41%) – он третий по результативности (и первый – среди доигровщиков) в Суперлиге вообще.
Антон Семышев, «Динамо»
Антон стал третьим бомбардиром «Динамо» и одним из лучших подающих чемпионата России. 53% реализации атак, 0,52 эйса в среднем за сет – его рекордные показатели.
Мэттью Андерсон, «Зенит СПб»
Американец приехал в Россию уже на старте чемпионата. Но не в Казань, где стал легендой, а в Питер. В интервью «Чемпионату» он рассказывал, что скучал по лиге и рад присоединиться к клубу с амбициями. Правда, «Зенит» всю вторую часть сезона мучили травмы, и Мэттью пришлось закрывать сразу две позиции: иногда он играл в диагонали, чаще – в доигровке. Так он принёс 434 очка: 350 — с игры, 49 — с подачи и 35 — блоком.
Станислав Динейкин, «Факел»
После результативного сезона-2022/2023 (пятый в лиге) Станислава вызвали на просмотр в первую сборную страны. И это на контрасте с прошлым годом – тогда Динейкин наколотил 289 очков и закрыл топ-20 самых результативных игроков лиги. Сегодня это 527 очков: из них 44 — на подаче и 40 – на блоке.
Егор Клюка, «Зенит СПб»
Второй лидер атак «Зенита» заколотил 418 очков в 31 матче. Возможно, цифра была бы внушительнее, если бы не травмы. Он реализовал 51% атак: 331 при 653 попытках. Плюс 27 эйсов и 60 очков блоком.
Роман Пакшин, «Факел»
Лидер «Факела» с 410 очками в нападении значительно превзошёл своё прошлогоднее достижение (289 очков) и по результативности стал вторым доигровщиком в лиге. Впереди только Ярослав Подлесных. Но Роман решил сменить прописку: отправился в перестраивающийся «Кузбасс».
Тодор Скримов, «Енисей»
После четырёх сезонов в Красноярске болгарский доигровщик покидает «Енисей». В этом сезоне он сыграл не так много: поучаствовал в атаках в 26 матчах, наколотил 273 очка при 586 попытках (47%). У него 46 эйсов и 12 блоков. А на приёме при 512 попытках – 43% позитивного.
Эсфандияр Амир Хоссейн, «Урал»
Доигровщик стал самым результативным игроком «Урала» в сезоне, набрав 341 очко в 30 играх. Также он сделал 44 эйса – лучший показатель в команде.
- 23 мая 2023
-
10:37
- 22 мая 2023
-
20:52
-
20:40
-
19:03
-
17:19
-
11:39
-
10:40
-
10:40
-
10:05
-
09:50
-
08:15
- 21 мая 2023
-
23:00
-
22:00
-
09:54
-
09:30
- 20 мая 2023
-
11:26
- 19 мая 2023
-
15:39
-
15:21
- 18 мая 2023
-
13:32
- 17 мая 2023
-
18:44
-
15:13
-
13:50
-
09:55
-
09:40
- 16 мая 2023
-
16:10
-
11:46
-
10:38
-
10:28
- 15 мая 2023
-
18:35
-
18:11
-
17:55
-
17:43
-
15:05
-
13:08
-
11:06