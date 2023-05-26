Тренер года в волейбольной Суперлиге? Выбираем символическую сборную сезона в России

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по случаю финала мужской волейбольной лиги. Предлагаем выбрать лучшего игрока для каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий. А «руководить» бандой топов будет тренер – самые успешные также в списке.
В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшего диагонального сезона-2022/2023. Им стал Максим Михайлов. В сборной уже также есть два блокирующих — Ильяс Куркаев и Дмитрий Лызик. Связующий – Константин Абаев, либеро – Илья Фёдоров и два доигровщика — Омар Курбанов и Павел Тетюхин.
Символическая сборная сезона-2022/2023 Суперлиги
На очереди – главный тренер. Внизу шесть главных претендентов. Голосуйте!
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Алексей Вербов, «Зенит-Казань»
Золотая эпоха Владимира Алекно в казанском «Зените» завершилась, но началась ли эпоха Вербова? Чемпионат России, Кубок России и Спартакиада сильнейших в составе сборной Татарстана – казанский клуб стал 11-кратным чемпионом страны и закрепил за собой звание команды на годы вперёд. Главный тренер чемпионов сумел слепить клуб после прошлогоднего провала в «Финале шести»: удержать топов, поддержать молодёжь и подвести к окончанию карьеры великих игроков.
Пламен Константинов, «Локомотив»
Весь этот сезон «Локо» прошёл под словом «пламенный» – Константинов в этом году празднует личный юбилей – 50 лет. Последние семь лет из которых он у руля новосибирского клуба. С 2016 года взял золото чемпионата России, однажды становился серебряным призёром и трижды – бронзовым. И даже серия травм не помешала в этом сезоне стать третьей командой Суперлиги.
Андрей Дранишников, АСК
АСК – главное открытие последних двух сезонов. Причём возрастным составом управляет самый молодой тренер лиги. Бывший либеро закончил карьеру в 28 лет, был в АСК ассистентом Игоря Шулепова и Юрия Филиппова, а летом 2021-го стал главным тренером. Команда становилась в прошлом сезоне девятой и восьмой – в этом.
Роман Яковлев, «Факел»
46-летний специалист входил в тренерский штаб ямальского клуба с февраля 2018 года. Он был ассистентом Камилло Плачи и Михаила Николаева, а в феврале 2022 года сам возглавил команду. Прошлый сезон «Факел» закончил на 10-м месте, а минувший – на седьмой позиции: то есть после топ-4, возрождающегося «Белогорья» и крепкого «Динамо ЛО» с праймовым Денисом Бирюковым. Но этого оказалось мало – Яковлев покинул клуб.
Константин Брянский, «Динамо»
Хет-трик москвичей так и не случился. Ровного и очень хладнокровного «Динамо» не хватило на «золотую» концовку против казанцев: говорят, «чуть перегорели». Но фигура Брянского уже символизирует чемпионский дух москвичей в Суперлиге – вызов в сборную на пост тренера тому подтверждение.
Александр Климкин, «Динамо ЛО»
С Климкиным волейболисты из Соснового Бора впервые в истории забрались на пятое место Суперлиги в сезоне-2021/2022. До повторения успеха в этом сезоне не хватило совсем ничего – после камбэка с 0-2 оформить и пятый матч в серии с «Белогорьем». В течение всей карьеры запомнился не только этим успехом: специалист вернул «Нову» в Суперлигу, а с «Зенитом» СПб забрал серебро чемпионата России в 2018-м.
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