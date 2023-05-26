Тренер года в волейбольной Суперлиге? Выбираем символическую сборную сезона в России

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по случаю финала мужской волейбольной лиги. Предлагаем выбрать лучшего игрока для каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий. А «руководить» бандой топов будет тренер – самые успешные также в списке.

В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшего диагонального сезона-2022/2023. Им стал Максим Михайлов. В сборной уже также есть два блокирующих — Ильяс Куркаев и Дмитрий Лызик. Связующий – Константин Абаев, либеро – Илья Фёдоров и два доигровщика — Омар Курбанов и Павел Тетюхин.

Символическая сборная сезона-2022/2023 Суперлиги

На очереди – главный тренер. Внизу шесть главных претендентов. Голосуйте!

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