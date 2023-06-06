«Страха не ощущаю». Интервью со звездой российского волейбола, переезжающей в Турцию

Ирина Фетисова стала важной фигурой в этом чемпионате России. Она помогла московскому «Динамо» взять восьмой титул в истории команды – и первый за несколько лет. В финальной серии с калининградским «Локомотивом» девушки в четырёх матчах переиграли чемпионок двух последних лет. Тогда же «вечный» блок «Динамо» объявила о переходе в турецкий гранд «Фенербахче». Кстати, в команду, где блистает ещё одна россиянка Арина Федоровцева.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Ирина рассказала о деталях переезда в Турцию, призналась, что мечтает взять Лигу чемпионов с «Фенером», оценила чемпионский сезон и перспективы национальной команды сыграть в ближайшее время.

«Всегда хотела поиграть за границей, «Фенербахче» — отличный вариант»

— Ирина, какие чувства сейчас переживаете? Это радость победы, которая ещё дотлевает, или грусть от переезда из «Динамо», где вы с 2015-го, или томительное ожидание чего-то нового?

— Радость от чемпионства уже чуть-чуть утихла – сколько можно радоваться? Всё, уже выиграли, наверное, такая эйфория прошла. Сейчас просто наслаждаюсь отдыхом, встречей с семьёй, с друзьями, с которыми не могла встретиться по ходу сезона, так как многие живут не в Москве, а выходных у нас не так много, чтобы мы позволяли себе летать по всей России. Жду какой-то информации от «Фенербахче». Как только всё узнаю, буду понимать, в какие даты меня там ждут. Пока вот так – отдых и в какой-то степени ожидание.

— Как вообще на вас вышли, кто в вас заинтересовался?

— У каждого спортсмена есть агент, который предлагает варианты, и ты уже рассматриваешь их, выбираешь то, что тебе нравится, то, что считаешь для себя лучшим. Мне позвонил агент, сказал, что есть предложение от «Фенербахче», а так как я всегда хотела поиграть за границей, подумала, что это отличный вариант, и согласилась.

— Вы одна туда переезжаете или в компании молодого человека?

— Я одна.

— Вы знакомы с положением дел? Думаю, там часть состава обновляется и какие-то блокирующие уходят.

— Да, я смотрю итальянские и турецкие сильные чемпионаты, знаю всех. Против многих играла по сборной, да и в Лиге чемпионов играли против этих девушек. Знаю, кто остаётся. Сейчас, к сожалению, не могу сказать, какой ещё будет четвёртый центр. То есть со всеми, в принципе, знакома заочно.

Ирина Фетисова Фото: РИА Новости

— У вас там, может, даже подруги есть?

— Подруг нет. Я знакома с Ариной Федоровцевой, потому что мы играли вместе в сборной. Со всеми остальными только через сетку видели друг друга.

«В этом сезоне моя игра меня не совсем радовала»

— Хочется разобрать чемпионский сезон, пятый для вас, восьмой – для «Динамо». В чём прибавила команда? Или соперники сдали?

— Не совсем корректно обсуждать другие клубы и причины их поражений. Я могу сказать только за московское «Динамо». В этом сезоне, насколько знаю, по статистическим данным мы самая защитная команда, то есть во взаимодействии компонентов «блок-защита» были лучшими. В принципе, за счёт этого у нас было очень много доигровок, которые мы реализовывали, и за счёт этого выигрывали. Конечно, мы и проигрывали матчи, потому что невозможно каждый раз держать высокий уровень, у всех команд бывают спады.

— Через какие-то особые тренировки вы пришли к этому?

— Это усердная работа. У нас тренер, Константин Анатольевич Ушаков, очень много внимания на тренировках уделял именно этим компонентам, и, в принципе, это принесло результат, это работает. Удачная система.

— Это чемпионство можно назвать ярчайшим? Вам же есть с чем сравнивать.

— Каждое чемпионство по-своему ценно. Это ценно тем, что мы несколько сезонов подряд не могли выиграть золотые медали – оно очень долгожданное. Ну и для меня, конечно, потому что я ухожу из московского «Динамо»: хотелось завершить чемпионат победой, получить золото. В принципе, всё сложилось так, как я хотела.

— Вы четвёртая на блоке, у вас 101 блок. Сами ведёте счёт подобным действиям?

— Редко смотрю статистику. Но в этом сезоне моя игра меня не совсем радовала. Больше говорю именно про блокирование. Честно говоря, даже не знала, что на четвёртом месте, потому что нам как-то выводили статистику, я была, по-моему, ниже 20-го. То есть был какой-то период, когда не получалось, и, с чем это было связано, не могу ответить, потому что на тренировках работала, как мне кажется, хорошо и, в принципе, на играх по разбору приходила туда, куда надо. Но не складывалось. Четвёртая, так четвёртая. На самом деле, самое главное, что мы выиграли все соревнования, в которых участвовали.

— Блок – это же не только личные действия. Важно успеть к другому на стык. Этот момент не рассматривался?

— Блокирование – это совокупность многих вещей. По ощущениям я понимала – что-то идёт не так, и я долго не могла понять, как это изменить. Хорошо, что в конце чемпионата стало всё получше.

Волейбольный клуб «Динамо» Фото: РИА Новости

— Заметили это изменение, когда оно произошло?

— Нет, просто по накатанной пошло.

«Если и вернусь в Россию, в приоритете будет стоять «Динамо»

— Вы сделали хет-трик: Спартакиада, ЧР, Кубок. Нет ли лёгкого осадка, что уезжаете из «Динамо», когда у команды попёрло?

— Осадка нет, потому что моё решение было сдержанным, обдуманным. Наоборот, здорово, что я своей игрой помогла команде выиграть все эти титулы. Ни о чём не жалею. После финальной игры сезона, конечно, были слёзы, не может такого не быть. Надо быть полнейшим сухарём. Я уже говорила, что неэмоциональный человек, но восемь лет своей жизни отдала «Динамо». Так что если когда-то вернусь в Россию, конечно, в приоритете будет стоять московское «Динамо». Был бы спрос.

— Были родители на финальной домашней серии игр?

— Нет. Они сейчас живут в Санкт-Петербурге, не прилетали.

— Нет привычки у родителей ходить на матчи и быть рядом в эти моменты?

— Бывает, мама ко мне приезжает в Москву, ходит на московские матчи. В Санкт-Петербурге вся семья приходит на матчи: и бабушка с дедушкой.

— Достаточно странно, что в такой момент – финальный матч – близких нет…

— Нет, это вообще не странно: мне не 15 лет, чтобы со мной ездили родители. Плюс такие нервы. Я, наоборот, переживаю, как они по телевизору всё это смотрят – вживую вообще с ума сойти можно.

— У вас знаменитый отец-баскетболист, вы именитая волейболистка. Как в семье происходят разговоры двух достаточно значительных людей в мире российского спорта?

— Мы с отцом обсуждаем спорт достаточно редко, больше разговариваем на какие-то бытовые темы. Он сам в прошлом спортсмен, так что, думаю, понимает, что при встрече говорить только о волейболе не очень хочу. Рада, что у меня родители – оба баскетболисты в прошлом, а я волейболистка (улыбается).

— Вы же с детства путешествуете?

— Мы жили сначала в Испании — я там родилась, потому что отец играл там в баскетбольном клубе. Потом жили год в Италии, после этого переехали в Россию. Потом чуть-чуть пожила в Польше, потому что отец играл. Потом, уже когда пошла в школу, с переездами закончили, потому что мне надо было учиться.

— Подобные переезды доставляли какие-то трудности вам как ребёнку?

— Тогда я была маленькая. Мы переехали в Россию, насколько я помню, когда мне было пять, и у меня точно трудностей никаких не было, скорее, больше у родителей, потому что все друзья, родственники были в России. Но мои родители и я коммуникабельны. Мама выучила испанский, итальянский хорошо знает, папа тоже по-испански говорил. И я говорила на этих языках, правда, сейчас ничего не помню.

— Хотели бы семью с интернациональным опытом, что был у вас?

— Сложно загадывать, что будет дальше. Не знаю, посмотрим. В следующем сезоне буду выступать в чемпионате Турции. Я живу сегодняшним днём. В наше время загадывать что-то очень сложно.

«Страха не ощущаю, просто переживаю»

— Ехать в чемпионский клуб страшнее, нежели в любой другой – тот же середняк или третий в лиге?

— Тут дело не в чемпионстве, которое случилось у «Фенербахче», а в том, что это клуб топ-уровня, играющий в Лиге Чемпионов и находящийся всегда в тройке, то есть я знаю, что это клуб с высокими амбициями. Будет странно, если скажу, что совсем не переживаю. Конечно, переживаю, потому что это новый коллектив, тренер, люди, смена страны. Но страха не ощущаю, просто переживаю.

— Многие клубы стремятся омолодиться. Вас не удивило их предложение?

— (Смеётся.) Вы знаете, когда начался чемпионат, все паблики, группы и волейбольное сообщество обсуждали, что «Динамо» – самый возрастной клуб и там собрались одни бабушки. Итог каков? Мы выиграли все титулы. Поэтому возраст – всего лишь цифры. И то, что меня позвали… Господи, мне лишь 28! Да, там есть молодые девчонки. И?

Анна Лазарева Фото: Elif Ozturk Ozgoncu/Getty Images

— То есть не боитесь, условно, не оправдать ожиданий болельщиков?

— Если буду показывать хороший уровень волейбола, о каком страхе можно говорить? Буду работать, тренироваться. У меня с работоспособностью всё нормально: я ответственная, не халявщица, не ленивая. По две двухчасовых тренировки в день.

— Прошло достаточно времени с финалов. Может, уже успели связаться с Ариной? Поздравила с переходом?

— Нет, ни с кем не связывалась, потому что сейчас у всех отпуск. Думаю, все также хотят тишины и покоя. Попозже, может быть, созвонюсь с Ариной. Задам ей вопросы, которые меня интересуют.

— Бытовые моменты?

— Конечно, бытовые моменты. Не знаю, посмотрим, в заметках напишу вопросы, да и буду спрашивать.

«Как без европейских соревнований? Плохо!»

— Из-за отсутствия еврокубков – ЕКВ, ЛЧ – изменилась ли система подготовки? Сместились акценты?

— Так как в прошлом году у нас была Спартакиада, мы начали подготовку к сезону достаточно рано – 1 июля. Поэтому уже в конце чемпионата поднаелись волейболом. Начинать 1 июля, когда обычно все начинают в 20-х числах – на три недели позже. Только это изменилось.

— Женских сборов не было?

— Возможно, в середине или в конце июля будут сборы у женщин. Пока никакой точной информации. Нам сообщили, что, возможно, будут.

— Масштаб и еврокубки – основные причины переезда?

— Мне всегда было очень интересно поиграть за границей. У меня есть свои амбиции, которые, как я поняла, в 28 лет хочу исполнить. Если не сейчас, когда есть хорошее предложение, то когда? Потом его может не быть! Если что-то будет не так, то лучше сделать и пожалеть, чем жалеть потом, что даже не попытался.

— Амбиции в Турции – это топ-3?

— Если касаться клубных соревнований, то финал Лиги чемпионов. Это сильнейшее межклубное и международное соревнование. И снова занять первое место в лиге, в которой буду играть. Потому что в российском чемпионате я уже выигрывала, хочется попробовать в другом.

— Соскучились за эти два года по международным соревнованиям? Как без них?

— Как, как? Плохо! Потому что Лига чемпионов нужна. Нужны эти игры. Очень интересно играть против иностранных команд, порой там бывают такие скорости. Мне как блокирующей интересно играть против итальянских, турецких, польских команд. Жалко. Что ещё могу сказать. Печально.

— Нас зря кормят ожиданиями?

— Если жить без надежды, то совсем уже будет как-то грустно. Надеются, все верят, что в скором времени нас допустят. Посмотрим, как будет. Знаю только, что Всероссийская федерация волейбола делает всё возможное, чтобы нас допустили до соревнований. Раз пока не допустили, не всё так просто. Пока все игровые виды спорта не выступают, значит, договориться очень сложно.

«Работа с девушками – это чаще всего кнут. Не знаю, пряник ли у мужчин»

— Будете ли приезжать в Россию?

— Если будут выходные – не один или два – то да. Конечно, хотелось бы приезжать в Россию. Понимаю, что я играла и в «Динамо» – топ-клубе, где тоже не так много выходных, мы много работаем. Так что и в «Фенере», думаю, не сыплют выходными.

— Все говорят о разности в подходе тех или иных тренеров в разных лигах. Думаете, столкнётесь с этим в Турции?

— Среди иностранных специалистов я работала только с Зораном Терзичем. В принципе, с сербами мы похожи – была такая же система. Короткий срок работали с Серджо Бузато в национальной команде. Не могу найти отличий. В основном работала с российскими тренерами.

Зоран Терзич Фото: РИА Новости

Но тут же надо понимать, что работа с женщинами и мужчинами – разные вещи. В случае с женщинами чаще всего это кнут. Не знаю, пряник ли у мужчин. С девчонками надо пожёстче: важно, чтобы тренер был авторитетом; мне кажется, неавторитетов девушки не слушают. Тут и жесткость, и статус важны в совокупности. Конечно, всё умеренно. Нужно быть и хорошим психологом в женских командах: на кого можно надавить, на кого нельзя. Тренерам вообще не завидую.

— Хотите себя в этом попробовать?

— Не буду говорить нет никогда в жизни, посмотрим. Не задумывались, но, в принципе, всё возможно.