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Сборная США обыграла Польшу в предварительном раунде Лиги наций, итоги матча

Катастрофическое невезение Польши! До исторической победы им не хватило одного мяча
София Колодкина
Женская сборная Польши по волейболу
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Польки не могут обыграть американок в Лиге наций с 2018 года. Хотя сегодня были очень близки.

Матчами в Корее завершается предварительный этап женской Лиги наций – только восьмёрка пройдёт в финал. И главная вывеска этой недели – Польша – США – определяла лидера турнира в моменте: у обеих команд до очной встречи было по семь побед в восьми турах и запас в +1 очко у полек из-за разницы выигранных и проигранных сетов. Олимпийские чемпионки в пятисетовом формате оформили победу и лидерство в Лиге наций – 3:2 (17:25, 25:15, 27:25, 28:30, 16:14).

Женская сборная США по волейболу

Женская сборная США по волейболу

Фото: volleyballworld.com

Один их самых упорных и зрелищных матчей провели два лидера этого розыгрыша. США вообще автоматически выходит в решающую стадию с первой строчки как страна-хозяйка финала Лиги наций. Но они борются и даже привезли на третью неделю лидера и капитана Келси Робинсон-Кук, как бы заявляя, что не планируют отсиживаться. Она и Андреа Дрюс отлично реализовали края атаки – оттуда США и забили большинство мячей: не первым темпом или пайпом – вся угроза для блока соперниц шла из второй и четвёртой зон.

Процент атак сборной США

Процент атак сборной США

Фото: Кадр из трансляции

Кук и Дрюс набрали по 20 очков (50% реализации атак): Келси поставила три блока и оформила один эйс, Андреа отметилась по одному активному действию в этих элементах. Но главное преимущество США, конечно, в защитных действиях. Обе команды цепляли блоком, вытаскивали мячи после скидок и организовывали атаки второй, третьей и даже четвёртой волной. А ещё спасали мячи в акробатической манере: либеро Польши Марии Стензель пришлось выбить тот ногой. Розыгрыш они не спасли – блокирующая США оказалась первой на переходящем мяче – но получилось зрелищно.

Либеро Польши отбивает мяч ногой

Либеро Польши отбивает мяч ногой

Фото: Кадр из трансляции

Элемент «блок+защита» позволил Америке на верных мячах лишить Польшу планомерной завершающей атаки: вторую партию американки забрали, увеличив отрыв с 15:12 до 20:12. На этом отрезке они куражились, как могли: под мячи ложились все, что доказывает итоговый процент спасений у пятёрки на площадке: он был за 50%. Либеро Жюстин Вонг-Орантес подняла 23 мяча в 32 попытках, каждая из доигровщиц сделала это по 10 раз, Дрюс в диагонали – семь. У Польши этот элемент получался реже: либеро тащила 18 раз, связка Катаржина Венерска – 12, остальные – не больше 10.

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Так что Стефано Лаварини пришлось включать ментального гуру. В одном из тайм-аутов он предложил девушкам задуматься не об игре, а психологической составляющей матча. «Мне не нужно говорить о волейболе, я только говорю о настроении, об отношении. Бейтесь за каждый мяч. По-умному стройте свои атаки – их блок очень силён. Но прежде всего — отношение к делу!»

Партию они отдали, но на волевых и сыгранности в защите забрали четвёртую – 30:28. Не без помощи главной в нападении: Магдалена Стысяк взяла 24 очка в атаке, три – на блоке и оформила эйс.

Женская сборная Польши по волейболу

Женская сборная Польши по волейболу

Фото: volleyballworld.com

Только настрой, которого так не хватало Стефано Лаварини от своих подопечных во втором сете матча, казалось, мог им обеспечить первую за пять лет в Лиге наций победу над США – на решающем тай-брейке. Но и там немного не повезло. Лаварини повздорил с судьями и даже получил жёлтую за необязательные разговоры и активное несогласие с решением – итальянец считал, что соперницы на сеточном мяче сыграли на стороне Польши, но очко отдали США. В чувствах он даже прогнал оператора и звукорежиссёра, которые хотели заснять последние слова коуча на матчболе США.

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Скорее всего, такая принципиальность противостояния ожесточилась в преддверии Олимпиады. Сборные Польши и Америки сыграют в одной группе во время сентябрьского отбора, где только две лучшие команды выйдут в плей-офф напрямую. Еще одна – среди занявших третье место. А как известно, в «группе смерти» ещё и Италия, идущая третьей в международном рейтинге.

Так что сам факт борьбы говорит о психологическом настрое: США было важно выиграть, чтобы подтвердить статус фаворита не только на стадии ЛН, но и к Олимпиаде, Польше – чтобы почувствовать, что они могут соперничать с кем угодно и обыгрывать кого угодно. Сегодня это стало очевидно.

Все права на видео принадлежат Volleyball World. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале организации.

Турнирная таблица женской Лиги наций - 2023
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