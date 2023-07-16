Россия заманила ещё одного топ-игрока. Китайский волейболист «разрывал» в Лиге наций

Один из лучших нападающих волейбольной Лиги наций Чжан Цзининь переходит в «Белогорье» из польского «Трефл Гданьск». О трансфере первого китайского волейболиста в истории российской Суперлиги объявили накануне. Доигровщик прибудет в расположение клуба в октябре, после сборов со сборной Китая.

Несмотря на то что Китай в Лиге наций провалился – занял последнее, 16-е место и отправился на Кубок претендентов – Чжан зашёл в топ-5 нападающих этого розыгрыша: заколотил впечатляющее 201 очко. Против Болгарии он набрал 29 баллов в триллере из пяти сетов, ещё четыре раза преодолел отметку в 20 очков. О его универсальности говорят 22 блока и 17 очков с подачи.

Чжан Цзининь Фото: volleyballworld.com

Теперь же лучший нападающий Китая будет настраиваться на Кубок претендентов, чтобы обеспечить себе место в Лиге наций 2024 года.

Четвертьфинальные пары уже определились:

Катар — Таиланд;

Тунис — Чили;

Турция — Доминиканская Республика;

Украина — Китай.

Чемпионат России – его третий в карьере. На заре карьеры он четыре сезона отыграл в Китае, где вместе с «Чжэцзян» завоевал бронзу чемпионата и регулярно забирал личные награды как лучший доигровщик. В 2022-м в составе сборной Китая он впервые за 10 лет оформил и Кубок Азии – 2022, став MVP турнира и лучшим нападающим. В тройке также оказались Япония и Бахрейн.

А в российский клуб он переезжает из Польши, где также вошёл в историю как первый игрок лиги из Поднебесной. В Китае будущее спортсменов определяют федерации. И так как в прошлом сезоне китайцы договорились о сотрудничестве с польской федерацией волейбола, то и отправили в «Гданьск» Чжана как связующее звено. Сотрудничество напоминало больше стажировку, а не полноценную работу – парню не заплатили, а лишь поселили в отдельной квартире.

Поэтому с момента перехода в команду в прошлом сезоне он набрал 105 очков в 13 матчах. Еще 13 раз «зачехлил» и оформил 10 блоков. А в первой же выездной и победной встрече с «Бельско-Бяла» получил приз MVP – набрал 16 очков (76% реализации) в атаке, шесть эйсов и дважды поставил блок при 35% позитивного приёма.

Чжан Цзининь Фото: из личного архива Чжан Цзининя

В следующем матче показал также фантастические 18 очков при такой же реализации атак – 76%. Следующая встреча с «Нысой» – и снова невероятные показатели – 81% в атаке. В итоге регулярный сезон «Гданьск» Чжана завершил на шестом месте, а в плей-офф сдался на стадии четвертьфинала.

По словам Чжана, его самым значительным улучшением за то время, что он провёл в Польше, стала подача – она полетела «более агрессивно». Первый зарубежный опыт научил волейболиста и лучше готовиться к играм в ментальном плане.

«Польская лига — это лига высокого уровня. Когда я играл в Польше, тренеры и партнёры по команде проявляли ко мне особую заботу. Мы были как семья. Они также научили меня многим навыкам. Я высокий игрок с большой высотой съёма, и это помогает мне эффективно атаковать. Своей слабой стороной считаю игру в защите, но надеюсь это исправить», — рассказывал Чжан.

Чжан Цзининь Фото: volleyballworld.com

В штабе «Белогорья» его скиллы также отметили. «Чжан — молодой, амбициозный волейболист. Он отлично владеет практически всеми волейбольными элементами, нападает высокий мяч, что отлично для российского волейбола. Отличный парень, который, я уверен, вольётся в наш коллектив и Суперлигу», — сказал Сергей Тетюхин в интервью «Чемпионату».

А ещё рассказали, как проходило подписание и кто инициировал переход игрока в Суперлигу. «Честно говоря, на Чжана рекомендовал обратить внимание Паша Тетюхин. Китаец тогда приехал в польскую лигу и очень неплохо там выглядел. Мы внимательно изучили его матчи – и в Польше, и в составе сборной Китая, придя к выводу, что доигровщик такого плана будет нам очень полезен. После этого начали выяснять, возможен ли вообще этот трансфер», – сказал в интервью «БО Спорт» генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин.

Павел Тетюхин Фото: belogorievolley.ru

Не секрет, что амбиции «Белогорья» как минимум забраться в топ-4 чемпионата России. Поэтому для подобных целей они неплохо сформировали состав: лучший страйкер сезона-2022/2023 в диагонали Мохамед Аль Хачдади, два разноплановых доигровщика – Чжан и Павел Тетюхин. В центре сетки – гигант Георгий Заболотников и Сергей Червяков. На приёме и в защите на сложных мячах – Валентин Кротков и Роман Брагин, ещё один плюс – контакт Романа Порошина с игроками нападения. Как и новый главный тренер Александр Волков, для старта которого в новой должности создали все условия.