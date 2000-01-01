Финал четырёх Кубка Столетия
Новый сезон Суперлиги на пороге: в финальной стадии Кубок Столетия. Турнир посвящён вековому юбилею отечественного волейбола. Восемь лучших команд по результатам прошлого сезона были поделены на две группы.
Турнир прошёл в два этапа — все играли друг с другом. Московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив» вышли из группы Б, казанский и питерский «Зенит» — из группы А.
«Динамо»
Москвичи в шести матчах уступили лишь новосибирцам (1:3), но уверенно прошли новоуренгойский «Факел» и «Динамо ЛО» из Соснового Бора.
«Локомотив»
«Локо» прошёл следом за «Динамо», но уступил тому в очной битве в Москве. Второе поражение нанесли парни из Соснового Бора (1:3) уже при домашних трибунах.
«Зенит-Казань»
Казанцы вышли из группы с первого места, проиграв лишь матч первого этапа в Санкт-Петербурге «Белогорью» (1:3).
«Зенит» СПб
Питерцы последними заскочили в «Финал четырёх», хотя могли остаться и за бортом турнира: если бы в заключительном матче турнира «Белогорье» победило казанцев 3:0 или 3:1.
«Посмотрим, как решит Казань – играть не играть, пускать не пускать. Как сыграют, так сыграют. У них тоже ребята второй турнир подряд играют, они имеют право на всё», – сказал тренер питерцев Виктор Сидельников в интервью.
Но подопечные Александра Волкова лишь навязали борьбу: в каждом из сетов они вели, но в решающие моменты отдавали инициативу из-за плохого приёма или нереализованной атаки. 3:0 за подопечными Алексея Вербова.
Финальные матчи
Титул команды разыграют в Калининграде 7–8 октября. Пары следующие:
«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург);
«Зенит-Казань» – «Локомотив» (Новосибирск).
«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург);
«Зенит-Казань» – «Локомотив» (Новосибирск).
Призовые
Победитель турнира получит 5 млн рублей, серебряный призёр – 2,5 млн, бронзовый – 1,5 млн, а команда, занявшая четвёртое место, – 1 млн.
Четвёрка лучших разыграет первый титул волейбольного сезона. Кто поспорит за 5 миллионов?
Читайте также
У Федоровцевой роман с турецким футболистом?
Новый мировой рекорд посещаемости женского спорта!
На волейбольном Евро уже побит рекорд
Матч открытия волейбольного ЧЕ
Кто в финале мужской Лиги наций?
Восемь женских сборных в финале Лиги наций
Как отдыхают российские волейболисты
Как дела у русского гиганта в Италии?
Капитан «Зенита» завершил карьеру игрока
В российском волейболе появится звёздный легионер
Героиня большого волейбольного скандала — кто она?