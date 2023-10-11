Первый огненный матч уже в октябре! Волейбольная Суперлига выкатила календарь на сезон

Сегодня, 11 октября, стартует мужская Суперлига. Чемпионом в прошлом сезоне стал казанский «Зенит», серебро забрало московское «Динамо», с бронзой остался «Локомотив» из Новосибирска. Далее – питерский «Зенит», «Белогорье» из Белгорода и «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Проводить тот сезон «Чемпионат» решил символической сборной – её выбрали наши читатели.

В новом же, кажется, претендовать на высокие места будут всё те же пять-шесть команд. Ключевые матчи они сыграют между собой уже в октябре-ноябре и феврале. Тому же «Динамо» и «Белогорью» предстоит провести матчи с топ-5 лиги подряд. Москвичам с этим поможет справиться давно укомплектованный состав со стабильной скамейкой, белгородцам – любопытные трансферные решения: тренер Александр Волков и руководство приобрели китайского доигровщика Чжан Цзининя, вернулся с отдыха и Мохамед Аль Хачдади.

Казанцы «подпитались» молодыми талантами из Академии Романом Романовским и Михаилом Лабинским, которые выстрелили в Кубке Столетия. Они также ждут Майку Кристенсена и Сэма Деру, которые вместе со своими сборными отыграли квалификационный отбор на Игры в Париже. Как и «Локомотив» – новосибирцы не видели главного тренера Пламена Константинова почти всё межсезонье. Скромно по своим же меркам закупились питерцы – усилили края: Павел Железняков как замена Виктору Полетаеву, Андрей Титич – Егору Клюке.

Остальные команды навряд ли окажут сопротивление на дистанции, но потерзать топов в конкретном матче могут. ВФВ выгрузила календарь Суперлиги сезона-2023/2024. По итогам 30 туров регулярки 17 марта четыре лучшие команды напрямую выйдут в четвертьфинал, ещё восемь (с 5-го по 12-е место) сыграют дополнительный раунд плей-офф из двух матчей с «золотым» сетом и закроют восьмёрку. Худшая команда Суперлиги проведёт стыковые с победителем Высшей лиги А – лидером второго дивизиона.

«Чемпионат» представляет календарь Суперлиги-2023/2024.

1-й тур

11 октября, среда

17:00. «Нова» (Новокуйбышевск) – «Динамо» (Москва)

17:30. «Шахтёр» (Солигорск) – «Зенит-Казань».

14 октября, суббота

16:00. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Локомотив» (Новосибирск)

16:00. «Факел» (Новый Уренгой) – «Урал» (Уфа)

16:00. «Белогорье» (Белгород) – «Газпром-Югра» (Сургут)

18:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Нефтяник» (Оренбург)

19:00. АСК (Нижний Новгород) – «Кузбасс» (Кемерово).

15 октября, воскресенье

17:00. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Енисей» (Красноярск).

2-й тур

21 октября, суббота

13:30. «Локомотив» – «Зенит-Казань»

16:00. «Факел» – «Газпром-Югра»

17:00. «Динамо-ЛО» – «Нефтяник»

17:00. «Нова» – «Зенит» СПб

18:00. «Динамо» – «Шахтёр»

19:00. АСК – «Енисей».

22 октября, воскресенье

13:00. «Кузбасс» – «Урал»

18:00. «Белогорье» – «Самотлор».

Максим Михайлов Фото: РИА Новости

3-й тур

28 октября, суббота

«Урал» – АСК

«Нефтяник» – «Белогорье»

«Самотлор» – «Зенит» СПб

«Зенит-Казань» – «Динамо».

29 октября, воскресенье

«Нова» – «Локомотив»

«Енисей» – «Факел»

«Газпром-Югра» – «Динамо-ЛО».

31 октября, вторник

«Шахтёр» – «Кузбасс».

4-й тур

7 ноября, вторник

«Белогорье» – «Нова».

8 ноября, среда

«Шахтёр» – «Урал»

«Енисей» – «Кузбасс»

«Нефтяник» – «Факел»

«Зенит-Казань» – «Зенит» СПб

«Газпром-Югра» – АСК

«Самотлор» – «Динамо-ЛО»

«Динамо» – «Локомотив».

5-й тур

15 ноября, среда

«Локомотив» – «Шахтёр»

«Белогорье» – «Зенит-Казань»

АСК – «Нефтяник»

«Урал» – «Енисей»

«Динамо-ЛО» – «Нова»

«Зенит» СПб – «Динамо»

«Факел» – «Самотлор»

«Кузбасс» – «Газпром-Югра».

6-й тур

18 ноября, суббота

«Шахтёр» – «Енисей»

«Нефтяник» – «Кузбасс»

«Зенит-Казань» – «Динамо-ЛО»

«Локомотив» – «Зенит» СПб

«Факел» – «Нова»

«Самотлор» – АСК

«Газпром-Югра» – «Урал».

19 ноября, воскресенье

«Динамо» – «Белогорье».

Цветан Соколов (слева) Фото: РИА Новости

7-й тур

22 ноября, среда

«Локомотив» – «Белогорье»

«Зенит-Казань» – «Факел»

АСК – «Нова»

«Енисей» – «Газпром-Югра»

«Зенит» СПб – «Шахтёр»

«Динамо-ЛО» – «Динамо»

«Кузбасс» – «Самотлор»

«Урал» – «Нефтяник».

8-й тур

28 ноября, вторник

«Нефтяник» – «Енисей»

«Самотлор» – «Урал».

29 ноября, среда

«Шахтёр» – «Газпром-Югра»

«Нова» – «Кузбасс»

«Зенит-Казань» – АСК

«Динамо» – «Факел»

«Локомотив» – «Динамо-ЛО»

«Зенит СПб» – «Белогорье».

9-й тур

2 декабря, суббота

«Шахтёр» – «Белогорье».

8 декабря, пятница

«Урал» – «Нова»

«Енисей» – «Самотлор»

«Газпром-Югра» – «Нефтяник».

9 декабря, суббота

АСК – «Динамо»

«Динамо-ЛО» – «Зенит» СПб

«Кузбасс» – «Зенит-Казань».

10 декабря, воскресенье

«Факел» – «Локомотив».

10-й тур

12 декабря, вторник

«Белогорье» – «Динамо-ЛО».

13 декабря, среда

«Шахтёр» – «Нефтяник»

«Нова» – «Енисей»

«Зенит-Казань» – «Урал»

«Динамо» – «Кузбасс»

«Локомотив» – АСК

«Зенит» СПб – «Факел»

«Самотлор» – «Газпром-Югра».

Дмитрий Лызик Фото: vk.com/lokovolleynsk

11-й тур

16 декабря, суббота

«Шахтёр» – «Динамо-ЛО»

«Факел» – «Белогорье»

«Газпром-Югра» – «Нова».

17 декабря, воскресенье

АСК – «Зенит» СПб

«Урал» – «Динамо»

«Енисей» – «Зенит-Казань»

«Нефтяник» – «Самотлор»

«Кузбасс» – «Локомотив».

12-й тур

20 декабря, среда

«Шахтёр» – «Самотлор»

«Нова» – «Нефтяник»

«Зенит-Казань» – «Газпром-Югра»

«Динамо» – «Енисей»

«Локомотив» – «Урал»

«Белогорье» – АСК

«Динамо-ЛО» – «Факел»

«Зенит» СПб – «Кузбасс».

13-й тур

27 декабря, среда

«Шахтёр» – «Факел»

АСК – «Динамо-ЛО»

«Самотлор» – «Нова»

«Кузбасс» – «Белогорье».

28 декабря, четверг

«Урал» – «Зенит» СПб

«Енисей» – «Локомотив»

«Газпром-Югра» – «Динамо»

«Нефтяник» – «Зенит-Казань».

14-й тур

4 января, четверг

«Белогорье» – «Урал»

АСК – «Факел»

«Шахтёр» – «Нова»

«Зенит-Казань» – «Самотлор»

«Динамо» – «Нефтяник»

«Зенит» СПб – «Енисей»

«Динамо-ЛО» – «Кузбасс».

5 января, пятница

«Локомотив» – «Газпром-Югра».

15-й тур

8 января, понедельник

«Динамо» – «Самотлор»

АСК – «Шахтёр»

«Урал» – «Динамо-ЛО»

«Енисей» – «Белогорье»

«Локомотив» – «Нефтяник»

«Нова» – «Зенит-Казань»

«Кузбасс» – «Факел»

«Газпром-Югра» – «Зенит» СПб.

16-й тур

12 января, пятница

«Динамо» – «Нова»

«Нефтяник» – «Зенит» СПб

«Енисей» – «Динамо-ЛО»

«Газпром-Югра» – «Белогорье».

13 января, суббота

«Зенит-Казань» – «Шахтёр»

«Локомотив» – «Самотлор»

«Урал» – «Факел»

«Кузбасс» – АСК.

Иван Яковлев Фото: vk.com/vczenitspb

17-й тур

16 января, вторник

«Белогорье» – «Нефтяник»

«Динамо-ЛО» – «Газпром-Югра».

17 января, среда

АСК – «Урал»

«Локомотив» – «Нова»

«Динамо» – «Зенит-Казань»

«Кузбасс» – «Шахтёр»

«Факел» – «Енисей»

«Зенит» СПб – «Самотлор».

18-й тур

20 января, суббота

«Нефтяник» – «Динамо-ЛО».

21 января, воскресенье

«Шахтёр» – «Динамо»

«Зенит-Казань» – «Локомотив»

«Енисей» – АСК

«Самотлор» – «Белогорье»

«Газпром-Югра» – «Факел».

22 января, понедельник

«Урал» – «Кузбасс»

«Зенит» СПб – «Нова».

19-й тур

26 января, пятница

АСК – «Газпром-Югра».

27 января, суббота

«Урал» – «Шахтёр»

«Локомотив» – «Динамо».

28 января, воскресенье

«Нова» – «Белогорье»

«Динамо-ЛО» – «Самотлор»

«Кузбасс» – «Енисей»

«Факел» – «Нефтяник»

«Зенит» СПб – «Зенит-Казань».

Павел Тетюзин Фото: vk.com/belogorievolley

20-й тур

2 февраля, пятница

«Нова» – «Динамо-ЛО».

3 февраля, суббота

«Шахтёр» – «Локомотив»

«Зенит-Казань» – «Белогорье»

«Нефтяник» – АСК

«Газпром-Югра» – «Кузбасс».

4 февраля, воскресенье

«Динамо» – «Зенит» СПб

«Самотлор» – «Факел»

«Енисей» – «Урал».

21-й тур

7 февраля, среда

«Енисей» – «Шахтёр»

«Урал» – «Газпром-Югра»

АСК – «Самотлор»

«Нова» – «Факел»

«Динамо-ЛО» – «Зенит-Казань»

«Белогорье» – «Динамо»

«Кузбасс» – «Нефтяник»

«Зенит» СПб – «Локомотив».

22-й тур

10 февраля, суббота

«Шахтёр» – «Зенит» СПб

«Динамо» – «Динамо-ЛО»

«Самотлор» – «Кузбасс»

«Нефтяник» – «Урал».

11 февраля, воскресенье

«Белогорье» – «Локомотив»

«Нова» – АСК

«Факел» – «Зенит-Казань»

«Газпром-Югра» – «Енисей».

23-й тур

14 февраля, среда

«Газпром-Югра» – «Шахтёр»

«Енисей» – «Нефтяник»

«Урал» – «Самотлор»

«Кузбасс» – «Нова»

АСК – «Зенит-Казань»

«Факел» – «Динамо»

«Динамо-ЛО» – «Локомотив»

«Белогорье» – «Зенит» СПб.

24-й тур

17 февраля, суббота

«Зенит» СПб – «Динамо-ЛО».

18 февраля, воскресенье

«Белогорье» – «Шахтёр»

«Локомотив» – «Факел»

«Динамо» – АСК

«Зенит-Казань» – «Кузбасс».

19 февраля, понедельник

«Самотлор» – «Енисей»

«Нефтяник» – «Газпром-Югра».

20 февраля, вторник

«Нова» – «Урал».

25-й тур

23 февраля, пятница

«Нефтяник» – «Шахтёр»

«Газпром-Югра» – «Самотлор».

24 февраля, суббота

«Енисей» – «Нова»

АСК – «Локомотив»

«Динамо-ЛО» – «Белогорье»

«Факел» – «Зенит» СПб.

25 февраля, понедельник

«Урал» – «Зенит-Казань»

«Кузбасс» – «Динамо».

26-й тур

27 февраля, вторник

«Самотлор» – «Нефтяник».

28 февраля, среда

«Белогорье» – «Факел»

«Локомотив» – «Кузбасс»

«Динамо» – «Урал»

«Зенит-Казань» – «Енисей»

«Нова» – «Газпром-Югра»

«Динамо-ЛО» – «Шахтёр»

«Зенит» СПб – АСК.

27-й тур

2 марта, суббота

«Кузбасс» – «Зенит» СПб

«Газпром-Югра» – «Зенит-Казань».

3 марта, воскресенье

«Нефтяник» – «Нова»

«Енисей» – «Динамо»

«Урал» – «Локомотив»

АСК – «Белогорье»

«Самотлор» – «Шахтёр»

«Факел» – «Динамо-ЛО».

28-й тур

6 марта, среда

«Факел» – «Шахтёр».

7 марта, четверг

«Динамо» – «Газпром-Югра»

«Нова» – «Самотлор».

8 марта, пятница

«Белогорье» – «Кузбасс»

«Зенит-Казань» – «Нефтяник»

«Динамо-ЛО» – АСК

«Зенит» СПб – «Урал».

9 марта, суббота

«Локомотив» – «Енисей».

29-й тур

12 марта, вторник

«Нова» – «Шахтёр»

«Урал» – «Белогорье».

13 марта, среда

«Нефтяник» – «Динамо»

«Енисей» – «Зенит» СПб

«Самотлор» – «Зенит-Казань»

«Газпром-Югра» – «Локомотив»

«Кузбасс» – «Динамо-ЛО»

«Факел» – АСК.

30-й тур

16 марта, суббота

«Шахтёр» – АСК

«Белогорье» – «Енисей»

«Динамо-ЛО» – «Урал»

«Самотлор» – «Динамо».

17 марта, воскресенье

«Нефтяник» – «Локомотив»

«Зенит-Казань» – «Нова»

«Факел» – «Кузбасс»

«Зенит» СПб – «Газпром-Югра».