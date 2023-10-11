Первый огненный матч уже в октябре! Волейбольная Суперлига выкатила календарь на сезон

Сегодня, 11 октября, стартует мужская Суперлига. Чемпионом в прошлом сезоне стал казанский «Зенит», серебро забрало московское «Динамо», с бронзой остался «Локомотив» из Новосибирска. Далее – питерский «Зенит», «Белогорье» из Белгорода и «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Проводить тот сезон «Чемпионат» решил символической сборной – её выбрали наши читатели.
В новом же, кажется, претендовать на высокие места будут всё те же пять-шесть команд. Ключевые матчи они сыграют между собой уже в октябре-ноябре и феврале. Тому же «Динамо» и «Белогорью» предстоит провести матчи с топ-5 лиги подряд. Москвичам с этим поможет справиться давно укомплектованный состав со стабильной скамейкой, белгородцам – любопытные трансферные решения: тренер Александр Волков и руководство приобрели китайского доигровщика Чжан Цзининя, вернулся с отдыха и Мохамед Аль Хачдади.
Казанцы «подпитались» молодыми талантами из Академии Романом Романовским и Михаилом Лабинским, которые выстрелили в Кубке Столетия. Они также ждут Майку Кристенсена и Сэма Деру, которые вместе со своими сборными отыграли квалификационный отбор на Игры в Париже. Как и «Локомотив» – новосибирцы не видели главного тренера Пламена Константинова почти всё межсезонье. Скромно по своим же меркам закупились питерцы – усилили края: Павел Железняков как замена Виктору Полетаеву, Андрей Титич – Егору Клюке.
Остальные команды навряд ли окажут сопротивление на дистанции, но потерзать топов в конкретном матче могут. ВФВ выгрузила календарь Суперлиги сезона-2023/2024. По итогам 30 туров регулярки 17 марта четыре лучшие команды напрямую выйдут в четвертьфинал, ещё восемь (с 5-го по 12-е место) сыграют дополнительный раунд плей-офф из двух матчей с «золотым» сетом и закроют восьмёрку. Худшая команда Суперлиги проведёт стыковые с победителем Высшей лиги А – лидером второго дивизиона.
«Чемпионат» представляет календарь Суперлиги-2023/2024.
1-й тур
11 октября, среда
17:00. «Нова» (Новокуйбышевск) – «Динамо» (Москва)
17:30. «Шахтёр» (Солигорск) – «Зенит-Казань».
14 октября, суббота
16:00. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Локомотив» (Новосибирск)
16:00. «Факел» (Новый Уренгой) – «Урал» (Уфа)
16:00. «Белогорье» (Белгород) – «Газпром-Югра» (Сургут)
18:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Нефтяник» (Оренбург)
19:00. АСК (Нижний Новгород) – «Кузбасс» (Кемерово).
15 октября, воскресенье
17:00. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Енисей» (Красноярск).
2-й тур
21 октября, суббота
13:30. «Локомотив» – «Зенит-Казань»
16:00. «Факел» – «Газпром-Югра»
17:00. «Динамо-ЛО» – «Нефтяник»
17:00. «Нова» – «Зенит» СПб
18:00. «Динамо» – «Шахтёр»
19:00. АСК – «Енисей».
22 октября, воскресенье
13:00. «Кузбасс» – «Урал»
18:00. «Белогорье» – «Самотлор».
Максим Михайлов
Фото: РИА Новости
3-й тур
28 октября, суббота
«Урал» – АСК
«Нефтяник» – «Белогорье»
«Самотлор» – «Зенит» СПб
«Зенит-Казань» – «Динамо».
29 октября, воскресенье
«Нова» – «Локомотив»
«Енисей» – «Факел»
«Газпром-Югра» – «Динамо-ЛО».
31 октября, вторник
«Шахтёр» – «Кузбасс».
4-й тур
7 ноября, вторник
«Белогорье» – «Нова».
8 ноября, среда
«Шахтёр» – «Урал»
«Енисей» – «Кузбасс»
«Нефтяник» – «Факел»
«Зенит-Казань» – «Зенит» СПб
«Газпром-Югра» – АСК
«Самотлор» – «Динамо-ЛО»
«Динамо» – «Локомотив».
5-й тур
15 ноября, среда
«Локомотив» – «Шахтёр»
«Белогорье» – «Зенит-Казань»
АСК – «Нефтяник»
«Урал» – «Енисей»
«Динамо-ЛО» – «Нова»
«Зенит» СПб – «Динамо»
«Факел» – «Самотлор»
«Кузбасс» – «Газпром-Югра».
6-й тур
18 ноября, суббота
«Шахтёр» – «Енисей»
«Нефтяник» – «Кузбасс»
«Зенит-Казань» – «Динамо-ЛО»
«Локомотив» – «Зенит» СПб
«Факел» – «Нова»
«Самотлор» – АСК
«Газпром-Югра» – «Урал».
19 ноября, воскресенье
«Динамо» – «Белогорье».
Цветан Соколов (слева)
Фото: РИА Новости
7-й тур
22 ноября, среда
«Локомотив» – «Белогорье»
«Зенит-Казань» – «Факел»
АСК – «Нова»
«Енисей» – «Газпром-Югра»
«Зенит» СПб – «Шахтёр»
«Динамо-ЛО» – «Динамо»
«Кузбасс» – «Самотлор»
«Урал» – «Нефтяник».
8-й тур
28 ноября, вторник
«Нефтяник» – «Енисей»
«Самотлор» – «Урал».
29 ноября, среда
«Шахтёр» – «Газпром-Югра»
«Нова» – «Кузбасс»
«Зенит-Казань» – АСК
«Динамо» – «Факел»
«Локомотив» – «Динамо-ЛО»
«Зенит СПб» – «Белогорье».
9-й тур
2 декабря, суббота
«Шахтёр» – «Белогорье».
8 декабря, пятница
«Урал» – «Нова»
«Енисей» – «Самотлор»
«Газпром-Югра» – «Нефтяник».
9 декабря, суббота
АСК – «Динамо»
«Динамо-ЛО» – «Зенит» СПб
«Кузбасс» – «Зенит-Казань».
10 декабря, воскресенье
«Факел» – «Локомотив».
10-й тур
12 декабря, вторник
«Белогорье» – «Динамо-ЛО».
13 декабря, среда
«Шахтёр» – «Нефтяник»
«Нова» – «Енисей»
«Зенит-Казань» – «Урал»
«Динамо» – «Кузбасс»
«Локомотив» – АСК
«Зенит» СПб – «Факел»
«Самотлор» – «Газпром-Югра».
Дмитрий Лызик
Фото: vk.com/lokovolleynsk
11-й тур
16 декабря, суббота
«Шахтёр» – «Динамо-ЛО»
«Факел» – «Белогорье»
«Газпром-Югра» – «Нова».
17 декабря, воскресенье
АСК – «Зенит» СПб
«Урал» – «Динамо»
«Енисей» – «Зенит-Казань»
«Нефтяник» – «Самотлор»
«Кузбасс» – «Локомотив».
12-й тур
20 декабря, среда
«Шахтёр» – «Самотлор»
«Нова» – «Нефтяник»
«Зенит-Казань» – «Газпром-Югра»
«Динамо» – «Енисей»
«Локомотив» – «Урал»
«Белогорье» – АСК
«Динамо-ЛО» – «Факел»
«Зенит» СПб – «Кузбасс».
13-й тур
27 декабря, среда
«Шахтёр» – «Факел»
АСК – «Динамо-ЛО»
«Самотлор» – «Нова»
«Кузбасс» – «Белогорье».
28 декабря, четверг
«Урал» – «Зенит» СПб
«Енисей» – «Локомотив»
«Газпром-Югра» – «Динамо»
«Нефтяник» – «Зенит-Казань».
14-й тур
4 января, четверг
«Белогорье» – «Урал»
АСК – «Факел»
«Шахтёр» – «Нова»
«Зенит-Казань» – «Самотлор»
«Динамо» – «Нефтяник»
«Зенит» СПб – «Енисей»
«Динамо-ЛО» – «Кузбасс».
5 января, пятница
«Локомотив» – «Газпром-Югра».
15-й тур
8 января, понедельник
«Динамо» – «Самотлор»
АСК – «Шахтёр»
«Урал» – «Динамо-ЛО»
«Енисей» – «Белогорье»
«Локомотив» – «Нефтяник»
«Нова» – «Зенит-Казань»
«Кузбасс» – «Факел»
«Газпром-Югра» – «Зенит» СПб.
16-й тур
12 января, пятница
«Динамо» – «Нова»
«Нефтяник» – «Зенит» СПб
«Енисей» – «Динамо-ЛО»
«Газпром-Югра» – «Белогорье».
13 января, суббота
«Зенит-Казань» – «Шахтёр»
«Локомотив» – «Самотлор»
«Урал» – «Факел»
«Кузбасс» – АСК.
Иван Яковлев
Фото: vk.com/vczenitspb
17-й тур
16 января, вторник
«Белогорье» – «Нефтяник»
«Динамо-ЛО» – «Газпром-Югра».
17 января, среда
АСК – «Урал»
«Локомотив» – «Нова»
«Динамо» – «Зенит-Казань»
«Кузбасс» – «Шахтёр»
«Факел» – «Енисей»
«Зенит» СПб – «Самотлор».
18-й тур
20 января, суббота
«Нефтяник» – «Динамо-ЛО».
21 января, воскресенье
«Шахтёр» – «Динамо»
«Зенит-Казань» – «Локомотив»
«Енисей» – АСК
«Самотлор» – «Белогорье»
«Газпром-Югра» – «Факел».
22 января, понедельник
«Урал» – «Кузбасс»
«Зенит» СПб – «Нова».
19-й тур
26 января, пятница
АСК – «Газпром-Югра».
27 января, суббота
«Урал» – «Шахтёр»
«Локомотив» – «Динамо».
28 января, воскресенье
«Нова» – «Белогорье»
«Динамо-ЛО» – «Самотлор»
«Кузбасс» – «Енисей»
«Факел» – «Нефтяник»
«Зенит» СПб – «Зенит-Казань».
Павел Тетюзин
Фото: vk.com/belogorievolley
20-й тур
2 февраля, пятница
«Нова» – «Динамо-ЛО».
3 февраля, суббота
«Шахтёр» – «Локомотив»
«Зенит-Казань» – «Белогорье»
«Нефтяник» – АСК
«Газпром-Югра» – «Кузбасс».
4 февраля, воскресенье
«Динамо» – «Зенит» СПб
«Самотлор» – «Факел»
«Енисей» – «Урал».
21-й тур
7 февраля, среда
«Енисей» – «Шахтёр»
«Урал» – «Газпром-Югра»
АСК – «Самотлор»
«Нова» – «Факел»
«Динамо-ЛО» – «Зенит-Казань»
«Белогорье» – «Динамо»
«Кузбасс» – «Нефтяник»
«Зенит» СПб – «Локомотив».
22-й тур
10 февраля, суббота
«Шахтёр» – «Зенит» СПб
«Динамо» – «Динамо-ЛО»
«Самотлор» – «Кузбасс»
«Нефтяник» – «Урал».
11 февраля, воскресенье
«Белогорье» – «Локомотив»
«Нова» – АСК
«Факел» – «Зенит-Казань»
«Газпром-Югра» – «Енисей».
23-й тур
14 февраля, среда
«Газпром-Югра» – «Шахтёр»
«Енисей» – «Нефтяник»
«Урал» – «Самотлор»
«Кузбасс» – «Нова»
АСК – «Зенит-Казань»
«Факел» – «Динамо»
«Динамо-ЛО» – «Локомотив»
«Белогорье» – «Зенит» СПб.
24-й тур
17 февраля, суббота
«Зенит» СПб – «Динамо-ЛО».
18 февраля, воскресенье
«Белогорье» – «Шахтёр»
«Локомотив» – «Факел»
«Динамо» – АСК
«Зенит-Казань» – «Кузбасс».
19 февраля, понедельник
«Самотлор» – «Енисей»
«Нефтяник» – «Газпром-Югра».
20 февраля, вторник
«Нова» – «Урал».
25-й тур
23 февраля, пятница
«Нефтяник» – «Шахтёр»
«Газпром-Югра» – «Самотлор».
24 февраля, суббота
«Енисей» – «Нова»
АСК – «Локомотив»
«Динамо-ЛО» – «Белогорье»
«Факел» – «Зенит» СПб.
25 февраля, понедельник
«Урал» – «Зенит-Казань»
«Кузбасс» – «Динамо».
26-й тур
27 февраля, вторник
«Самотлор» – «Нефтяник».
28 февраля, среда
«Белогорье» – «Факел»
«Локомотив» – «Кузбасс»
«Динамо» – «Урал»
«Зенит-Казань» – «Енисей»
«Нова» – «Газпром-Югра»
«Динамо-ЛО» – «Шахтёр»
«Зенит» СПб – АСК.
27-й тур
2 марта, суббота
«Кузбасс» – «Зенит» СПб
«Газпром-Югра» – «Зенит-Казань».
3 марта, воскресенье
«Нефтяник» – «Нова»
«Енисей» – «Динамо»
«Урал» – «Локомотив»
АСК – «Белогорье»
«Самотлор» – «Шахтёр»
«Факел» – «Динамо-ЛО».
28-й тур
6 марта, среда
«Факел» – «Шахтёр».
7 марта, четверг
«Динамо» – «Газпром-Югра»
«Нова» – «Самотлор».
8 марта, пятница
«Белогорье» – «Кузбасс»
«Зенит-Казань» – «Нефтяник»
«Динамо-ЛО» – АСК
«Зенит» СПб – «Урал».
9 марта, суббота
«Локомотив» – «Енисей».
29-й тур
12 марта, вторник
«Нова» – «Шахтёр»
«Урал» – «Белогорье».
13 марта, среда
«Нефтяник» – «Динамо»
«Енисей» – «Зенит» СПб
«Самотлор» – «Зенит-Казань»
«Газпром-Югра» – «Локомотив»
«Кузбасс» – «Динамо-ЛО»
«Факел» – АСК.
30-й тур
16 марта, суббота
«Шахтёр» – АСК
«Белогорье» – «Енисей»
«Динамо-ЛО» – «Урал»
«Самотлор» – «Динамо».
17 марта, воскресенье
«Нефтяник» – «Локомотив»
«Зенит-Казань» – «Нова»
«Факел» – «Кузбасс»
«Зенит» СПб – «Газпром-Югра».