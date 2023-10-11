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Календарь мужской волейбольной Суперлиги-2023/2024: с кем сыграют в 1-м туре «Зенит», «Белогорье», «Динамо»

Первый огненный матч уже в октябре! Волейбольная Суперлига выкатила календарь на сезон
София Колодкина
Волейбольная Суперлига выкатила календарь на сезон
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Во 2-м туре дерби «Локомотив» – «Зенит-Казань». Матчи растекутся по всей неделе: игры даже во вторник и среду.

Сегодня, 11 октября, стартует мужская Суперлига. Чемпионом в прошлом сезоне стал казанский «Зенит», серебро забрало московское «Динамо», с бронзой остался «Локомотив» из Новосибирска. Далее – питерский «Зенит», «Белогорье» из Белгорода и «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Проводить тот сезон «Чемпионат» решил символической сборной – её выбрали наши читатели.

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В новом же, кажется, претендовать на высокие места будут всё те же пять-шесть команд. Ключевые матчи они сыграют между собой уже в октябре-ноябре и феврале. Тому же «Динамо» и «Белогорью» предстоит провести матчи с топ-5 лиги подряд. Москвичам с этим поможет справиться давно укомплектованный состав со стабильной скамейкой, белгородцам – любопытные трансферные решения: тренер Александр Волков и руководство приобрели китайского доигровщика Чжан Цзининя, вернулся с отдыха и Мохамед Аль Хачдади.

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Казанцы «подпитались» молодыми талантами из Академии Романом Романовским и Михаилом Лабинским, которые выстрелили в Кубке Столетия. Они также ждут Майку Кристенсена и Сэма Деру, которые вместе со своими сборными отыграли квалификационный отбор на Игры в Париже. Как и «Локомотив» – новосибирцы не видели главного тренера Пламена Константинова почти всё межсезонье. Скромно по своим же меркам закупились питерцы – усилили края: Павел Железняков как замена Виктору Полетаеву, Андрей Титич – Егору Клюке.

Остальные команды навряд ли окажут сопротивление на дистанции, но потерзать топов в конкретном матче могут. ВФВ выгрузила календарь Суперлиги сезона-2023/2024. По итогам 30 туров регулярки 17 марта четыре лучшие команды напрямую выйдут в четвертьфинал, ещё восемь (с 5-го по 12-е место) сыграют дополнительный раунд плей-офф из двух матчей с «золотым» сетом и закроют восьмёрку. Худшая команда Суперлиги проведёт стыковые с победителем Высшей лиги А – лидером второго дивизиона.

«Чемпионат» представляет календарь Суперлиги-2023/2024.

1-й тур

11 октября, среда
17:00. «Нова» (Новокуйбышевск) – «Динамо» (Москва)
17:30. «Шахтёр» (Солигорск) – «Зенит-Казань».

14 октября, суббота
16:00. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Локомотив» (Новосибирск)
16:00. «Факел» (Новый Уренгой) – «Урал» (Уфа)
16:00. «Белогорье» (Белгород) – «Газпром-Югра» (Сургут)
18:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Нефтяник» (Оренбург)
19:00. АСК (Нижний Новгород) – «Кузбасс» (Кемерово).

15 октября, воскресенье
17:00. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Енисей» (Красноярск).

2-й тур

21 октября, суббота
13:30. «Локомотив» – «Зенит-Казань»
16:00. «Факел» – «Газпром-Югра»
17:00. «Динамо-ЛО» – «Нефтяник»
17:00. «Нова» – «Зенит» СПб
18:00. «Динамо» – «Шахтёр»
19:00. АСК – «Енисей».

22 октября, воскресенье
13:00. «Кузбасс» – «Урал»
18:00. «Белогорье» – «Самотлор».

Максим Михайлов

Максим Михайлов

Фото: РИА Новости

3-й тур

28 октября, суббота
«Урал» – АСК
«Нефтяник» – «Белогорье»
«Самотлор» – «Зенит» СПб
«Зенит-Казань» – «Динамо».

29 октября, воскресенье
«Нова» – «Локомотив»
«Енисей» – «Факел»
«Газпром-Югра» – «Динамо-ЛО».

31 октября, вторник
«Шахтёр» – «Кузбасс».

4-й тур

7 ноября, вторник
«Белогорье» – «Нова».

8 ноября, среда
«Шахтёр» – «Урал»
«Енисей» – «Кузбасс»
«Нефтяник» – «Факел»
«Зенит-Казань» – «Зенит» СПб
«Газпром-Югра» – АСК
«Самотлор» – «Динамо-ЛО»
«Динамо» – «Локомотив».

5-й тур

15 ноября, среда
«Локомотив» – «Шахтёр»
«Белогорье» – «Зенит-Казань»
АСК – «Нефтяник»
«Урал» – «Енисей»
«Динамо-ЛО» – «Нова»
«Зенит» СПб – «Динамо»
«Факел» – «Самотлор»
«Кузбасс» – «Газпром-Югра».

6-й тур

18 ноября, суббота
«Шахтёр» – «Енисей»
«Нефтяник» – «Кузбасс»
«Зенит-Казань» – «Динамо-ЛО»
«Локомотив» – «Зенит» СПб
«Факел» – «Нова»
«Самотлор» – АСК
«Газпром-Югра» – «Урал».

19 ноября, воскресенье
«Динамо» – «Белогорье».

Цветан Соколов (слева)

Цветан Соколов (слева)

Фото: РИА Новости

7-й тур

22 ноября, среда
«Локомотив» – «Белогорье»
«Зенит-Казань» – «Факел»
АСК – «Нова»
«Енисей» – «Газпром-Югра»
«Зенит» СПб – «Шахтёр»
«Динамо-ЛО» – «Динамо»
«Кузбасс» – «Самотлор»
«Урал» – «Нефтяник».

8-й тур

28 ноября, вторник
«Нефтяник» – «Енисей»
«Самотлор» – «Урал».

29 ноября, среда
«Шахтёр» – «Газпром-Югра»
«Нова» – «Кузбасс»
«Зенит-Казань» – АСК
«Динамо» – «Факел»
«Локомотив» – «Динамо-ЛО»
«Зенит СПб» – «Белогорье».

9-й тур

2 декабря, суббота
«Шахтёр» – «Белогорье».

8 декабря, пятница
«Урал» – «Нова»
«Енисей» – «Самотлор»
«Газпром-Югра» – «Нефтяник».

9 декабря, суббота
АСК – «Динамо»
«Динамо-ЛО» – «Зенит» СПб
«Кузбасс» – «Зенит-Казань».

10 декабря, воскресенье
«Факел» – «Локомотив».

10-й тур

12 декабря, вторник
«Белогорье» – «Динамо-ЛО».

13 декабря, среда
«Шахтёр» – «Нефтяник»
«Нова» – «Енисей»
«Зенит-Казань» – «Урал»
«Динамо» – «Кузбасс»
«Локомотив» – АСК
«Зенит» СПб – «Факел»
«Самотлор» – «Газпром-Югра».

Дмитрий Лызик

Дмитрий Лызик

Фото: vk.com/lokovolleynsk

11-й тур

16 декабря, суббота
«Шахтёр» – «Динамо-ЛО»
«Факел» – «Белогорье»
«Газпром-Югра» – «Нова».

17 декабря, воскресенье
АСК – «Зенит» СПб
«Урал» – «Динамо»
«Енисей» – «Зенит-Казань»
«Нефтяник» – «Самотлор»
«Кузбасс» – «Локомотив».

12-й тур

20 декабря, среда
«Шахтёр» – «Самотлор»
«Нова» – «Нефтяник»
«Зенит-Казань» – «Газпром-Югра»
«Динамо» – «Енисей»
«Локомотив» – «Урал»
«Белогорье» – АСК
«Динамо-ЛО» – «Факел»
«Зенит» СПб – «Кузбасс».

13-й тур

27 декабря, среда
«Шахтёр» – «Факел»
АСК – «Динамо-ЛО»
«Самотлор» – «Нова»
«Кузбасс» – «Белогорье».

28 декабря, четверг
«Урал» – «Зенит» СПб
«Енисей» – «Локомотив»
«Газпром-Югра» – «Динамо»
«Нефтяник» – «Зенит-Казань».

14-й тур

4 января, четверг
«Белогорье» – «Урал»
АСК – «Факел»
«Шахтёр» – «Нова»
«Зенит-Казань» – «Самотлор»
«Динамо» – «Нефтяник»
«Зенит» СПб – «Енисей»
«Динамо-ЛО» – «Кузбасс».

5 января, пятница
«Локомотив» – «Газпром-Югра».

15-й тур

8 января, понедельник
«Динамо» – «Самотлор»
АСК – «Шахтёр»
«Урал» – «Динамо-ЛО»
«Енисей» – «Белогорье»
«Локомотив» – «Нефтяник»
«Нова» – «Зенит-Казань»
«Кузбасс» – «Факел»
«Газпром-Югра» – «Зенит» СПб.

16-й тур

12 января, пятница
«Динамо» – «Нова»
«Нефтяник» – «Зенит» СПб
«Енисей» – «Динамо-ЛО»
«Газпром-Югра» – «Белогорье».

13 января, суббота
«Зенит-Казань» – «Шахтёр»
«Локомотив» – «Самотлор»
«Урал» – «Факел»
«Кузбасс» – АСК.

Иван Яковлев

Иван Яковлев

Фото: vk.com/vczenitspb

17-й тур

16 января, вторник
«Белогорье» – «Нефтяник»
«Динамо-ЛО» – «Газпром-Югра».

17 января, среда
АСК – «Урал»
«Локомотив» – «Нова»
«Динамо» – «Зенит-Казань»
«Кузбасс» – «Шахтёр»
«Факел» – «Енисей»
«Зенит» СПб – «Самотлор».

18-й тур

20 января, суббота
«Нефтяник» – «Динамо-ЛО».

21 января, воскресенье
«Шахтёр» – «Динамо»
«Зенит-Казань» – «Локомотив»
«Енисей» – АСК
«Самотлор» – «Белогорье»
«Газпром-Югра» – «Факел».

22 января, понедельник
«Урал» – «Кузбасс»
«Зенит» СПб – «Нова».

19-й тур

26 января, пятница
АСК – «Газпром-Югра».

27 января, суббота
«Урал» – «Шахтёр»
«Локомотив» – «Динамо».

28 января, воскресенье
«Нова» – «Белогорье»
«Динамо-ЛО» – «Самотлор»
«Кузбасс» – «Енисей»
«Факел» – «Нефтяник»
«Зенит» СПб – «Зенит-Казань».

Павел Тетюзин

Павел Тетюзин

Фото: vk.com/belogorievolley

20-й тур

2 февраля, пятница
«Нова» – «Динамо-ЛО».

3 февраля, суббота
«Шахтёр» – «Локомотив»
«Зенит-Казань» – «Белогорье»
«Нефтяник» – АСК
«Газпром-Югра» – «Кузбасс».

4 февраля, воскресенье
«Динамо» – «Зенит» СПб
«Самотлор» – «Факел»
«Енисей» – «Урал».

21-й тур

7 февраля, среда
«Енисей» – «Шахтёр»
«Урал» – «Газпром-Югра»
АСК – «Самотлор»
«Нова» – «Факел»
«Динамо-ЛО» – «Зенит-Казань»
«Белогорье» – «Динамо»
«Кузбасс» – «Нефтяник»
«Зенит» СПб – «Локомотив».

22-й тур

10 февраля, суббота
«Шахтёр» – «Зенит» СПб
«Динамо» – «Динамо-ЛО»
«Самотлор» – «Кузбасс»
«Нефтяник» – «Урал».

11 февраля, воскресенье
«Белогорье» – «Локомотив»
«Нова» – АСК
«Факел» – «Зенит-Казань»
«Газпром-Югра» – «Енисей».

23-й тур

14 февраля, среда
«Газпром-Югра» – «Шахтёр»
«Енисей» – «Нефтяник»
«Урал» – «Самотлор»
«Кузбасс» – «Нова»
АСК – «Зенит-Казань»
«Факел» – «Динамо»
«Динамо-ЛО» – «Локомотив»
«Белогорье» – «Зенит» СПб.

24-й тур

17 февраля, суббота
«Зенит» СПб – «Динамо-ЛО».

18 февраля, воскресенье
«Белогорье» – «Шахтёр»
«Локомотив» – «Факел»
«Динамо» – АСК
«Зенит-Казань» – «Кузбасс».

19 февраля, понедельник
«Самотлор» – «Енисей»
«Нефтяник» – «Газпром-Югра».

20 февраля, вторник
«Нова» – «Урал».

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25-й тур

23 февраля, пятница
«Нефтяник» – «Шахтёр»
«Газпром-Югра» – «Самотлор».

24 февраля, суббота
«Енисей» – «Нова»
АСК – «Локомотив»
«Динамо-ЛО» – «Белогорье»
«Факел» – «Зенит» СПб.

25 февраля, понедельник
«Урал» – «Зенит-Казань»
«Кузбасс» – «Динамо».

26-й тур

27 февраля, вторник
«Самотлор» – «Нефтяник».

28 февраля, среда
«Белогорье» – «Факел»
«Локомотив» – «Кузбасс»
«Динамо» – «Урал»
«Зенит-Казань» – «Енисей»
«Нова» – «Газпром-Югра»
«Динамо-ЛО» – «Шахтёр»
«Зенит» СПб – АСК.

27-й тур

2 марта, суббота
«Кузбасс» – «Зенит» СПб
«Газпром-Югра» – «Зенит-Казань».

3 марта, воскресенье
«Нефтяник» – «Нова»
«Енисей» – «Динамо»
«Урал» – «Локомотив»
АСК – «Белогорье»
«Самотлор» – «Шахтёр»
«Факел» – «Динамо-ЛО».

28-й тур

6 марта, среда
«Факел» – «Шахтёр».

7 марта, четверг
«Динамо» – «Газпром-Югра»
«Нова» – «Самотлор».

8 марта, пятница
«Белогорье» – «Кузбасс»
«Зенит-Казань» – «Нефтяник»
«Динамо-ЛО» – АСК
«Зенит» СПб – «Урал».

9 марта, суббота
«Локомотив» – «Енисей».

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29-й тур

12 марта, вторник
«Нова» – «Шахтёр»
«Урал» – «Белогорье».

13 марта, среда
«Нефтяник» – «Динамо»
«Енисей» – «Зенит» СПб
«Самотлор» – «Зенит-Казань»
«Газпром-Югра» – «Локомотив»
«Кузбасс» – «Динамо-ЛО»
«Факел» – АСК.

30-й тур

16 марта, суббота
«Шахтёр» – АСК
«Белогорье» – «Енисей»
«Динамо-ЛО» – «Урал»
«Самотлор» – «Динамо».

17 марта, воскресенье
«Нефтяник» – «Локомотив»
«Зенит-Казань» – «Нова»
«Факел» – «Кузбасс»
«Зенит» СПб – «Газпром-Югра».

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