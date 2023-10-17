«Динамо» разгромило соперниц на пути к 4-му титулу подряд. За женский волейбол страшно

Столичное «Динамо» – обладатель Суперкубка! В борьбе за титул москвички в очередной раз сошлись с калининградским «Локомотивом», который, несмотря на яркое усиление легионерами, матч провалил – 0:3. Борьба развернулась лишь в третьем сете, но и там «Динамо» погасило порыв соперниц блоком. Хотя только этим летом вечный их «центр» покинула клуб.

«Локомотив» и «Динамо» провели вроде и титульный, но, по ощущениям, будничный матч – Суперкубок встал в расписание регулярного сезона Суперлиги. Трофей разыграли во вторник, а не в выходные, так что домашнюю победу в Москве вживую увидели немногие. Но и они смогли потешить самолюбие – у «Динамо» получалось всё.

Совсем иначе игра складывалась у гостей: при неплохой доводке не справилась связующая и новичок «Локомотива» Алёна Кондрашова. Её план – нагружать недавно прибывшую Эбрар Каракурт во второй зоне – провалился. В стартовой партии турчанка заколотила лишь два мяча в 14 попытках. Только на ней, наверное, блок «Динамо» и накопил внушительные семь блоков в стартовом сете.

Эбрар Каракурт Фото: vk.com/vcatomkursk

Провал диагональной читался – она проводит сезон в режиме нон-стоп: взяла два титула со сборной – Лигу наций и чемпионат Европы – отобралась через квалификацию на Олимпиаду в Париже, а через несколько недель дебютировала в новой для себя лиге – ещё и с импортными мячами «Волар». Тут не только физически, но и эмоционально бы перезагрузиться.

Раз за разом закрывали Каракурт такие же, как и она, новички своего клуба: на сетке воздух перекрывали Виктория Пушина и Екатерина Евдокимова – последняя только в прошлом сезоне играла за «Локомотив». Они и сделали разницу: 18–4 по блокам, восемь — на счету Пушиной, которая и была признала игроком матча.

Вынужденное усиление центральных — как реакция на уход этим летом Ирины Фетисовой в турецкий «Фенербахче» и Екатерины Ениной – в казанский «Динамо-Ак Барс». Вообще, чехлить нападение «Локо» помогали все: и Наталия Перейра, и Наталия Гончарова, и Евгения Старцева – работал коллективный блок.

Но, помимо того, что атаки «Локо» регулярно накрывали соперницы, те и сами много ошибались – показательные 9–2 по невынужденным в первой партии. «Вы на тренировке кайфуете, здесь почему на работу выходите? Всё то же самое», – выговаривал коуч Константин Сиденко девушкам в перерыве. Он же заменил Кондрашову на Ирину Филиштинскую, так что прорезалась игра из четвёртой зоны, иногда получалось выводить на сетку и первый темп.

Тогда же вколачивать мячи стала Татьяна Толок (или Кадочкина в девичестве). Хотя на старте Сиденко почему-то решил оставить её на скамейке и, кажется, прогадал. Выйди она в старте, возможно, и не пришлось бы собирать команду с нуля, а погоня началась бы раньше, чем в концовке третьей партии.

Тогда «Локо» удалось нивелировать внушительное отставание: с 13:20 до 22:22. Получалось всё: эйс Толок и блок множились на ошибки Гончаровой и Перейры. «Динамо» впервые «поплыло», но для окончательного перелома во встрече «Локомотиву» не хватило риска, концентрации и терпения: после равенства на табло они бросили играть.

«Мы не думали, что будет два лёгких сета, после которых надо будет дополнительно настраиваться на третий. Подсознательно немного расслабляешься, а соперник это чувствует и начинает набирать обороты», – поделилась Наталия Гончарова.

Того же мнения и главный тренер «Динамо» Ушаков. «Очень хорошо играли две партии, с минимумом ошибок. Была очень хорошая концентрация, поэтому, наверное, так легко дались эти два сета. Плюс соперник очень много ошибался. В третьей партии немного задергались либо решили, что надо быстрее побеждать. Внимание немножко ушло от нас. Плюс у соперника полетела подача. Мы отрывались в счёте, а соперник на подаче Толок настигал нас».

ЖВК «Локомотив» Фото: vk.com/vc.loko

3:0 (25:11, 25:14, 25:22). «Динамо» выиграло четвёртый титул подряд: Кубок России, чемпионат России, Кубок Столетия, теперь и Суперкубок. Победа команды Константина Ушакова выглядит настолько уверенной и прагматичной при условии стабильного состава и отсутствия травм, что соперников в чемпионате на дистанции не предвидится. Подобную династию выстраивает и мужской «Динамо» Константина Брянского. Клуб едва не оформил «золотой» хет-трик в чемпионате России, а недавно взял первый титул сезона – Кубок столетия.

Женский клуб идёт этим же курсом: состав, сформированный на годы вперёд, отсутствие громких и дорогих подписаний и конкурентный легионер в диагонали. За женский волейбол в России становится страшно: непонятно, когда легионеры в «Локомотиве» и «Динамо-Ак Барс» адаптируются и смогут систематически навязывать борьбу пока непобедимым москвичкам.