«Играли не претенденты на титул, а разные полюса таблицы». Сладкая месть «Локомотива»

Потенциальный триллер претендентов на медали чемпионата – Локомотив» – «Зенит» – стал вполне проходным открытием 2-го тура Суперлиги. Хозяева практически без борьбы переиграли гостей – 3:0 (27:25, 25:19, 25:21).

Эту мысль только подтвердил на послематчевом флеш-интервью главный тренер «Зенита» Алексей Вербов. «Мы всегда начинаем сложно. Я ещё на предсезонной пресс-конференции говорил, что старт чемпионата будет не за нами. Ожидаемый результат – мы буксуем. Но такого качества игры позволить себе не можем. Сегодня так-то встречались претенденты на медали, но по игре казалось, что разные полюса таблицы играли».

Хотя старт встречи прошёл бодро, а клубы шли ровно до концовки первого сета, где отставание гостей едва доходило до трёх очков. Конечно, чувствовалось преимущество «Локо» в домашней площадке: многие клубы знают, что в Новосибирске играть максимально некомфортно всем – и аутсайдеру лиги, и вчерашнему чемпиону страны. Магия арены для них всегда важный драйвер – на глазах местных рушилась не одна мечта о чемпионстве.

Вопрос: готовы ли были казанцы к такому «приёму»? Алексей Игоревич попытался ответить: «Мы не заслужили сегодня ни победы, ни даже выигрыша партии. Потому что нельзя так играть, как мы сегодня. Не знаю, с чем это связано – со сменой часового пояса… Это обратная история матча в Калининграде: не смогли усложнить жизнь на приёме сопернику. Новосибирск всё реализовал: нам даже не за что было зацепиться – сложно, когда соперники из раза в раз выходят победителями из тяжелейших ситуаций. Мы хотим сделать этот шаг, но неоткуда. Потому что Новосибирск играл сегодня хорошо, мы – плохо».

Отсюда трёхкратное преимущество по эйсам и двукратное – по блокам. На протяжении всей встречи успех строился совсем не на первом темпе, как обычно бывает при хорошей доводке новосибирцев. Ильяс Куркаев и Дмитрий Лызик, скорее, выручали на сетке, наказывая гостей за неудачные передачи в четвёртую или шестую зоны: так, один в один Лызик отловил пайп Михаила Лабинского.

Поэтому самыми результативными стали вовсе не центры «Локомотива». 18 очков на счету диагонального новосибирцев Ильи Казаченкова. 12 принёс капитан Ильяс Куркаев, из них пять – блоком, 11 – у новичка клуба из сборной Болгарии Мартина Атанасова, девять – у Димы Лызика (плюс его четыре блока). На той стороне самым активным оказался Максим Михайлов – 16 очков. То есть Константин Абаев максимально широко задействовал всю линию атаки, как бы парируя самому себе в матче полуфинала Кубка Столетия: тогда не пошла игра у блокирующих – не заладилась и вся атака.

Причём «Казань» боролась: Вербов манипулировал как с заменами, так и с эмоциями ребят – играл на чувствах, пытаясь завести. «Всё, отпустили, игра проиграна», – говорил он в перерыве третьей партии. Тогда-то, кстати, они и заиграли, практически организовав камбэк. Коуч сменил почти всю стартовую шестёрку, оставив только Макса Михайлова. А игра неожиданно преобразилась под контролем молодой связки Евгения Жогова, который отбывает в Казани срок на правах аренды.

«Хотелось как-то переломить, были и замены в конце. Даже попытались свыкнуться, что сегодня не судьба: играть на победу на протяжении всего матча не получалось. Новосибирск почувствовал кровь и не отпускал. Сложно ещё что-то сказать – мы не были похожи сами на себя. Возможно, вошли в чемпионат не с той ноги. В Кубке Столетия мы тоже действовали хорошо до какого-то момента, а потом свалились на не совсем качественный волейбол, которого не хватило для победы», – заключил Вербов.

Поквитаться с принципиальным соперником из Новосибирска у казанцев будет шанс 21 января – уже дома. Пока же чемпионы страны прошлого сезона вывалятся из топ-3. И когда появятся там вновь, сказать сложно – впереди самый непростой отрезок сезона-2023/2024.