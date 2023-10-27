«Не хочу думать, будет ли у меня ещё шанс на золото Олимпиады». Интервью с лидером «Локо»

«Локомотив» идёт в лидерах Суперлиги, на старте чемпионата обыграв принципиальных соперников — «Зенит» из Казани. Одним из героев не только того матча, но и в целом последних сезонов является новый капитан Ильяс Куркаев — 29-летний блокирующий в этой роли подменил Павла Круглова. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Ильяс рассказал об отношении к повязке, воспоминаниях о возможно последней в его карьере Олимпиаде в Токио, новичке клуба из Болгарии и принятии поражений.

«Даже без капитанской повязки такого не стоит допускать»

— Ильяс, поздравляю с первой домашней победой в статусе капитана. Как-то изменилось восприятие, ощущение себя в матче?

— Я бы не сказал. До этого в сезоне уже испытывал подобные ощущения: приходилось в нужный момент сказать команде слова, поддержать. Когда всё хорошо, то и помощь никому ни от кого не нужна. А когда видно, что один или несколько игроков отключаются, отстают в моральном плане, то нужны приободряющие слова. «Слушай, не падай духом. Мы дождёмся твоего возвращения в игру, поможем». В таком духе. Для меня тоже важна поддержка в нужный момент. Каждому из нас этого не хватает. Сейчас я спокойнее отношусь к роли капитана. Возможно, благодаря опыту.

Ильяс Куркаев Фото: lokovolley.com

— Вы рассказывали, что порой вспыльчивы. Теперь это надо «гасить»?

— Не каждый может понять, почему я порой так себя веду в матчах. Был случай, когда во время первого этапа Кубка Столетия у меня не шла подача. Под конец я начал набирать обороты. Шёл на неё, а меня тренер поменял. Я разозлился не на саму замену, а на тот факт, что не смог что-то сделать в игре. Да, характер вспыльчивый, заводной, эмоциональный – с этим никаких проблем. Но теперь я капитан, и на меня все смотрят – нельзя давать волю эмоциям. Когда пересмотрел момент, понял, что это было нелепо. Даже без капитанской повязки такого не стоит допускать. Но никто этому значения не придал.

— Вас выбрали капитаном или назначили?

— Это решение всегда принимал главный тренер. По завершении прошлого сезона на банкете Павлу Круглову дали последнее капитанское слово. И он сказал, что считает меня готовым к капитанству, добавив, чтобы при выборе штат прислушался к этому мнению. Ну, и ребята меня сами настраивали: говорили, что я следующий капитан. Не скажу, что сидел и ждал этого. Трезво оценивал, что могу им стать. Заранее к статусу капитана был готов. Оказывается, я ещё стал первым воспитанником «Локомотива» с капитанской повязкой. Главное — не подвести. Пока всё в порядке.

— Уже проставились?

— Ничего подобного не было. Но при удобном случае обязательно. Что-нибудь принести в раздевалку и отметиться можно и без повода – мы друг друга угощаем.

В магазине, например, увидел что-то вкусное и принёс команде. Моя супруга ходила в бьюти-салон, где ей к чаю подали вкусные эклеры. Так она узнала, где их продают, заранее заказала, чтобы я ребятам принёс – закупила целую коробку. Со стороны Натальи тоже есть внимание к команде. И так у всех.

— Тренер по ОФП потом не угрожал?

— Он нас контролирует. Но это и ответственность каждого: если употребляешь лишние сладости, то это непременно заметят. А лёгкий расслабон в условиях осенней, пасмурной погоды Новосибирска не помешает.

«Тебя два раза окунули, куда не хотелось бы окунаться»

— Два дерби с Казанью в последних трёх играх. И такие разные, но и похожие матчи. Это магия Пламена? Его присутствие успокаивает?

— Здесь много факторов. Его приезд 100-процентно повлиял. Он наш тренер на протяжении многих лет. Мы знаем, что если у нас не пойдёт игра по намеченной тактике, то он будет искать другие выходы из этой ситуации. Мы не будем соглашаться, а начнём искать решения.

Ко встрече в Калининграде мы хорошо подготовились. На тренировках были уверены не то что в победе, а в хорошем матче точно. Но тогда же у нас ничего не получилось. Считаю, что сказалась перенастроенность, всё валилось из рук: в защите, на подаче. И хотя ребята из Казани в Калининграде во время наших подач тоже испытывали проблемы, однако когда мы не подавали, то у них всё вниз шло, всё залетало. А в Новосибирске мы вышли при домашних трибунах, не согласившись с тем поражением – мы не слабее.

Хотя и в Новосибирске тоже не обошлось без проблем. Я тренировал подачу, всё было идеально. Но первые две ошибки возникли из-за завышенных ожиданий. Я их не оправдал. Благодарен команде, что они отподавали хорошо. Мы придавили Казань, и они уже не знали, что делать. Просели психологически: у них ни хорошей доводки, ни приёма. От этого начала страдать атака. А у нас всё получалось. Команды в двух матчах отзеркалили друг друга. В первую очередь в психологическом плане. Очень важно быть ментально сильнее соперника.

— Волейбол – игра настроения? Вы очень зависимы от своего эмоционального состояния?

— Да, 100%. Если увидел плохой сон или узнал неприятную новость, будет тяжело. Но я стараюсь, учусь в этот день принимать поддержку от команды и близких. Люди, которые тебя окружают, стараются помочь справиться с ситуацией. Нужно уметь принимать эту поддержку, а не упираться лбом в стену и идти против всех. Всё можно изменить за секунду.

— Как долго переживаете неудачи?

— Поражения бывают разными. Неудача, похожая на ту, что была в Калининграде, обычно занимает весь следующий вечер. Больше не переживаешь, а начинаешь мыслить. А вот поражения в борьбе вообще легко воспринимаются. Понимаю, что там был лёгкий момент: кто-то мог пасануть, а не пасанул. И где-то не хватило этого очка. Однако я на это с улыбкой смотрю. Организму в стрессовых ситуациях не прикажешь. Иногда ты можешь выиграть, но выиграть так убого, что вообще не радуешься, а, наоборот, переживаешь, мол, что это было? Если бы соперник хотя б половину от своих возможностей показал, ты бы проиграл. Особенно это бывает в играх с аутсайдерами. Ты как будто выиграл, но внутри себя уверен, что всё было плохо.

— Мне казалось, поражения в плотной борьбе и упускать больнее. Например, те же пять сетов на Олимпиаде в Токио с Францией.

— Там другое: там больнее, потому что мы почти ушли с 0:2. Даже поражение 0:3 воспринималось бы нами легче, нежели 2:3, когда ты с командой старался, выкарабкивался. А тут 2:2, вы ведёте 8:5 в пятой партии до 15 очков, а потом всё переворачивается в другую сторону. Жёстко. Тебя два раза окунули, куда не хотелось бы окунаться.

Мне кажется, я прожил три партии и даже не заметил, как они прошли — такой гул в ушах стоял, непонятно, что происходит. Иногда даже не понимал, какой счёт – адреналин, эмоции захватили. Тогда осознаëшь, что, если не достигаешь критических пределов в своей жизни, то не понимаешь, что твой организм может переживать и чувствовать. Там даже без болельщиков было очень эмоционально, не представляю, если бы ещё и полный зал людей был. Могу точно сказать, что после той игры у меня в плане волейбольного восприятия всё поменялось на 180° – просто перевернулось. Всё стало легче восприниматься. И когда ты приезжаешь в чемпионат России, то начинаешь к играм относиться более трезво: нет ежедневной перенастройки на каждый матч. Чемпионат воспринимаешь как некий большой путь к цели, к финальной части.

— Теперь то поражение в финале вспоминается как матч упущенных возможностей? Ведь, возможно, та Олимпиада была первой и последней для вас.

— Конечно, все хотят выиграть. И мы хотели. Но сейчас переживать и говорить: «Блин, упустил такой шанс»? Точно так не думаю. В багаже моей истории осталось больше воспоминаний от команды: вместе мы играли на максимальном уровне, на пике. Это более драгоценно, чем даже нетронутая золотая медаль.

Изменить ситуацию нельзя, но нужно ценить, что пройдено и заслуженно. И 2:3 – это показатель для страны, фанатов, что победил сильнейший, удача была с ними, но и мы бились до конца. Хотя сложности были уже в полуфинале с Бразилией при счёте 19:12 в их пользу в третьей партии. Казалось, нам тяжело будет выкарабкаться. А мы перевернули матч. Много драгоценных моментов мы пережили и до финала. Обидно, что нет золота, но сожалеть и переживать – а что дальше, будет ли у меня ещё шанс – не хочу.

Был бы рад сыграть за сборную на ЧЕ или ЧМ, не говоря уже об Олимпиаде. Вновь ощутить эти эмоции. Но больше искренне переживаю за тех ребят, кто мог в молодом возрасте отличиться на международном уровне – за Диму Лызика, Костю Абаева. Не в 27-28 лет, а в расцвете сил, на пике, когда можешь показать, что ты талантливый игрок. А теперь уже не можешь – у тебя эту возможность забрали.

— Но есть клубная альтернатива – поиграть где-то ещё: поехать за опытом, новыми знаниями.

— Были мечты и желание окунуться в атмосферу итальянского чемпионата – два раза точно был интерес со стороны местных клубов. Но сейчас, когда нахожусь на пике карьеры и осталось несколько лет, после чего надо поддерживать уровень и заканчивать, я трезво оцениваю ситуацию. Там такие финансовые условия мне не организуют, как в Новосибирске, где меня ценят. В Италию меня позовут в качестве эксперимента при средней зарплате. Если был бы моложе, то, возможно, попробовал бы. Сейчас же не хочу, так как я и здесь получаю наслаждение от игры, клуба, руководства.

Пламен Константинов Фото: lokovolley.com

И здесь я не деградирую: тренера, как Пламен, ещё поищи. Это не тот коуч, который мне просто нравится. Он мне сегодня «по душе», а завтра, условно, я его ненавижу. Он тебе просто в лицо скажет, что ты не доделываешь и не слышишь тренера – есть куда прогрессировать. Он не улыбается тебе в лицо, а потом что-то руководству рассказывает. Да, он вспыльчивый, может где-то переборщить, но можно после подойти и трезво обсудить. Таких людей-тренеров в спорте очень мало. И конкуренции здесь хватает, и есть что доказывать, а теперь ещё и капитанство – играть здесь мой осознанный выбор на ближайшие три года.

«В «Локомотиве» выбирают игроков не по игровым, а по человеческим качествам»

— Здесь, как в Красноярске, не «насыпали». Более щадящий, демократичный подход?

— Я не из тех, кто с детства шалтай-болтай – пришлось бы дисциплину ставить. Были косяки: любил раньше поспорить с тренерами. Хотя сейчас понимаю, ты 19-летний – куда там спорить? Не совсем красиво, лишь эго играло. За разговоры я и получал. А в «Локо» Пламен их принимает, умеет слушать и слышать, но, когда ты начинаешь втупую гнать, конечно, «насыплет». Даже сегодня может сказать: «Слушай, парень, если что-то не нравится, поезжай в другой клуб, поиграй. Потом расскажешь, что да как». Это без перегиба. Конечно, не со всем можно согласиться, но в общении, в диалоге к чему-то можно прийти.

— Как на этом фоне в команду вошёл Мартин Атанасов – давно знакомый Пламену игрок из сборной Болгарии. Как себя в раздевалке проявил?

— Абсолютно нормально. Хотя если у кого тяжелее с английским, присутствует языковой барьер. Он спокойный, общительный. Нет стеснения, как и показательного намерения сплотиться. Коллектив должен принимать игрока. Пламен всегда выбирает игроков не по игровым, а по человеческим качествам. На игру, он говорил, всегда влияют раздевалка, коллектив. И потом уже волейбол. Из последних приобретений не было ни одного игрока, кто был отрешён от команды. На командном сборе – после игры или перед выходными – всегда присутствуют все.

«Можно стать маленькой частицей счастья, в котором кто-то нуждается»

— Вы много говорили о благотворительности. До сих пор в это погружены?

— Когда есть обращения с просьбой о помощи юным командам, всегда приветствую. Помню, один парень из алтайской деревни написал, мол, нужны деньги на мячи и кроссовки. Я отправил. Потом на базу отдыха приехал отдыхать и там встретил местного водителя, который меня тут же узнал и упомянул ту помощь – а я вообще забыл уже про это. И парень правда потратил сумму на это – занимается в зале. Значит, во благо. Потому что много обмана. Иногда есть чувство вины: тебя попросили, а ты не отправил. Но порой и непонятно – а дойдут ли деньги?

Ильяс Куркаев Фото: lokovolley.com

— Много просьб поступает?

— Да, очень. И тяжело это фильтровать. В связи со всеми последними событиями появляются новые поводы, кому можно помогать деньгами – в том числе нашим людям, которые защищают Отечество. Когда я понимаю, кому помогаю, обязательно это сделаю, как и моя супруга – она владеет цветочным салоном. Для неё это важно. Раньше я людям предлагал, чтобы и они тоже помогли. Но со временем перестал пропагандировать – не хочу брать ответственность. Приятно, что приношу какое-то добро, помимо волейбола. Радостнее жить от того, что можешь помочь людям. А не обманщикам.

— Попадались?

— Не раз, они потом вновь с той же просьбой обращались.

— И как после этого людям доверять?

— Стараешься не делать выводы, а фильтровать: чтобы это было связано с людьми, знающими историю и проблему. Ведь можно стать маленькой частицей счастья, в котором кто-то нуждается.