«Бронзовая» серия не забылась». Новая часть драматичного противостояния «Протон» — «Метар»

В 6-м туре женской волейбольной Суперлиги сошлись саратовский «Протон» и челябинское «Динамо-Метар». Это была первая встреча команд после драматичного противостояния в борьбе за бронзовые медали.

А ведь в прошлом сезоне команды играли друг с другом восемь раз! На предварительном этапе Кубка России подопечные Александра Кошкина обыграли «Протон» со счётом 3:2 и выбили Саратов из борьбы за медали. Челябинские волейболистки в итоге стали бронзовыми призёрами кубка. После этого команды дважды встречались на стадии регулярного чемпионата России, а затем – в яркой и напряжённой серии из пяти матчей за третье место.

Казалось, Челябинск вновь будет на пьедестале. «Динамо-Метар» вело в серии 2-1 и имело преимущество своей площадки. Но «Протону» удалось выиграть четвёртую встречу и перевезти пятый, решающий матч в Саратов, где сильнее оказалась команда Юрия Маричева. Хозяйкам площадки удалось отыграться в укороченном пятом сете со счёта 3:10! Как итог – победа в матче и во всей бронзовой серии со счётом 3-2. Медали достались «Протону».

В межсезонье клуб из Саратова смог практически полностью сохранить основу. А в Челябинске, наоборот, бóльшую часть команды теперь составляют новички. Из прошлогодней основы остались только Ольга Бирюкова, Ольга Яргычова и либеро Анастасия Васильева. Совсем другая команда – совсем другая игра.

Команда Маричева перед стартом 6-го тура занимала третью строчку в турнирной таблице. В пяти матчах у клуба четыре победы и одно поражение. Челябинск был на девятом месте: три победы и два поражения.

Александр Кошкин выпустил привычную стартовую шестёрку. А команда Юрия Маричева начала без одной из своих основных нападающих: Светлана Гатина вновь не была заявлена на игру. Всё начало первого сета команды шли на равных – 4:4, 6:6, 9:9. Мария Смеленко успешно подключала игру в центре сетки с Варварой Сергеевой и Полиной Беликовой. У гостей, наоборот, акцент был сделан на крайних нападающих. Результативными действиями отмечались Анастасия Азанова, Александра Мамедова и капитан Ольга Бирюкова.

В нужный момент работало грозное оружие челябинской команды – блок. Но и саратовским волейболисткам тоже было, что ответить: цели достигали мощные удары Натальи Малых и Виктории Бобровой. Равная игра продолжалась до середины сета – 13:13. А дальше ошибки «Метара» в атаке и хорошо организованный блок позволили саратовчанкам вырваться вперёд.

При счёте 13:16 главный тренер челябинской команды был вынужден взять тайм-аут. Но ни пауза, ни двойная замена рисунок игры не поменяли. Слаженный блок раз за разом закрывал атаки основных нападающих «Динамо». При счёте 18:24 Александр Кошкин взял второй перерыв, и после него команда смогла отыграть один сетбол. Но «Протон» в следующем же розыгрыше оформил победу в сете: сработала атака первым темпом Полины Беликовой.

Начало второй партии ознаменовалось результативными действиями челябинской команды. Успешная атака, организованный блок и ошибки хозяек позволили сделать рывок в счёте – 6:1. Ранний тайм-аут взбодрил «Протон», который сократил отставание в счёте – 5:8. Затем с быстрой передачи забила Наталья Малых, в центре сетки успешно атаковала Полина Беликова, а затем и Варвара Сергеева, и от преимущества «Динамо» ничего не осталось – 10:10.

А затем «Протон» вышел вперёд, заработав три очка подряд на своей подаче – 16:14. Челябинск пытался поправить положение, заменив Таисию Коновалову на Анну Багрянцеву, но разрыв в счёте только увеличивался. Итог – 25:20.

Третий сет гостьи начали в другом составе – вместо Ольги Бирюковой вышла Ангелина Дементьева, а связующая Ирина Сорокина уступила своё место Ольге Форналёвой. Но хозяйки площадки почувствовали уверенность в своих силах и вели дело к победе. У челябинской команды посыпался приём, упростилась игра в нападении. Счёт в партии был сначала 4:1, потом 7:2, затем 16:8. При таком разрыве Маричев выпустил на площадку 16-летнюю Диану Марионкову, для которой этот матч стал дебютом в Суперлиге. Но чуда не произошло: блок Емелиной и Сергеевой поставил точку в партии и в матче – 25:18.

Самым результативным игроком встречи стала Малых, набравшая 20 очков (16 атак и 4 блока), в «Динамо» особенно отличилась Азанова – 14 очков.

Ольга Бирюкова, капитан гостей подвела итоги матча:

«У нас обновлённый состав, поэтому не скажу, что был фактор особой принципиальности. Да, с прошлого года остались очень яркие воспоминания, но не хотелось переносить это на сегодняшний матч. У нас сейчас такой период, что сложно выделить какой-то один элемент, который не получился. Везде есть недочёты. Пока мы боремся с сами с собой и со своими ошибками».

Оценку противостоянию дала и капитан «Протона» Мария Смеленко:

«Игра с «Динамо» для нас принципиальной не была. Но мы ожидали, что она может быть такой для наших соперников. Конечно, финальная серия не забылась. Но всё-таки челябинская команда обновилась: новые люди, другие сильные стороны. Тренерскому штабу соперников, думаю, было проще делать разбор, потому что наша команда практически не изменилась.

Сегодня мы старались играть чище и надежнее. Сохранить преимущество получилось за счёт приёма. Наши девчонки его отлично держали!»