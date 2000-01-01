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15 ноября состоится один из центральных матчей тура: «Белогорье» – «Зенит-Казань». В народе противостояние уже называют «Классикой отечественного волейбола», а клубы тщательно к нему готовятся.
15 ноября состоится один из центральных матчей тура: «Белогорье» – «Зенит-Казань». В народе противостояние уже называют «Классикой отечественного волейбола», а клубы тщательно к нему готовятся.
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Например, шьют специальную форму. В этот раз матч посвящён мультикультурности.
Например, шьют специальную форму. В этот раз матч посвящён мультикультурности.
Графические элементы отдают дань уважения культурам двух стран, представители которых играют за «Белогорье», – Марокко и Китаю.
Графические элементы отдают дань уважения культурам двух стран, представители которых играют за «Белогорье», – Марокко и Китаю.
На чёрной форме традиционный марокканский узор, а цвета отсылают к национальному флагу страны, за которую играет Мохамед Аль Хачдади.
На чёрной форме традиционный марокканский узор, а цвета отсылают к национальному флагу страны, за которую играет Мохамед Аль Хачдади.
Красная форма – отсылка к китайской культуре, а точнее к знаменитым «Плывущим облакам». Как аллегория жизненного пути.
Красная форма – отсылка к китайской культуре, а точнее к знаменитым «Плывущим облакам». Как аллегория жизненного пути.
Казанцы не отстали. Они будут играть в специальном комплекте, который посвятили болельщикам со всего мира.
Казанцы не отстали. Они будут играть в специальном комплекте, который посвятили болельщикам со всего мира.
«Мы ценим и благодарим вас за вашу поддержку независимо от часового пояса, расстояний и трудностей перевода».
«Мы ценим и благодарим вас за вашу поддержку независимо от часового пояса, расстояний и трудностей перевода».
На главную битву тура команды выйдут в необычной форме. Матч посвятили мультикультурности
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