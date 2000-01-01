15 ноября состоится один из центральных матчей тура: «Белогорье» – «Зенит-Казань». В народе противостояние уже называют «Классикой отечественного волейбола», а клубы тщательно к нему готовятся.
Например, шьют специальную форму. В этот раз матч посвящён мультикультурности.
Графические элементы отдают дань уважения культурам двух стран, представители которых играют за «Белогорье», – Марокко и Китаю.
На чёрной форме традиционный марокканский узор, а цвета отсылают к национальному флагу страны, за которую играет Мохамед Аль Хачдади.
Красная форма – отсылка к китайской культуре, а точнее к знаменитым «Плывущим облакам». Как аллегория жизненного пути.
Казанцы не отстали. Они будут играть в специальном комплекте, который посвятили болельщикам со всего мира.
«Мы ценим и благодарим вас за вашу поддержку независимо от часового пояса, расстояний и трудностей перевода».
На главную битву тура команды выйдут в необычной форме. Матч посвятили мультикультурности
Читайте также
Пары четвертьфиналистов волейбольного Кубка России
Жизнь звёздной Арины Федоровцевой в Турции
Кубок Столетия по волейболу. Что за турнир?
Финальная четвёрка Кубка Столетия по волейболу
У Федоровцевой роман с турецким футболистом?
Новый мировой рекорд посещаемости женского спорта!
На волейбольном Евро уже побит рекорд
Матч открытия волейбольного ЧЕ
Кто в финале мужской Лиги наций?
Восемь женских сборных в финале Лиги наций
Как отдыхают российские волейболисты
Как дела у русского гиганта в Италии?
Капитан «Зенита» завершил карьеру игрока
В российском волейболе появится звёздный легионер
Героиня большого волейбольного скандала — кто она?