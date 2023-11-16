Чемпионов опять расстроили. «Белогорье» одержало волевую победу над «Зенитом-Казань»

«Классика отечественного волейбола»

В центральном матче 5-го тура волейбольной Суперлиги встречались два гранда российского чемпионата: «Белогорье» и «Зенит-Казань». Внимание всех любителей игры приковывала и яркая вывеска: «Классика отечественного волейбола», – противостояние двух самых титулованных клубов страны.

А ещё «львы» проводили 1001-й матч в чемпионате страны.

Обе команды, как и в прошлом году, креативно подошли к созданию игровых комплектов формы к этому матчу. Если в прошлом сезоне упор делался на стиль ретро и историю команд, то в этот раз – на культуру разных стран. «Белогорье» сделало акценты в духе Марокко и Китая. Страны выбраны не случайно: игроки именно этих стран сейчас выступают в клубе. Ну а «Зенит-Казань» же выразил благодарность болельщикам со всего мира.

В межсезонье клуб из Белгорода почти полностью смог сохранить состав. Новичков всего двое – китайский доигровщик Цзининь Чжан и связующий Кирилл Чекмизов. Но главное изменение произошло на тренерском мостике. Главным тренером «Белогорья» теперь является Александр Волков, который ещё в прошлом сезоне был игроком казанского «Зенита».

В составе гостей тоже произошли изменения. Но и здесь они носят скорее точечный характер, не меняющий рисунок игры. Главное, что удалось сделать казанцам, так это полностью сохранить стартовую шестёрку игроков.

Команды подошли к этому туру, имея равное количество побед – по три. Казанцы получили «щелчок по носу» в матче с новосибирским «Локомотивом». А «Белогорье» неожиданно уступило оренбургскому «Нефтянику». Но по соотношению выигранных и проигранных партий у Белгорода было преимущество, поэтому в турнирной таблице «львы» стояли чуть выше – на пятом месте. Казанская команда – на седьмом.

«Зенит-Казань» забрал первый сет

С первых минут Алексей Вербов выпустил в основном составе Михаила Лобинского, который зарекомендовал себя на старте чемпионата и отметился хорошей статистикой. Заменил он бельгийского доигровщика Сэма Деро. Была и уже привычная замена центральных: Роман Романовский вместо Артёма Вольвича. Но эта замена носит скорее тактический характер: оставляет Романа на два выхода на подачу, а основную часть играет капитан команды. Белгородцы также произвели замену блокирующих, вместо высокорослого Георгия Заболотникова в старте начал Сергей Червяков.

С первых минут встречи инициативу захватили гости из Казани, а у хозяев площадки игра совсем не клеилась. Марокканец Аль Хачдади допустил несколько ошибок подряд, что позволило зенитовцам повести в счёте. Благодаря хорошему приёму Майка Кристенсон раздавал быстрые передачи крайним нападающим – Максиму Михайлову и Дмитрию Волкову. Последний увеличил разрыв в счёте до четырёх мячей – 8:4. У «Белогорья» справлялся с организованным блоком и набирал очки только Чжан. На подаче Майки Кристенсона казанские волейболисты продолжили увеличивать разрыв – 14:8. Игроки «Белогорья» пытались усилить свою подачу, но тщетно. «Зенит-Казань» контролировал своё преимущество в счёте до конца партии – 25:18.

«Белогорье» одержало волевую победу над «Зенитом-Казань» Фото: vk.com/volleyzenit

В начала второго сета преимущество вновь было у казанской команды. Но «львы» смогли улучшить приём и дали карт-бланш Роману Порошину, который начал результативно задействовать игроков первого темпа. Чжан технично обыгрывал чужой блок, а потом вдохнул жизнь в команду, исполнив эйс на подаче и сократив отставание в счёте до минимального – 9:10.

Но самое интересное началось после двух эйсов Павла Тетюхина. «Белогорье» впервые повело в счёте уже в концовке – 22:21. Началась упорная борьба на больше-меньше, счёт перевалил за отметку 25 очков. Обе команды имели равные шансы закончить партию в свою пользу, но удалось это белгородцам. С шестой (!) попытки китайский легионер добыл победу в сете – 34:32.

Победа «Белогорья» в четырёх сетах

В третьем сете ситуация поменялась, уверенно начали уже хозяева площадки. Здорово вошёл в игру Георгий Заболотников: он доставлял проблемы казанцам как у сетки, так и на линии подачи – 9:7. А затем ещё и блоком увеличил преимущество Белгорода до трёх мячей – 15:12. Казанцы смогли сократить разрыв до одного очка на подаче Максима Михайлова, но шанс догнать соперника растаял после успешных действий Ивана Подребинкина в атаке и на подаче. «Львам» вновь удалось сделать комфортный для себя задел. А партия закончилась ошибкой Михайлова на подаче – 25:21.

«Белогорье» одержало победу над «Зенитом-Казань» Фото: vk.com/belogorievolley

В решающем сете «Зенит» сразу же включился в борьбу – 4:2. Но подача опять спасла «Белогорье», эйсом Павел Тетюхин сравнял счёт – 5:5. Затем уже главному тренеру белгородцев пришлось брать перерыв, чтоб ослабить пушечную подачу Дмитрия Волкова. Не без труда, но сняться хозяевам удалось. А ключевым фактором стала отличная игра белгородцев в защите: тяжелейшие мячи доставал Роман Брагин. Да и собственные ошибки зенитовцев на подаче и в нападении не позволяли им зацепиться в счёте.

У «Белогорья» наоборот, со свежими силами вышел Аль Хачдади и провёл несколько результативных атак. Павел Тетюхин забил решающие мячи в концовке. А красивую точку в матче поставил Заболотников – 25:21.

Самым результативным игроком «Белогорья» стал Чжан Цзининь. Китайский доигровщик принёс своей команде 20 очков. Лучший игрок «Зенита-Казань» – Дмитрий Волков, на счету которого 25 набранных очков.

Победа позволила команде Волкова вплотную приблизиться к тройке сильнейших. А «Зенит» пока откатился ещё на одну строчку вниз.