Казанский «Зенит» вынес лидера чемпионата. Это поражение — первое для «Факела» в сезоне

В ключевом матче 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги сошлись действующий чемпион страны казанский «Зенит» и возглавляющий турнирную таблицу после шести игровых недель «Факел» из Нового Уренгоя.

Беспроигрышная серия

Гости приехали в Казань в качестве безоговорочного лидера чемпионата. Подопечные Романа Емполова выиграли все шесть игр на старте сезона и были единственными, кто не знал горечи поражений. «Факел» повторил свой лучший результат сезона-2018/2019 по продолжительности победной серии. Однако стоит оговориться, что команда из Нового Уренгоя на старте чемпионата не играла с топ-соперниками. «Зенит» – первый на стартовом отрезке.

Команда Алексея Вербова с отличным подбором игроков и вариативной скамейкой запасных перед 7-м туром занимала лишь шестое место. «Зенит» показал не лучшую свою игру с новосибирским «Локомотивом» (0:3) и в «Классике волейбола» уступил «Белогорью» (1:3). Но в последнем туре команда реабилитировалась, победила динамовцев из Соснового Бора – 3:0. Победа в этом матче позволяла приблизиться к тройке лидеров.

Главный тренер «Зенита» оставил в запасе одного из основных нападающих команды – Максима Михайлова. Вместо него на площадке появился Кирилл Клец, который отлично провёл матч против «Динамо-ЛО». А гости вновь вышли на площадку без Владислава Бабкевича, получившего повреждение мышц пресса перед игрой с «Новой». Также в лазарете команды оставались опытный связующий Сергей Гранкин и доигровщик Вадим Юцкевич.

У «Зенита» получается почти всё

С первых розыгрышей инициативу захватили хозяева площадки, а гостям приходилось догонять. На подаче Майки Кристенсона «Зенит» оторвался в счёте – 3:1. Но «Факел» ответил хозяевам тем же на подаче Евгения Сивожелеза – 3:3. Казанские волейболисты всю партию доминировали на блоке, каждый раз останавливая атаки крайних нападающих из Нового Уренгоя. Перерыв Емполова не помог гостям вернуться в игру. После него Алексей Кононов сразу подал на вылет. Результативными атаками в центре сетки отметился Виталий Дикарёв. У казанцев отлично играл в нападении Дмитрий Волков, раз за разом огорчавший свой бывший клуб. А точку в первой партии после атаки с задней линии поставил Кирилл Клец – 25:16.

Кирилл Клец Фото: https://vk.com/volleyzenit

Во втором сете у «Факела» произошла смена диагональных: вместо Никиты Морозова на площадку вышел Корней Эннс. Но это никак не поменяло рисунок игры. Казанская команда вновь выдала классное начало партии – 6:2. «Зенит» демонстрировал отличную игру на блоке, не пуская нападающих «Факела» ни с краёв, ни в центре сетки. Только Евгений Сивожелез находил лазейки и раз за разом приносил команде очки в нападении.

Роман Емполов после очередного «чехла» казанцев попытался перерывом поправить положение, но не помогло – 4:10. Опыт Сивожелеза помогал видеть пустые места в площадке соперника, но этого было недостаточно, чтобы приблизиться в счёте – 8:13. А у казанцев подключился первый темп: преимущество «Зенита» увеличилось до семи мячей после подачи навылет Кирилла Клеца – 18:11. В концовке сета Алексей Вербов поменял практически всю шестёрку: Андрей Сурмачевский вышел вместо Сэма Деро, Михаил Лобинский поменял Дмитрия Волкова, и вернулся Роман Романовский. Вышедшие игроки не подкачали и довели сет до победы: 25:19.

Сопротивление. Бесполезно

В третьей партии ситуация поменялась. Теперь «Зенит-Казань» был в роли догоняющего. Отличное начало партии удалось Корнею Эннсу – 3:1. «Факел» лидировал, но недолго. Команды шли на равных до счёта 6:6, а затем включился Романовский. Сначала он мощно «зарядил» в связующего гостей Михаила Вышникова, а потом один в один накрыл атаку Дикарёва. У «Факела» результативными действиями отмечались Евгений Сивожелез и Корней Эннс. А Станислав Динейкин после атаки с задней линии вернул интригу в матч, сократив отставание до одного мяча – 17:16. Но тут же две ошибки подряд совершил Эннс: сначала подал в аут, а затем допустил промах в атаке. Матч завершили эйсы Сурмачевского и Клеца – 25:19. «Зенит» выиграл 3:0.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Кирилл Клец, который показал 83% в нападении, реализовав 13 атак из 16. К своей статистике он добавил два очка на блоке и три эйса. Лучший в составе гостей – Станислав Динейкин с 12 результативными атаками (52% реализации) и одним эйсом.

Победа позволила Казани подняться на четвёртое место. А ямальцы упустили первую строчку в турнирной таблице и теперь замыкают тройку сильнейших. На первое место пока переместился новосибирский «Локомотив».

В 8-м туре «Факел» продолжит «сдавать экзамен» командам из верхней части таблицы: на выезде встретится с обладателем Суперкубка – «Динамо». А казанцы в следующем матче сыграют с АСК из Нижнего Новгорода.