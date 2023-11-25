Команда Федоровцевой обыграла лидера чемпионата Турции. Россиянка стала лучшей в матче!

Стамбульское дерби

В 10-м туре чемпионата Турции по волейболу среди женщин в очной встрече столкнулись два сильнейших клуба: действующий чемпион Турции «Фенербахче» и «Вакыфбанк», возглавляющий турнирную таблицу.

Команды постоянно борются друг с другом за медали в различных турнирах. В прошлом сезоне они встретились в финале кубка и в мачте за Суперкубок. Обе встречи завершились победой «Вакыфбанка». Также команда Джованни Гвидетти выбила «Фенер» в полуфинале Лиги чемпионов. Но и сине-жёлтые без трофеев не остались: забрали золото национального чемпионата, выбив «Вакыф» из розыгрыша главного трофея на стадии полуфиналов.

В межсезонье «Фенербахче» сменил наставника. На смену сербу Зорану Терзичу, который перебрался в Россию, пришёл итальянский специалист Стефано Лаварини. В прошлом тренер из Италии работал с такими клубами, как «Фоппапедретти», «Бусто-Арсицио», «Новара» и бразильский «Минас». Он приводил свои команды к победам в чемпионатах Италии и Бразилии.

Также клуб покинули ряд игроков, среди которых была и россиянка Анна Лазарева. На смену им пришли другие. Новичками стали: блокирующая Ирина Фетисова, сербская связующая Бояна Дрча, доигровщица Ада Гермен и польская диагональная Магдалена Стысяк. После сезона в Китае к команде присоединится MVP чемпионата Европы – Мелисса Варгас. Продолжает выступать за сине-жёлтых и Арина Федоровцева.

У «Вакыфбанка» наставник прежний. Гвидетти работает в клубе уже больше 10 лет. Волейболистки под его руководством постоянно поднимаются на пьедестал, занимая самые высокие места. Но с некоторыми игроками клубу всё же пришлось расстаться. Например, основная диагональная Паола Эгону переехала в Италию. На её месте теперь играет американка Джордан Томпсон. Команда подписала сербскую доигровщицу Бьянку Бушу, Александру Франтти, связующую Сару ван Ален. Но главное, что у «Вакыфа» продолжает выступать бразильянка Габи, которая доставляет массу трудностей соперникам.

Начало — за «Фенербахче»

В октябре стамбульские клубы уже встречались в матче за Суперкубок. И в упорном пятисетовом поединке победу праздновали волейболистки «Вакыфбанка». Подопечные Гвидетти уступали по партиям, но смогли перевести встречу на тай-брейк, в котором вырвали победу – 15:12. MVP того матча стала Джордан Томпсон, которая набрала 29 очков.

Перед очередным противостоянием, которое состоялось 24 ноября, «Вакыфбанк» без единого поражения занимал верхнюю строчку в таблице, а команда Стефано Лаварини располагалась на третьем месте. «Фенербахче» выиграл восемь игр из девяти, оступившись только на старте сезона: сине-жёлтые уступили в пяти партиях волейболистам «Экзачибаши».

«Фенербахче» — «Вакыфбанк» Фото: fenerbahce.org

Хозяйки площадки вышли на игру без одной из своих центральных блокирующих. Американка Чиака Огбогу наблюдала за происходящим с трибун, а её место в стартовом составе заняла турчанка Бахар Акбай. Гости напротив выставили боевую шестёрку. Как и ожидалось, равная игра началась с первых минут встречи. Обе команды обменивались результативными атаками. Джордан Томпсон эйсом вывела «Вакыфбанк» вперёд, но американской диагональной не удалось задержаться на подаче. Польская нападающая Магдалена Стысяк смогла сравнять счёт. А затем навылет подала Арина Федоровцева – 5:4. Отлично атаковали и крайние нападающие «Фенербахче». После этого лидерство захватили хозяйки, но Федоровцева острой атакой из четвёртой зоны вновь сделала равенство – 20:20.

Концовка получилась горячей: на подаче Бояны Дрчи «Фенер» сделал задел в два мяча, вышедшая с замены Ана Кристина заработала важное для своей команды очко – 24:22. Тут же Гвидетти взял перерыв, после которого команда смогла вернуться в игру – 24:24. Но со второго захода «Фенербахче» довёл партию до победы. Два раза отличилась опытная Эрдем – 26:24.

«Фенербахче» — «Вакыфбанк» Фото: fenerbahce.org

Федоровцева против Габи. Кто сильнее?

Вторая партия началась с резких атак Габи на краю сетки – 3:0. У гостей также отлично отработали доигровщицы, и снова начались качели – 3:3, 5:5. Федоровцева своим мощным ударом снесла Томпсон в защите, после чего началась дуэль силовых атак этих двух лидеров команды. Наставник хозяев попытался усилить блок и выпустил Зейнеп Суде. Не сильно помогло, при этом у «Фенера» блок работал отлично: после того как он закрыл Томпсон, гостьи впервые в матче повели с разницей в три очка – 15:12.

Обе команды цепко играли в защите, но у «Вакыфбанка» в отсутствие Огбогу продолжались сложности на блоке. А тут ещё и эйс от Федоровцевой подоспел. Разница в счёте достигла пяти мячей. Экстренная двойная замена не сработала: сначала связующая ошиблась в передаче, а затем Алексия не смогла уложить мяч в площадку. Второй сет за «Фенером» – 25:20.

Темп в начале третьей партии вновь задавала Габи. Из шести первых забитых мячей «Вакыфбанка» четыре были на счету доигровщицы – 6:4. Сине-жёлтые стали допускать ошибки, которые помогли соперницам увеличить разрыв – 8:4. «Фенербахче» практически удалось сравняться, но бразильянка вновь вышла на переднюю линию и вернула разницу в четыре мяча. В какой-то момент казалось, что Габи успевает вообще всё и везде: и в защите, и у сетки. Как ни пытались гостьи закрыть её нападение блоком, ничего не удавалось.

«Фенербахче» — «Вакыфбанк» Фото: fenerbahce.org

Интересно, что при этом «Фенербахче» на подаче сербской связующей даже успел выйти вперёд – 20:19. Но юркая нападающая «Вакыфа» и собственные ошибки «Фенера» предрешили исход третьей партии: 25:21 в пользу хозяек.

Четвёртый сет начался в равной борьбе – 5:5. Две успешные атаки Бьянки Буши вывели волейболисток «Вакыфбанка» вперёд, но Федоровцева и Стысяк уравняли игру. И уже «Фенербахче» оказался в роли лидера после подач Арины. И снова начались качели: Федоровцева выводила свою команду вперёд, Габи отыгрывалась и сравнивала. Но в этой дуэли всё-таки победила россиянка: своим третьим эйсом волейболистка из России добилась задела в четыре мяча для своего клуба. А в концовке к ней на помощь вновь пришла польская диагональная Стысяк. «Фенербахче» удерживал комфортное преимущество до конца матча – 25:20. В итоге победа со счётом 3:1.

Сине-жёлтые взяли реванш за проигрыш в Суперкубке. Эта победа позволила команде подняться на второе место. А «Вакыфбанк», несмотря на поражение, продолжает удерживать лидерство в чемпионате.

Самым результативным игроком матча стала доигровщица «Фенербахче» Арина Федоровцева, набравшая 26 очков (21 атака, три эйса и два блока), у «Вакыфбанка» лучшей была Габи – 23 очка (20 атак и три блока).