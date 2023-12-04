«Не хочу сказать, что игроки виноваты». Как «Динамо» Терзича снова проиграло важный матч

В ключевом матче 10-го тура женской волейбольной Суперлиги встречались команды из лидирующей группы: казанское «Динамо-Ак Барс» на своей площадке принимало «Ленинградку». Третье и второе место в таблице.

Это две команды чаще других встречаются в текущем сезоне: они играли друг с другом предсезонные матчи, затем жёлто-чёрные обыграли волейболисток из Казани в полуфинале Кубка Столетия, а совсем недавно «Ленинградка» вновь подставила подножку «Динамо» на пути к финалу Кубка России.

Предстоящий матч хоть и не являлся кубковым, но был важным и принципиальным. Команды были соседями по турнирной таблице, и в случае успеха «Ленинградка» могла оторваться от ближайших преследовательниц на пять очков. В то же время победа Казани позволяла ей обойти соперниц и выйти на чистое второе место. Но, чтобы выиграть, «Динамо» должно было исключить свои ошибки, которых было много в кубковых играх.

Об этом сказала и волейболистка Казани Мария Бибина: «Тактически мы разбирали соперника, понимали, что с ними делать, знали, куда они атакуют, куда подают, что ожидать от него. Но в ответной игре Кубка России мы сделали много своих ошибок на подаче, приём мог быть намного лучше. И так можно сказать про многие действия. Мы сами могли играть лучше».

Вот только цифры в статистике, как и счёт на табло, снова были в пользу гостей. Единственный компонент, в котором хозяйки превзошли соперниц – это собственные ошибки: 29 против 17. Хорошего в этом мало. По остальным показателям казанские волейболистки уступили команде Александра Кашина: подача – 1:5, атака – 45 (34%) на 54 (41%), блок – 13:16, приём – 31% на 50%.

Начало игры было похоже второй матч кубковой встречи. Волейболистки из Санкт-Петербурга вели в счёте благодаря слаженным и успешным действиям на сетке, «Динамо-Ак Барс» боролось с собой и со своими ошибками в атаке.

На подаче Дарьи Малыгиной гостьи сделали рывок – 12:16. Но за счёт успешной замены у Казани заработал блок, и Наталья Суворова помогла сократить отставание до двух мячей – 18:20. Больше того, затем хозяйки смогли набрать ещё пять очков подряд и повести 23:20. Но вновь волейболисток из Казани подвело собственное нападение. Концовку партии атакой Анастасии Гарелик забрала «Ленинградка» – 23:25.

«На тренировке есть всё, а здесь – ничего», – эмоциональные слова Зорана Терзича во время тайм-аута. Именно так виделась вторая партия наставнику «Динамо-Ак Барс». Казани удалось повести только на стартовом отрезке, а дальше игра пошла под диктовку гостей. Чёрно-жёлтые чередовали успешные атаки с краёв и с не менее убедительными в центре сетки – 25:14.

«Ленинградка» обыграла «Динамо — Ак Барс» Фото: dinamo-kazan.com

«Мы одна команда, когда играем с Курском или когда ведём 20:10, и совсем другая, когда проигрываем, когда соперник не даёт нам показать всё, что мы можем, – говорил после матча Терзич. – Это моя ошибка, моя вина на 100 процентов. Не хочу сказать, что только игроки виноваты. Нужно делать что-то по-другому. Это видно. Видно, что наши игроки не делают то, что нужно, на 100 процентов. Не знаю почему. На тренировке получается, в матчах – нет».

В начале третьего сета «Ленинградка» продолжила владеть инициативой – 11:8. Но Анна Климец, вышедшая на замену, помогла выравнять игру, а затем блестящие атаки Элены Пьетрини вывели «Динамо» вперёд. У Казани было три сетбола, но «Ленинградка» смогла их отыграть – 24:24. И всё же хозяйки вырвали концовку: в решающем розыгрыше не подвела Климец – 28:26.

Анна Климец Фото: dinamo-kazan.com

В решающей партии у «Ленинградки» открылось второе дыхание, и она разбила все надежды казанской команды на тай-брейк – 1:8, 3:10 и 6:16. Гостьи не сбавляли оборотов на блоке и в атаке, набирая по несколько очков в каждой расстановке. Такое большое отставание казанские волейболистки отыграть не смогли, не помогли даже перерывы Зорана Терзича. Очередное противостояние этих двух команд завершилось очком на блоке – 13:25.

«Девчонки – молодцы. Думаю, все убедились, что предыдущая победа не была случайной. Слава богу, сегодня у Казани играл только один наш злой гений – Анна Климец. Единственная, с кем у нас напряжёнка. Вера Ветрова не вышла, поэтому нам было понятно», – слова Александра Кашина.

Самым результативным игроком матча стала диагональная «Ленинградки» Анастасия Гарелик, набравшая 19 очков. Лучшая в составе «Динамо» – итальянка Элена Пьетрини, которая заработала для своей команды 16 очков.

Следующий матч «Ленинградка» сыграет дома с аутсайдером чемпионата – командой «Атом-Курск». А казанские волейболистки отправятся в Тулу, где встретятся с «Тулицей», которая сейчас замыкает зону плей-офф.