«Кузбасс» продолжает свою удивительную серию! Кемеровчане измотали ещё одного конкурента

В заключительном туре уходящего года кемеровский «Кузбасс» принимал на своей площадке белгородских «львов». Команды являлись соседями по турнирной таблице. На счету каждого клуба было по восемь побед и четыре поражения, но лучший расклад по партиям был у «Белогорья», поэтому они обосновались на четвёртом месте, а клуб из Кемерова – на пятом.

В прошлом туре белгородцы в четырёх партиях обыграли нижегородский АСК. «Кузбасс» же гостил в Санкт-Петербурге, где уже привычно довёл встречу до пятого сета. Победу команда Алексея Бабешина всё-таки одержала, но вот очков недосчиталась и из-за этого пропустила вперёд «Белогорье».

Все лидеры чемпионата уже прошли испытание «пятисетовым кошмаром» от кемеровских волейболистов, теперь настало время и прямых конкурентов. Об этом сказал тренер «Кузбасса» Юрий Зенько после матча: «Я думаю, что от нашей команды никто не ждал такого результата с топ-клубами, и сегодняшняя игра – это тому подтверждение. Я рад, что очередная сложная «пятихатка» была в нашу пользу». Хотя поначалу казалось, что «Белогорью» удастся снять это «проклятие пяти сетов». Команда Александра Волкова уверенно вела в счёте 2:0, но потом что-то явно пошло не так. И в итоге хозяева площадки смогли затащить гостей в свой любимый пятый сет.

Начало за гостями

С первых минут встречи связующий «Кузбасса» сразу стал грузить своих центров Алексея Лобызенко и Дениса Черейского. У «Белогорья» Роман Порошин выбрал другую тактику, заигрывая своих крайних нападающих, и основную угрозу кемеровчанам приносили легионеры: Чжан Цзининь и Мохамед Аль Хачдади, которые сменяли друг друга на острие атаки (14:17). В то же время у сербского диагонального «Кузбасса» игра совсем не пошла, Душан Петкович реализовал всего одну атаку из семи (14%).

После атаки Романа Пакшина судье пришлось и вовсе остановить матч, потому что доигровщик схватился за спину и не смог подняться. Но, к счастью для хозяев, с Романом всё было в порядке, и он смог продолжить игру.

Две атаки Павла Тетюхина сделали «+5» для «Белогорья». Комфортное преимущество позволило «львам» довести сет до победы. В этом гостям помог марокканский диагональный, вколотивший два мяча в концовке – 25:21.

«Кузбасс» — «Белогорье» Фото: kuzbass-volley.ru

Во второй партии игра шла на равных (5:5, 9:9, 12:12). У Белгорода по-прежнему забивали Чжан и Мохамед Аль Хачдади. В команде хозяев отлично вошёл в игру Дмитрий Яковлев, заменивший Петковича ещё в первой партии. Успешная игра на сетке центральных «Кузбасса» держала преимущество в два мяча для кемеровчан – 16:14. Но тогда связующий гостей вспомнил про Георгия Заболотникова, который своими острыми атаками смог сравнять счёт. Как и в первом сете, в концовке солировали Аль Хачдади у «Белогорья» и Пакшин в составе Кемерово. При этом вторая партия завершилась обидной ошибкой: Валентин Голубев и Егор Кречетов не разобрались, кто будет делать передачу после защиты Пакшина от пушечной атаки Чжана – 25:22.

Камбэк на морально-волевых

«Кузбасс» решился на замену доигровщиков: вместо Александра Маркина вышел Аспарух Аспарухов. Болгарский нападающий внёс значительные изменения в процент реализации атак своей команды (поднял его с 40% до 50%). И стал самым результативным игроком по окончании встречи. Кречетов сразу нашёл адресата своим передачам: Аспарухов, а затем и Черейский. Последний ещё и успел оформить эйс на своей подаче – 12:7.

Александр Волков использовал все тайм-ауты, но разрыв в счёте продолжал увеличиваться – 14:7. Наставник продолжал верить в успех: «Шаг за шагом мы сможем догнать. Можем забрать и эту партию». И это практически произошло на подаче марокканца: «львы» отыграли отставание в восемь мячей! И всё опять решили концовка и нервы, которые оказались крепче у «Кузбасса». У белгородцев на подаче дрогнул Цепков. А Пакшин, у которого не шло нападение всю партию, забил в самый нужный момент – 25:23.

«Кузбасс» — «Белогорье» Фото: kuzbass-volley.ru

Белгородские «львы» продолжили борьбу в четвёртом сете, уверенно выиграв начало – 7:4. Пакшин хоть и держался периодически за спину, но очки своим нападением приносил исправно. А после 8:8 вновь пошла вязкая и упорная борьба, в которой не хотела уступать ни одна из команд. Кречетов своими вариативными передачами переключал внимание блокирующих противника с краёв на центр сетки и задействовал пайп. У «Белогорья» такие подключения были редкостью. Снова белгородские волейболисты не смогли удержать своё преимущество в концовке. Успешно сработала замена на усиление подачи у «Кузбасса» – эйс Слави Костадинова сравнял счёт. А концовку блестяще провёл Аспарухов. Результативный пайп нарисовал Кречетов вместе с болгарином, который и перевёл игру в пятую партию – 26:24.

Почувствовав уверенность после двух выигранных партий, кемеровчане повели в решающем укороченном сете. Нападение Пакшина, Аспарухова и Черейского работало исправно. Голубев цементировал игру на задней линии. Ко всему этому заработал ещё и блок. Силовые атаки Чжана и Аль Хачдади стали цеплять или вовсе накрывать, как при счёте 8:5. После смены сторон «Белогорье» несколько раз сокращало разрыв до минимального (7:8, 12:13). Более того, у Белгорода был шанс на подаче марокканца, но диагональный ошибся после перерыва – 12:14. Заболотников смог отыграть один матчбол. Но видеопросмотр решил исход упорного матча в пользу волейболистов из Кемерово – 15:13 и волевая победа 3:2 в пятой пятисетовой встрече.

«Мы очень довольны, сыграли еще один тай-брейк, я думаю, что команда верила, что выиграем тай-брейк – и мы выиграли. В нужные моменты мы сегодня проявили свой характер», – слова героя матча Аспарухова.

Победа «Кузбасса» позволила ему вернуться на четвёртое место. Теперь волейболисты из Кемерово буквально в шаге от тройки лидеров. Белгородские «львы» же опустились аж на шестую строчку, пропустив вперёд ещё и клуб из Ленинградской области. Конечно, всё может опять поменяться, но уже в следующем году. В 14-м туре, который состоится в первых числах января, «Белогорье» сыграет с уфимским «Уралом». А «Кузбасс» отправится в Сосновый Бор, где встретится с прямым конкурентом «Динамо-ЛО», набравшим хороший ход – четыре победы подряд.

Самым результативным игроком у победителей стал болгарин Аспарухов, который наколотил 21 очко (75% в атаке, такое даже для первых темпов редкость), у «Белогорья» отличился Мохамед Аль Хачдади – 24 очка.