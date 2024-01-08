Неудобный «Урал» едва не разобрал топов Суперлиги. Спасли чудо-замена и град ошибок

«Урал» и «Динамо-ЛО» – скромная на первый взгляд пара, но хозяева почти подряд убрали московское «Динамо», питерский «Зенит» и «Белогорье». В сете от поражения были и гости из Соснового Бора, но те ушли с минус трёх в концовке четвёртой партии и вырвали тай-брейк – уже второй плотный матч после битвы с «Кузбассом» – и пятая победа подряд.

Возрождение «Урала»

И если динамовцы в топ-4 чемпионата России, то уфимцы идут лишь 12-ми после 15 туров: смазанный старт случился ещё при Андрее Воронкове. Тогда команда не вышла в плей-офф Кубка России, а в ЧР проиграла семь из девяти матчей. На помощь пришёл Игорь Шулепов.

«Он очень перспективный тренер, мы с ним заключили долгосрочный контракт», – сказал президент уфимского клуба Валерий Багметов. – Что касается игроков, то и здесь будем стараться перейти на такие контракты. Приглашаем ребят 25–26 лет – они по волейбольным меркам ещё относительно молоды и могут раскрыться в ближайшей перспективе. Их должно объединять главное – огромное желание тренироваться, совершенствоваться. Сам Шулепов, кстати, трудоголик, и ребята у него должны быть такими же. Только так можно добиться результата».

МВК «Урал» Фото: vk.com/volleyufa

Сам тренер говорил, что получил команду в полуразобранном состоянии. И, видимо, удалось пересобрать. «Сначала ментальные, потом уже игровые [проблемы]. Игроки неплохие. Но пока у них не получается вместе. Нет результата, поэтому атмосфера тяжёлая. Надо попытаться создать коллектив».

«Урал» задавил блоком

Уже на старте встречи гости повели – 4:1: эйс, ошибка Егора Якутина в сетку первым темпом и групповой блок на Уроше Ковачевиче – гости тут же обозначили давление. В ответ на это Шулепов меняет связку – вместо Андрея Ушкова вышел Александр Бутько, и игра пошла.

Связка отлично заиграл первый темп, когда атаки «Динамо» шли через края. Если не справлялся Пирайнен, подключали Бирюкова: при счете 11:13 сначала он попал по линии в аут, а затем не смог укротить недоброшенный до троса мяч – и угодил в сетку. Эйс Романа Поталюка и первый темп Якутина впервые оформили отрыв для хозяев – плюс четыре очка. Удержать его не удалось. Но в концовке Гуцалюк выпрыгнул против Коленковского и закрыл в одного, а затем отловили блоком и диагональ гостей – 27:25.

Денис Бирюков Фото: vk.com/vcdynamolo

До счёта 8:8 равным был и второй сет. Но неожиданно при неплохом приёме в 40% «Динамо-ЛО» столкнулось с проблемами в нападении. А точнее, вовсе провалилось в этом компоненте: в 31 атаке они забрали лишь девять очков, ещё шесть раз их поймали на блоке, и дважды парни ошиблись сами. А ещё 0 блоков против шести у «Урала». При 15:11 вместо Пирайнена всё-таки вышел Назар Литвиненко, но на результат это не повлияло – 23:15.

Шквал ошибок

Совсем противоположная игра пошла в третьей и четвёртой партиях: несмотря на 50% на приёме и атаку в 61%, уфимцы сами лишили себя игрового ритма – стали непростительно много ошибаться: на одиночном блоке не забил ни Милад Эбадипур, ни Гуцалюк, ни Урош Ковачевич. К тому же ошибки в партии выросли до 10. Но на скамейку усадили связующего: уже основной пасующий Андрей Ушков и заканчивал матч.

На противоположной стороне хорошо в игру вошёл Литвиненко: добавил опцию в нападении и усложнил жизнь блокирующим. Именно в третьей партии «Динамо-ЛО» набрало максимальные для себя 16 очков в атаке.

Назар Литвиненко Фото: vk.com/vcdynamolo

Но меньше собственных ошибок: 29 против 40 у «Урала», среди которых только 21 на подаче – и сделали эту разницу в счёте. Хозяева потерялись в атаке, редко реализовывая доигровочные мячи, и упустили важный матч при домашних трибунах.

Другие матчи

«Енисей» ушёл от пятого поражения подряд. «Белогорье» же проиграло трижды за две недели и опустилось на шестое место.

Лидеры Суперлиги – «Локомотив», «Зенит» и «Динамо» – уверенно взяли матчи 15-го тура и застолбили за собой с отрывом первые три позиции.