Как прошёл топ-матч российского волейбола: казанский «Зенит» не оставил шансов «Динамо»

В центральном матче 17-го тура мужской волейбольной Суперлиги в гости к столичному «Динамо» пожаловал казанский «Зенит». Эти команды – лидеры и соседи по турнирной таблице. Казанцы занимали второе место, московские волейболисты располагались следом, на третьей строчке.

Начало чемпионата для обеих команд выдалось насыщенным. Между собой клубы успели сыграть три матча, и все из них были финалами различных турниров. В Кубке Столетия победу забрали бело-голубые, но «Зенит» взял реванш в Суперкубке и Кубке России. Игра второго круга чемпионата стала для команд четвёртой и первой в сезоне без трофея на кону.

Гости приехали в Москву в полной боевой готовности. А вот «Динамо» осталось без одного из своих доигровщиков: Денис Богдан получил травму в прошлом туре в игре с «Новой». Ярослав Подлесных, который вышел в стартовом составе против «Зенита», не смог равноценно заменить Богдана, реализовав всего 2 мяча из 13. Как раз мощи в атаке не хватило динамовцам для победы (40% против 51% у Казани). На блоке было равенство – 6:6, а подачу и вовсе выиграло «Динамо» – 7:5. Но Павлу Панкову явно не хватило ещё одного игрока, чтобы разнообразить игру в нападении. Цветан Соколов со своей ролью основного нападающего справился, забив практически половину отданных ему передач (16 из 38), но этого оказалось недостаточно в равной и упорной игре с таким крепким соперником, как «Зенит».

Вот слова главного тренера «Динамо» Константина Брянского после матча:

«Несмотря на итоговый счёт в матче, я бы сказал, что на площадке находились равные команды, но при этом мы были не в оптимальном составе. Мы проседали в определённой зоне атаки. Но я хотел бы похвалить парней за их бойцовские качества. Несмотря на сложности, с которыми мы столкнулись, игра была интересной, захватывающей для зрителей и, как говорится, не по счёту. С одной стороны 0:3, но с другой – на площадке всё было очень ровно, с массой ярких розыгрышей. Всё решалось в концовках. Даже вторая партия, которая началась со счёта 4:0 в пользу соперника, в дальнейшем пошла по равному сценарию, а в концовке всё могло качнуться как в одну, так и в другую сторону. Сложно играть, по сути, в какой-то момент двумя зонами. На той стороне стоит опытный и искушённый соперник, который читает такие моменты, но здесь я ещё раз хотел бы сказать, что упрекнуть парней не в чем. На площадке стояла настоящая команда, настоящая семья».

Игроки «Динамо» Фото: ВК «Динамо»

Динамовцы уверенно провели начало встречи, легко собирая свои очки на блоке и в атаке – 11:7. Но затем ошибки бело-голубых в нападении и вовремя поданный эйс Майки Кристенсона помогли «Зениту» сократить отставание до одного мяча. Но вот сравнять счёт гостям не удавалось до самой концовки партии. Не заладилось нападение у Максима Михайлова, зато усилия Дмитрия Волкова себя оправдали: доигровщик забивал в тяжелейших ситуациях.

В концовке Алексей Вербов сделал ключевую для «Зенита» замену. Михаил Лобинский, вышедший на усиление подачи, сразу сделал эйс в Антона Сёмышева, а затем выбил из приёма Подлесных, что помогло Казани выйти вперёд в первый раз за партию – 22:21. Концовку сета команды провели на балансе. Но удачливее действовали гости: сначала Волков накрыл блоком атаку Сёмышева, а затем Сэм Деру реализовал нападение – 26:24.

«Зенит-Казань» на блоке Фото: ВК «Динамо»

Казанские волейболисты продолжили «куражиться» во втором сете – 4:0. Появились раскрепощённость и даже лёгкая наглость в действиях на сетке. Константин Брянский почувствовал это и взял тайм-аут после смелой атаки Кристенсона. Перерыв главного тренера сработал, «Динамо» сразу получило «+3». Затем усилиями разыгравшегося Михайлова, Волкова и благодаря острым атакам Кононова в центре «Зенит» вновь упрочил своё преимущество, которое держалось до середины партии. «Динамо» счёт сравняло, но ошибки не позволили ему вырваться вперёд. А вскоре казанцы воссоздали отрыв в три мяча и до конца партии уже не подпустили «Динамо» к себе – 25:22.

Третья партия, в отличие от первых двух, шла в напряжённой и равной борьбе до счёта 11:11. Эйс Соколова и «чехол» Ильи Власова на центральном казанцев вывели хозяев вперёд, но «Зенит» постепенно смог восстановить равновесие, а затем благодаря блоку Артёма Вольвича и вовсе повести в счёте. Но эйсы Сёмышева и Свентицкиса помогли бело-голубым вернуть интригу – 20:20.

Однако у Алексея Вербова был припасён ещё один козырь. Андрей Сурмачевский подачей вынес Семышева с приёма – 23:21. Михайлов своей атакой заработал матчбол, а Сэм Деру его реализовал – 25:23.

Победа с сухим счётом (3:0) осталась за казанской командой.

Права на видео принадлежат Всероссийской федерации волейбола. Посмотреть его можно в телеграм-канале ВК «Зенит-Казань»

Победа «Зенита» в этой игре никак не повлияла на расстановку мест в таблице, но позволила казанским волейболистам чуть оторваться от московского клуба. Теперь Казань опережает Москву не только по победам, но и по очкам.

Самым результативным игроком в команде победителей стал Михайлов: на его счету 15 очков, и все в нападении. В составе «Динамо» – Цветан Соколов. Болгарский игрок набрал 19 очков (16 атак, две подачи и один блок).

В следующем туре, который состоится уже в конце этой недели, казанцы у себя дома будут принимать лидера чемпионата – новосибирский «Локомотив». Если команда Алексея Вербова одержит победу со счётом 3:0, то может сместить железнодорожников с первого места. Бело-голубые же свой следующий матч проведут в гостях у «Шахтёра» из Солигорска.