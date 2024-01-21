В матче-триллере сменился лидер волейбольной Суперлиги! «Локомотив» безбожно ошибался

В волейбольном чемпионате России рокировка: после 18-го тура «Зенит» сместил «Локо» на вершине таблицы. Матч за три очка стал принципиальным и потому, что на старте Суперлиги, в 3-м туре, новосибирцы катком прошлись по казанцам – после чего и стали наращивать преимущество. Да и в целом команды выдают послематчевый трэш-ток и нередко цапаются на сетке.

Первая партия: проблемы «Локо»

И если к этой встрече хозяева подошли с важной выездной победой над «Динамо» – третьими в лиге – то «Локо» выстрадал домашнюю – над «Новой». Неизвестно, как отразились на эмоциональном состоянии эти контрастные встречи, но казанцы вышли на площадку заведёнными, почти сразу оформив двукратное преимущество – 12:6. Помогали и гости: в 24 подачах они ошиблись 12 раз и не сделали ни одного эйса. Проблемой стали и блоки – их отсутствие: зачехлили лишь раз. И при этом брейковые мячи удалось найти в доигровке: без стабильного приёма в 35% «Локомотив» подтянул атаку до 57%. Новосибирцы стелились под каждый мяч, что помогло им затащить третий сет, закамбэчить в четвёртом и едва не уйти на тай-брейк в пятый.

В игре «Зенит-Казань» Фото: zenit-kazan.com

Игра в целом делилась на отрезки, где сначала «Зенит» убегал в отрыв на +6 очков, а затем «Локомотив» догонял, прикладывая сверхусилия. Так что только в первом сете подопечные Пламена Константинова оказались на расстоянии одного очка, как хозяева нашли первую Сэма Деру и уже подавали на сет – 25:23.

Вторая партия: огненный Михайлов

Во второй партии статистика приёма также была не основополагающей: принимал «Зенит» хуже, атаковал – лучше. Скорее, вывозил за счёт мастерства Максима Михайлова, который два сета крутил 71% в атаке, а итоговые 16 очков при одной лишь ошибке стали во многом определяющими в игре с «Локо». Особенно ощутимо это было во второй партии, когда неожиданно из игры с одним очком (и то на подаче) выпал Сэм Деру.

Однако его визави Денис Карягин отлично ворвался в российский чемпионат в целом и в игру в частности. Болгарский легионер настрелял 15 очков в 32 попытках (47% реализации), при двух блоках. Опция в атаке в края позволила разгрузить центр, которому активно пасовал Абаев: у Лызика и Куркаева на двоих 19 мячей в 34 атаках. Но и к этому казанцы приспособились – цепляли блоком. Последний розыгрыш при 24:23 и стал квинтэссенцией сета: Кононов смягчил на блоке первый темп «Локо», а Михайлов забил доигровочный мяч накатом – 25:23.

Концовка матча: «Локо» ушёл с -6

Третья партия решилась в концовке, и туда гостям удалось добраться на подаче. Они стали меньше рисковать и, как результат, меньше ошибаться – лишь семь потерь. А дальше добирали за счёт блока и игры на задней: несмотря на 29% в приёме, в нападение всё те же стабильные 53%. «Локо» ушёл с 9:8 до 10:13 – и вышел на финишную прямую сета практически при равенстве. Но у «Локомотива» нашёлся крутой подающий: Лызик сначала заработал переходящий мяч для Атанасова, а затем эйсом уложил тот точно в угол площадки – 29:27 в пользу гостей.

Дмитрий Лызик Фото: lokovolley.com

Казалось, на кураже и в отсутствие ненужного риска Новосибирск готов к финальному броску. Но две подряд атаки в аут болгарских легионеров «Локо» Атанасова и Карягина и ошибки Казаченкова (12 мячей в 30 попытках и 40% реализации) позволили «Зениту» к середине партии добыть комфортное преимущество – 12:9. А затем и вовсе добрались до 20:14. Гостей двумя подряд эйсами вернул в игру Лызик, а затем Карягин и Куркаев дважды накрыли блоком Михайлова – и 21:21. У гостей открылось второе дыхание, но, как и в концовке второй партии, блок Романовского отловил и смягчил Лызика, а Деру вколотил доигровочный мяч с пайпа – и 29:27. Почти состоявшаяся погоня обернулась потерянным матчем и первенством в таблице – при равенстве очков (по 46) лидера опередили по лучшему соотношению выигранных и проигранных партий: «Зенит» проиграл на сет меньше.

Цифры матча