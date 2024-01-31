Кто же главный фаворит в мужском волейболе? Подводим итоги первой части сезона

Чемпионат страны уже перевалил через экватор, клубы сыграли бóльшую часть квалификационного раунда, при этом все лидеры провели матчи между собой и стабилизировали свои позиции в таблице.

У нас есть топ-3 и преследователи. Сильные и слабые стороны всех лидеров чемпионата понятны, поэтому можно делать предварительные выводы. Давайте посмотрим, как дела у пяти фаворитов Суперлиги.

«Зенит-Казань». Сила есть

Начнём с команды Алексея Вербова. Казанский «Зенит» вернул себе лидерство после неудачного старта сезона и седьмой строчки в турнирной таблице. Волейболисты из Татарстана не проигрывают в чемпионате с 18 ноября, и сейчас победная серия казанцев насчитывает 14 игр. За это время зенитовцы успели выиграть ещё и свой 12-й Кубок России.

Во втором круге «Зенит» уверенно разобрался со своими прямыми конкурентами: московским «Динамо» и новосибирским «Локомотивом», не отдав соперниками ни сета. И как раз победа над железнодорожниками позволила зенитовцам обойти их по очкам и возглавить таблицу.

У казанского клуба собрался отличный боевой состав с хорошей глубиной для замен в самый подходящий момент. Выделяется в нём линия доигровщиков: от опытных Дмитрия Волкова и Сэма Деру до прекрасно проявившего себя в отсутствие бельгийца молодого Михаила Лабинского. Также у казанцев самая мощная пара диагональных – Макс Михайлов и Кирилл Клец.

Если говорить о каких-либо проблемах и недостатках, то в ключевые моменты в концовках партий может заигрываться американский связующий Майка Кристенсон, и его действия иногда стоят казанцам проигранных партий. Также частая ротация, которая, с одной стороны, играет в плюс, может быть и минусом: игроки, которых меняют на эпизод, не всегда потом гладко входят в игру. Но, повторимся, волейболисты в Казани собрались опытные, и, чтобы сохранить первую строчку за собой, казанцам остаётся только играть в свою игру и не отдавать очки командам, которые находятся ниже.

«Локомотив». Заведённый Пламеном

Следом за казанцами идёт новосибирский «Локомотив», отлично стартовавший в чемпионате. Команда Пламена Константинова лидировала до 18-го тура и очной встречи с «Зенитом». Также новосибирцы недосчитались очков в январе с «Новой», занимающей 12-е место. А домашнюю встречу с московским «Динамо», которое сейчас находится не в оптимальном составе, «Локо» чуть было не упустил. Но железнодорожники вовремя включились и смогли отыграться со счёта 0:2. Однако потеряли столь необходимый турнирный балл.

Если говорить о явных сильных сторонах, то у новосибирцев превосходные центры, пожалуй, даже лучшие во всей лиге. У Ильяса Куркаева и Дмитрия Лызика отличная сыгранность со связующим команды. Константин Абаев прекрасно чувствует своих нападающих и может выполнить передачу не только с чистого приёма, но и с отведённых от сетки мячей. Также стоит отметить характер «Локомотива»: даже проигрывая, команда не перестаёт биться. Всё это, безусловно, заслуга главного тренера «Локо» Пламена Константинова, который работает в клубе уже восемь лет.

Однако есть и слабые стороны. Например, огромное количество потерь на подаче: волейболисты рискуют и вваливают по полной, но иногда этот риск играет с ними злую шутку, и команда может наошибаться почти на целую партию. Иногда у доигровщиков даёт сбой приём. Илья Казаченков пока не так стабилен, как хотелось бы, а от его нападения зависит вся команда. Поэтому на конец сезона «Локо» хотел в пару ему опытного серба Атанасиевича.

Железнодорожники уже провели все игры со своими главными соперниками. В ближайших матчах новосибирцы встретятся с середняками, которые могут оказать сопротивление и отобрать очки у одного из лидеров.

«Динамо-Москва». Один за всех

Бело-голубые отлично стартовали и даже успели побывать на первом месте в турнирной таблице. Но затем команда Александра Климкина уступила кемеровскому «Кузбассу» (2:3) и неожиданно, ведя 2:0, — уфимскому «Уралу». Что касается конкурентов по тройке, «Динамо» уступило казанскому «Зениту» в обоих матчах по 0:3, а с «Локомотивом» обменялось победами. Сейчас «Динамо» занимает третью позицию.

Игроки МВК «Динамо» (Москва) Фото: vcdynamo.ru

Отличную игру показывает болгарский волейболист Цветан Соколов, который является основным забойщиком у москвичей (252 очка). Главный эйсмен не только в команде, но и в лиге – связующий Павел Панков.

Из минусов: травма Дениса Богдана и, как следствие, проседание процента реализации в доигровке. В повторном матче с таким мощным соперником, как «Зенит», это явно прослеживалось. У сменщика Богдана Ярослава Подлесных было забито всего 2 мяча из 14 (14%), у Семышева – чуть лучше: 4 из 15 (27%). Всё это существенно упрощает игру «Динамо»: внимание сразу же переключается на диагонального. Пока болгарин справляется со своей ролью, но впереди ещё 10 туров регулярки и основные игры плей-офф.

«Динамо-ЛО». Своими силами

Ещё одно «Динамо», но уже из Ленинградской области, показывает отличный результат и наступает лидирующей группе на пятки: 13 побед в 20 матчах. Команде Александра Климкина удалось забраться на четвёртое место, обойдя на своём пути кемеровский «Кузбасс» и более именитый клуб из Белгорода. Обе очные встречи прошли в упорной пятисетовой борьбе, но в решающих укороченных партиях удача была на стороне динамовцев. Отличную игру показывает капитан Денис Бирюков – 218 очков.

Сосновоборцы провели отличный отрезок из выигранных матчей в концовке первого круга. Но отсутствие травмированных легионеров Марко Ивовича и Тодора Скримова сказалось на команде в матче с одним из аутсайдеров – «Газпромом-Югра» – 1:3. Но без иностранцев отлично вошёл в игру Денис Шенкель. Он вместе с Назаром Литвиненко составляет основную атакующую мощь.

Правда, во втором круге по сравнению с первым процент эффективности в нападении снизился до 38%. Команде явно не помешает возвращение легионеров на площадку, потому что в следующих турах волейболистам из Соснового Бора предстоит играть с лидерами чемпионата. Казанскому «Зениту» в перенесённом 20-м туре команда уже уступила – 0:3.

Впрочем, «атомным парням», чтобы удержать свою позицию, важнее обыграть прямых конкурентов: «Белогорье», кемеровский «Кузбасс» и питерский «Зенит». Ну и не терять очки в матчах с командами из нижней части таблицы.

«Белогорье». Два иностранных джокера

Команда Александра Волкова пока показывает нестабильную игру: «львы» сенсационно проиграли «Нефтянику», расположившемуся на 14-м месте, но затем обыграли казанский «Зенит» – 3:1. После чего уступили московскому «Динамо» и «Локо». Статистика в играх с прямыми конкурентами в борьбе за четвёртое место не в пользу белгородских волейболистов.

МВК «Белогорье» Фото: belogorievolley.ru

А сейчас для «львов» наступает время проверки лидерами: белгородская команда будет подряд играть матчи с командами из первой тройки, а вишенкой на этом торте будет встреча с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Если говорить о сильных сторонах, то белгородская команда сейчас находится на втором месте по количеству набранных очков, а по эффективности стабильно держится на четвёртом. Отличную игру показывает центральный блокирующих Георгий Заболотников, воспитанник «Белогорья». Также стоит отметить Павла Тетюхина. А главные козыри команды – это китайский доигровщик Чжан Цзининь и марокканец Мохамед Аль Хачдади. Но если в прошлом сезоне диагональный был абсолютным лидером по набору очков в лиге, то в этом году всё не так гладко. Он по-прежнему в топ-10, но уже не кажется таким грозным оружием. Соперники научились с ним справляться. А китайский волейболист с отличными антропометрическими данными показывает отличную высоту съёма и неплохо проявляет себя в нападении, но вот с приёмом у волейболиста беда: он допускает больше всех ошибок.

А кто ещё готов бороться?

Стоит отметить также кемеровский «Кузбасс», мучивший всех своих соперников пятисетовыми поединками. Кемеровчане, находящиеся на шестом месте, были единственной командой, которой удавалось набирать очки в 14 турах подряд, и только «Факел» прервал эту шикарную серию.

Питерский «Зенит» пока без надежд на попадание в четвёрку. Команда усилилась Владиславом Бабкевичем и румынским диагональным Александру Рацэ, а ещё поменяла главного тренера: Виктора Сидельникова сменил итальянский специалист Серджио Бузато. В дерби волейболистам с берегов Невы удалось дать бой своим соперникам из Казани и довести встречу до пятой партии. Но всего этого пока недостаточно для прорыва.

Уфимский «Урал» после смены тренера стал самым непредсказуемым соперником, с которым приходится считаться командам из лидирующей группы. Матчи с командой Игоря Шулепова – не проходные ни для кого. Уфимцы ещё пособирают свои очки и постараются приблизиться к первой тройке.