«Ребята выдержали от начала до конца». «Зенит» в питерском дерби прервал серию поражений

24-й тур мужской Суперлиги открывало ленинградское дерби. Встречались соседи не только по карте России, но и по турнирной таблице. Питерский «Зенит», располагавшийся на восьмом месте, принимал на своей площадке динамовцев из Соснового Бора, находившихся строчкой выше.

В игре первого круга сильнее были подопечные Александра Климкина (3:1). Тогда наставник «Динамо» сумел удивить соперника построением с тремя доигровщиками с номинальным диагональным Денисом Бирюковым. Капитан команды был просто неудержим и наколотил «Зениту» 24 очка.

«Зенит СПб» — «Динамо ЛО» — 3:0 Фото: vc-dynamo.ru

Динамовцы выиграли атаку, приём, и также у них было преимущество на блоке, да и целом они сыграли чище. В общем, превзошли соперника почти во всём.

В матче 24-го тура всё вышло с точностью до наоборот. В этот раз зенитовцы лучше смотрелись и в нападении (58% против 54%), и на блоке (9:5), а также выдержали приём. По сравнению с первой встречей изменения произошли не только в статистике, но и в составе самой команды: не обошлось без потерь. Из-за необходимости лечиться во Франции на неопределённый срок расположение команды покинул Женя Гребенников. Но его сменщик Семён Кривитченко хорошо справился со своей работой, показав 65% «позитива». Кроме того, за день до игры питерский клуб объявил о подписании очередного своего новичка – Евгения Сивожелеза. Опытный доигровщик последовал маршрутом Владислава Бабкевича из новоуренгойского «Факела». И сразу же занял место в стартовом составе, реализовав 9 из 17 атак.

«Получив новый вызов, я им воспользовался, потому что мне не хватало практики в последнее время. В нынешней команде была одна тренировка, мы её провели достаточно спокойно, гармонично. Спасибо команде за то, что они меня приняли, помогли. Благодаря им сегодня мне было чуть проще влиться в игру. Ну и результат, который мы смогли сделать сегодня, был, конечно, важен для нас», – слова Евгения Сивожелеза сразу после матча.

Александр Климкин, кстати, против «Зенита» снова выбрал вариант с тремя доигровщиками, только вместо Тодора Скримова на площадку вышел Денис Шенкель, а в диагональ с Тюшкевичем встал Марко Ивович.

Равная игра шла на начальном отрезке первого сета (8:8). Затем усилиями крайних нападающих «Зенит» сделал «+6» (17:11). Но рывок в шесть мячей не привёл к лёгкой концовке партии: гости смогли подобраться в счёте.

«Зенит СПб» — «Динамо ЛО» — 3:0 Фото: vczenit-spb.ru

Связующие обеих команд свели игру в центр сетки: у «Зенита» блистал Космин, у сосновоборцев – Коленковский. У динамовцев было целых четыре возможности забрать партию, только ни одной из них они не воспользовались. Чего нельзя сказать про «Зенит»: силовая подача Сивожелеза и мощный удар Бабкевича позволили команде выиграть первый сет – 31:29.

Единственное изменение, которое сделал Климкин в перерыве – поставил Шенкеля в диагональ. Но игра складывалась по тому же сценарию: равное начало партии (10:10), а затем – быстрый отрыв «Зенита» на подачах Бабкевича. У гостей благодаря давлению хозяев на подаче был практически полностью исключён первый темп. А основную нагрузку в нападении выполняли доигровщики – Бирюков и Ивович. Последний сначала сравнял счёт, а затем вывел «Динамо» вперёд (17:16). Но в концовке сета гости опять не справились с Бабкевичем и стеной рук зенитовского блока. Первый же сетбол Иван Яковлев реализовал красивой атакой по первой зоне – 25:20.

Владислав Бабкевич Фото: vczenit-spb.ru

В третьей партии сосновоборцы всё-таки перешли к стандартной схеме с диагональным. Назар Литвиненко отлично вошёл в игру, забив пять из семи мячей с эффективностью 71%. Но этого всё равно не хватило для того, чтобы навязать борьбу и вывести игру за пределы трёх сетов. «Зенит» быстро вышел на привычные уже «+5». Денис Бирюков уступил своё место в середине партии Шенкелю. А «Динамо-ЛО» отправилось на очередную погоню: вперёд команду повели Литвиненко, забивший несколько отличных мячей в атаке, и Марко Ивович (19:20). Но концовка вновь осталась за хозяевами – две атаки Бабкевича завершили партию и матч (25:21). «Зенит» одержал убедительную победу (3:0) и взял полновесный реванш за поражение в первом круге.

«Непростая получилась игра, но мы и ожидали, что будет непросто. Ребята молодцы, выдержали от начала до конца, что у нас не всегда было в предыдущих играх. Да, кое-что не получалось, но в целом 3:0 – это хороший результат», – слова тренера «Зенита» Андрея Нырцова после матча.

Фото: vczenit-spb.ru

Лучшим игроком питерского «Зенита» ожидаемо стал диагональный Владислав Бабкевич, набравший 23 очка (22 атаки и один блок). В составе динамовцев 17 очками отметился серб Марко Ивович. Доигровщик реализовал 16 атак (с эффективностью 76%) и сделал эйс на подаче.

Победа зенитовцев над «Динамо-ЛО» позволила им прервать свою серию из трёх поражений. А вот у команды Александра Климкина чёрная полоса продолжается и составляет теперь уже пять игр подряд.

Следующий матч зенитовцы сыграют на выезде с «Факелом» из Нового Уренгоя, у которого дела пока тоже обстоят не лучшим образом. Команда сейчас находится на 10-м месте. А сосновоборцы на своей площадке будут принимать белгородских «львов», набравших ход во втором круге.