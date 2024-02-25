Не смогли расстроить бывшую. «Факел» обыграл «Зенит-СПб» с Бабкевичем и Сивожелезом

Чем ближе к финалу предварительный этап волейбольного чемпионата страны, тем упорнее становятся матчи. И в равных битвах определяющим фактором становится количество ошибок. Очередным подтверждением тому стал матч 25-го тура между «Факелом» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Дополнительный интерес матчу придавал вопрос, как же сыграют против своей бывшей команды нынешние зенитовцы Евгений Сивожелез и Владислав Бабкевич? Диагональный на слуху после каждого тура, особенно впечатлило его 41 очко в матче с «Локомотивом». В общем-то, и в противостоянии с «Факелом» Бабкевич не подкачал, чуть было не затащив игру в пятый сет, но усилий его одного всё же оказалось недостаточно для победы.

Со старта оба наставника выпустили составы, которыми выиграли матчи предыдущего тура. С первых минут гости завладели инициативой – 8:5. Но на подачах Михаила Вышникова «Факел» смог выравнять ситуацию. А эйс Мельникова закрепил преимущество за ямальцами – 12:10. Но к середине партии гости вернули равный счёт на табло, с которым соперники и дошли до концовки сета – 20:20. Тихонов, вышедший на подачу, первым же ударом оформил эйс и принёс своей команде брейковый мяч. После невероятного сейва Андреева в защите забил Василий Капранов – 22:22. Владислав Бабкевич своей подачей добыл первый сетбол. У «Зенита» была три шанса забрать партию, но удача оказалась на стороне хозяев. В двух решающих розыгрышах ямальцам удалось смягчить атаку Бабкевича, и дважды Корней Эннс реализовывал предоставленные ему возможности – 28:26.

МВК «Факел» Фото: vk.com/fakelvolley

Во второй партии стартовый отрезок остался за хозяевами – 8:6. Ямальцы стали цеплять блоком Бабкевича. К тому же у «Зенита» совсем перестала играть защита, волейболисты просто пассивно смотрели, как мяч падает на их половину. После эйса Капранова стало уже «+4» для «Факела». А при счёте 8:13 Серджо Бузато решился на радикальную замену своих доигровщиков: вместо Сивожелеза и Воронкова на площадку вышли Андрей Титич и Тихонов. Но не помогло. Вышняков отлично вёл игру со своими «центрами» в середине партии: Ковальчук накидал «Зениту» скидок, Мельников легко проходил чужую оборону, а ещё и заработал и очко с подачи – 23:16. А вышедший на усиление подачи Никита Морозов со своей задачей справился – 25:17.

На третий сет «Зенит» вышел с парой доигровщиков Титич – Сивожелез. Гости выдали хороший старт (3:1), но ямальцы быстро перевели счёт в равный, а затем и вовсе пошли на обгон. Тайм-аут Бузато никак не повлиял на игру поймавшего кураж «Факела»: Динейкин после паузы сразу же оформил эйс – 8:4. Но у Игоря Кобзаря нашёлся главный адресат передач – Бабкевич, который перевернул игру с 7:9 на 14:12. У диагонального словно открылось второе дыхание, и он просто вколачивал со второго этажа, а потом ещё и оформил очко с подачи. Теперь брейковое преимущество было на стороне гостей. И добытое с таким трудом преимущество в два мяча «Зенит» смог удержать до концовки партии. Усилиями Динейкина и Капранова хозяева сохраняли напряжение в партии, но Андрей Титич забрал эту партию – 25:22.

Владислав Бабкевич Фото: vk.com/fakelvolley

Зенитовцы отлично стартовали и в четвёртом сете: сначала Космин забил в центре, затем выбил с приёма Сантьяго Данани – 3:1. Но в этот раз «Факел» не стал затягивать с погоней и блоком уравнял счёт. В целом партия была похожа на качели: ямальцы отрывались, но «Зенит» атаками Бабкевича раз за разом сравнивал счёт. Не только на площадке шла упорная борьба, но и за её пределами: тренеры соревновались в видеозапросах. При счёте 23:22 в пользу «Факела» волейбол из-за длительных пауз ушёл на второй план. И в такой нервной обстановке аккуратнее действовали хозяева. Динейкин после длительного розыгрыша поставил точку в матче – 27:25. «Факел» добыл ещё одну трудовую победу в матче с командой, стоящей выше в таблице.

Самым результативным игроком в составе «Факела» стал Станислав Динейкин: на его счету 21 очко (19 атак и две подачи навылет). У питерского «Зенита» вновь не было равных Владиславу Бабкевичу. Диагональный игрок гостей набрал сразу 36 очков (30 атак, четыре подачи и два успешных блока).

В следующем туре ямальцы тоже не смогут расслабиться, потому что их соперниками будут белгородские «львы». Команда Александра Волкова сейчас в отличной форме и занимает четвёртое место. «Зенит» же на своей площадке будет принимать одного из аутсайдеров – нижегородский АСК.