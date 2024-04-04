Исторический четвертьфинал в волейбольном ЧР: три пары из четырёх ушли в решающий матч!

Вечер среды, 3 апреля, превратился в парад безумных твистов: в четвертьфинальной серии чемпионата России три из четырёх матчей завершились в пяти партиях. И теперь они продлеваются ещё на одну встречу – уже решающую.

«Прижали» соперника на блоке

Единственной командой, кому удалось избежать лишней драмы и новых седых волос стал казанский «Зенит». Алексей Вербов не собирался менять победный состав, что оформил 3:0 в Казани, и привёз в гости ту же стартовую шестёрку.

В первой партии они поочередно закрыли Романа Мурашко, Семёна Дмитриева и Максима Бочарова, что принесло желанные брейковые очки и хороший отрыв – 20:16. Уже без труда Сэм Деру в атаке довёл до победы сет – 25:19. Во второй партии вместо бельгийца на площадку вышел Михаил Лабинский, а на подачу – Роман Романовский. Молодежь помогла команде сократить отставание с 17:21 до 21:21, в том числе благодаря атаке от блока в аут и хорошему блоку доигровщика. И именно на сетке – с третьей попытки – казанцы закрыли сложнейшую вторую партию – 30:28.

А победа в матче стала вопросом времени. После 12:12 вновь включился блок гостей: Кононов закрыл Мурашко и Дмитриева, а победу принёс капитан Артём Вольвич, также на блоке – 25:17.

Теперь казанцам остаётся лишь ждать соперника по полуфинальной серии. И спокойно готовиться на своей площадке к первым двум матчам.

Цифры матча:



14 очков – столько набрали лучшие бомбардиры Максим Михайлов и Роман Мурашко.

Казанцы выиграли блок – 14-9.

88% атак (7 из 8) – самый высокий процент показал центр «Зенита» Алексей Кононов.

Пламенное 31 очко Казаченкова

«Факел» где-то сенсационно, но в то же время и ожидаемо забрал победу в Новосибирске в первом матче серии (3:1), железнодорожники ответили тем же – уже в Новом Уренгое.

В гостях выручил диагональный «Локомотива» Илья Казаченков, который реализовал 29 атак из 47 (62%) и смягчил нелучшую игру своих доигровщиков. Особенно Мартина Атанасова. Болгарин оформил лишь 7 из 19 атак (37% реализации, ещё четыре раза его крыли блоком при одной собственной ошибке). Илья дал время прийти в себя и центрам: Дмитрию Лызику и Ильясу Куркаеву, которые в итоге ушли с площадки с высокими 83% и 60% и семью блоками на двоих.

Дима вообще стал важным раздражителем и триггером во втором сете: его блок и атака принесли отрыв «+2» в самой концовке партии – 25:23.

Зато совсем не удался матч у визави Казаченкова Корнея Эннса: 14 очков в 39 попытках (39% реализации и «-2» полезности), а главное его прикрыли блоком целых девять раз – больше, чем кого-либо в матче. Что даже не помогли Василий Капранов (47%), забивающий на любой вкус через тройной блок, и стабильный Станислав Динейкин (52%)

Игроки МВК «Факел» Фото: vk.com/fakelvolley

Именно с блока на Эннсе (3:2) в пятой партии и начался путь «Локо» к победе. Следом брейковый мяч по линии вколотил Казаченков, а эйс Лызика и вовсе увеличил отрыв до «+3». Гости додержали преимущество и вошли в финальную часть сета при четырёх матчболах, первый же помог реализовать Динейкин при ошибке на подаче – 15:11.

«Локомотив» перетерпел и ожидаемые ошибки на подаче – 25 против 10 – смог нейтрализовать в атаке: 56% командных против 42% – у «Факела». Здесь постаралась связка: Игорь Тисевич ещё на старте подменил Костю Абаева и выкрутил 34% позитивного приёма. И помог команде продлить серию – всё будет решаться в Новосибирске.

Цифры матча:



31 очко (29 с игры, один блок и один эйс) на счету Ильи Казаченкова.

34 ошибки допустили игроки «Локомотива».

По 4 блока у Виталия Дикарева и Дмитрия Лызика.

42 ошибки «Динамо»

Третий матч после первой убедительной победы «Динамо» в Москве ждёт и эту пару. В Санкт-Петербурге столичный клуб не поверил в сопротивление «Зенита» – и поплатился. Попутно ещё настреляв 42 ошибки, основная их часть традиционно пришлась на подачу – 22.

Хотя и первые полтора сета прошли под контролем гостей, а первый тайм-аут во встрече Константин Брянский взял лишь в концовке второго сета: Иван Яковлев зачехлил Цветана Соколова и принёс брейковое очко. Это же удалось провернуть следом – 19:17. В концовку команды зашли при равенстве, а «Зенит», имея три сетбола, реализовал преимущество с четвёртой попытки – 30:28.

Волейболисты московского «Динамо» Фото: vk.com/vcdynamomoscow

Третий сет вообще начался с разгрома: «Зенит» нашёл игру против Соколова и повёл – 11:6. Возвращение «Динамо» пришлось на концовку третьего сета, и, казалось, забери они такой сет – заберут и матч. Но на эмоциональном подъёме были скорее хозяева, которые могут удивлять перед своими трибунами. На подаче Максима Космина в блок Ивана Яковлева угодил Антон Сëмышев – 27:25. «Зенит» впервые не просто взял сет, но и повёл в серии.

И даже 12-3 по эйсам в пользу москвичей не помогли. Подачей умнее в концовке воспользовались хозяева. На тай-брейке Евгений Сивожелез укоротил так, что Лаури Керминену пришлось вытянуться в струнку, дотягиваясь до мяча. Выбитый приём пришлось обрабатывать Антону Сёмышеву, который отдал пас на Богдана. Денис упёрся в тройной блок, обвести который удалось только в аут. Уже на матчболе у питерцев сработал блок (13-й командный в матче) Андрея Титича на Соколове – и 15:13.

Празднование Андрея Титича Фото: Кадр из видео

Серия переезжает в Москву.

Цифры матча:



50% – показатель команд на приёме.

32 очка (30 в нападении, один блок и один эйс) у диагонального Владислава Бабкевича.

13-9 на блоке за «Зенитом».

17 блоков «Белогорья» не спасли их от третьего матча

Ещё долго белгородцы будут вспоминать этот тай-брейк: 4:0 на старте и 14:12 – в концовке. А побеждает всё равно «Кузбасс».

Если гости отметились на блоке, то кемеровчане куражились на подаче. Она и стала решающей в погоне на тай-брейке: только два эйса подряд положил Роман Пакшин (10:10), вернув «Кузбасс» в гонку после «-3». Первые матчболы «Белогорью» принёс Аль Хачдади. Но обе атаки следом закрыли блоком: сначала поймали Павла Тетюхина, затем самого Мохамеда. Его же прикрыли тройным блоком на матчболе у «Кузбасса».

И серия переезжает в Тулу.

Цифры матча:



17 блоков поставило «Белогорье».

57% против 31% в приёме за «Кузбассом».

27 очков у самого результативного игрока матча Мохамеда Аль Хачдади.

9-1 по эйсам в пользу кемеровчан.