Суперсет выиграла «Ленинградка», а весь матч — казанское «Динамо». До финала — один шаг

Волейболистки казанского «Динамо» продолжают уверенно идти к своему очередному финалу. Во второй игре полуфинальной серии хозяйки площадки полностью переиграли «Ленинградку» во всех компонентах, приносящих очки: 39% эффективности в атаке против 35% у соперниц, 21:14 на блоке и пять подач навылет. Закономерный итог – уверенная победа в матче.

Первая партия стала фактически продолжением первого матча, который проходил накануне и завершился победой «Динамо» со счётом 3:0. Казанские волейболистки продолжили «съедать» мячи на блоке после атак «Ленинградки». На подачах Анастасии Ануфриенко хозяйки ушли в отрыв – 13:2. А после удара Ангелины Сперскайте преимущество «Динамо-Ак Барс» стало максимальным: +12. Жёлто-чёрные смогли сократить отставание до приличного, но победа в сете всё равно осталась за подопечными Зорана Терзича – 25:17.

Во втором игровом отрезке динамовки всё так же доминировали, а к очкам в атаке и на блоке добавились эйсы Лукьяновой и Сперскайте. Главный тренер «Ленинградки» стал тасовать крайних нападающих. И Валерия Романова стала локомотивом, который потащил команду вперёд. Сначала её атаки доставляли наибольшие проблемы хозяйкам площадки. Затем на подачах всё той же Романовой питерские волейболистки отыграли сразу шесть сетболов. А в драматичной концовке сама доигровщица забила решающие мячи – 31:29.

Женская волейбольная Суперлига Фото: ВК «Динамо-Ак Барс»

«Ленинградка» твёрдо решила брать своё и на эмоциональном подъёме рванула вперёд в третьем сете – 10:5. У динамовок на площадке появилась Полина Матвеева, которая пропустила весь регулярный этап из-за травмы. А после очередной атаки Сперскайте в блок её заменила Элена Пьетрини. Итальянка стала ключом к победе: сразу же отловила Романову на сетке и продолжила терзать скоростными ударами защиту соперниц. Очков добавляли также мощные атаки Мартинес и непробиваемый блок Лазаренко. Доминиканская доигровщица атакой завершила партию – 25:20.

В начале четвёртого сета была плотная и вязкая игра. Лукьянова эйсом оформила задел в два мяча, но «Ленинградка» быстро сравняла счёт. Такие «кошки-мышки» продолжались до середины сета (15:15). А затем в нападении стали максимально слаженно работать иностранки казанской команды. Точку в матче поставила Элена Пьетрини, так удачно заменившая Сперскайте – 25:18.

Казанская команда повела в серии до трёх побед (2-0). Теперь эта пара полуфиналисток переезжает в Санкт-Петербург, где 10 апреля состоится третий матч. Если «Ленинградка» проиграет и его, то серия завершится.

Самым результативным игроком у победительниц, как и в первом матче, стала Брайелин Мартинес – на её счету 24 набранных очка. Также хочется отметить девять очков на блоке Ангелины Лазаренко. Центральная блокирующая продолжает улучшать свою статистку, и сейчас на её счету уже 128 очков. В составе «Ленинградки» отличилась Валерия Романова, заработав 21 очко.