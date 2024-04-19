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Женская волейбольная Суперлига-2023/2024, финал Динамо-Ак Барс — Локомотив, онлайн-трансляция 19 апреля 2024

«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив». Горячий финал волейбольной Суперлиги продолжается! LIVE
Михаил Чесалин
«Локомотив» — «Динамо-Ак Барс»
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В первом матче не без труда победила Казань. Сможет ли Калининград сравнять счёт в серии?

В пятницу, 19 апреля, в Казани будет сыгран второй матч финальной серии женской волейбольной Суперлиги-2023/2024, в которой встречаются «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Локомотив» (Калининград).

Обе команды не без труда добрались до «золотой» серии. Особенно это касается «Локо», который снёс со своего пути фаворита и действующего чемпиона — московское «Динамо». Та полуфинальная серия завершилась скандалом, но в Казани, кажется, о нём вообще никто не помнит — все сосредоточились только на волейболе.

Первый матч серии прошёл в упорной борьбе и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяек площадки. Но девушки из Калининграда приложат все силы, чтобы перевезти серию к себе при счёте 1-1. Получится ли?

Полное расписание матчей женской Суперлиги
Сетка плей-офф женской Суперлиги-2023/2024

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0:1. Лёгкая победа «Локомотива» в первом сете
Live Михаил Чесалин

4:3. У «Локомотива» две ошибки подряд. В первой партии такого не было.

19:31 Михаил Чесалин

2:3. Каракурт сравнивает счёт в дебюте, а дальше Татьяна Толок отыгрывается от блока в аут.

19:30 Михаил Чесалин

2:1. Казань начинает с чистого листа и выходит вперёд во втором сете.

19:30 Михаил Чесалин

У казанского «Динамо» в первом сете всего 12% позитивного приёма и 36% позитивной атаки. Пожалуй, это всё, что нужно знать о том, что происходило на площадке.

19:28 Михаил Чесалин

0:1. Лёгкая победа «Локомотива» в первом сете

16:25. Конец первого сета. И Каракурт заканчивает подачей первый сет. В первой его половине зрители следили за равной борьбой, а затем на площадке осталась одна команда. У «Локо» был минимум ошибок и отличная эффективность атак. А у «Динамо» пропал и приём, и блок, да и в атаке мало что получалось. Но смотрим матч дальше.

19:25 Михаил Чесалин

16:24. Толок забивает с задней линии. Восемь сетболов у «Локо».

19:25 Михаил Чесалин

16:23. «Динамо» пытается спасти ситуацию. Но, кажется, поздно.

19:24 Михаил Чесалин

15:23. А теперь ещё и эйс у Попович!

19:24 Михаил Чесалин

15:22. Каракурт набирает очко, атаковав от рук чужого блока в аут.

19:23 Михаил Чесалин

15:21. Снимается с расстановки Казань. Но тут же «Локо» снова забивает.

19:22 Михаил Чесалин

14:20. Толок снова забивает и остаётся на подаче. «Локо» мчит к победе в партии.

19:22 Михаил Чесалин

14:19. «Динамо» атакует в сетку. Борьба в партии закончена?

19:21 Михаил Чесалин

14:18. И снова блок «Локо» работает. Лукьянова уходит с площадки.

19:20 Михаил Чесалин

14:17. Каракурт продолжает забивать. Получается пробить чужой блок и у Толок. «Локомотив» отрывается, и Терзич берёт второй тайм-аут.

19:19 Михаил Чесалин

Замены у Казани: вместо Климец выходит Матвеева, вместо Ануфриенко — Лукьянова

19:18 Михаил Чесалин

По одному просмотру сгорело у тренеров. Сначала Терзич, потом Арсов проверяли решения судей.

19:16 Михаил Чесалин

13:14. Пока лучше блок работает у «Локомотива». От рук игроков команды из Калининграда мяч летит обратно в площадку.

19:14 Михаил Чесалин

12:13. Зоран Терзич берёт тайм-аут. Не устраивает его игра «Динамо». Главный тренер команды объяснял подопечным их ошибки на блоке.

19:14 Михаил Чесалин

12:12. Лазаренко-то как подаёт! Вынудила соперниц ошибиться на приёме.

19:12 Михаил Чесалин

10:11. Казань сразу же снимает Каракурт с подачи.

19:11 Михаил Чесалин

9:10. Ошиблась Каракурт: пыталась уложить мяч в линию, но не попала.

19:11 Михаил Чесалин

Вместе Сперскайте выходит Элина Пьетрини.

19:10 Михаил Чесалин

8:9. «Локо» грузит Каракурт на краю сетки, и та набирает два очка подряд! Калининград снова вышел вперёд.

19:08 Михаил Чесалин

8:7. И снова успешно работает казанский блок. Браво, Лазаренко!

19:07 Михаил Чесалин

6:6. На подаче Ангелины Сперскайте «Динамо» сравнивает счёт.

19:04 Михаил Чесалин

2:4. Казань пока никак не может добить до пола. У «Локомотива» же отлично работает и защита, и блок. Команда Радослава Арсова настроена на все 100!

19:03 Михаил Чесалин

2:2. Пока плотная борьба. Ударно начинает матч Эбрар Каракурт.

19:02 Михаил Чесалин

1:0. И начался матч! Казань набирает первое очко с подачи Анастасии Ануфриенко. Кстати, в стартовом составе «Динамо» вышла Анна Климец.

19:01 Михаил Чесалин

У «Локомотива» изменения в составе по сравнению с первым матчем. Главное из них — появление в стартовом составе Екатерины Любушкиной.

18:57 Михаил Чесалин

А как вы думаете, кто выиграет Суперлигу? Напомним, что казанское «Динамо» уже ведёт в серии.

18:56 Михаил Чесалин

Первый матч получился очень мощным и интересным. Особенно запомнилась дуэль Каракурт — Лазаренко. Подробнее о самых ярких моментах матча читайте в нашем обзоре:

Каким получился первый матч золотой серии:
«Золотая» серия началась очень мощно! Главные выводы о битве «Локомотив» — «Динамо-Казань»
«Золотая» серия началась очень мощно! Главные выводы о битве «Локомотив» — «Динамо-Казань»
18:51 Михаил Чесалин

Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы вместе с вами будем смотреть второй матч финальной серии женской волейбольной Суперлиги, в которой сошлись «Динамо — Ак Барс» и «Локомотив». Устраивайтесь поудобнее!

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