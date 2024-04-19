«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив». Горячий финал волейбольной Суперлиги продолжается! LIVE

В пятницу, 19 апреля, в Казани будет сыгран второй матч финальной серии женской волейбольной Суперлиги-2023/2024, в которой встречаются «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Локомотив» (Калининград).
Обе команды не без труда добрались до «золотой» серии. Особенно это касается «Локо», который снёс со своего пути фаворита и действующего чемпиона — московское «Динамо». Та полуфинальная серия завершилась скандалом, но в Казани, кажется, о нём вообще никто не помнит — все сосредоточились только на волейболе.
Первый матч серии прошёл в упорной борьбе и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяек площадки. Но девушки из Калининграда приложат все силы, чтобы перевезти серию к себе при счёте 1-1. Получится ли?
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4:3. У «Локомотива» две ошибки подряд. В первой партии такого не было.
2:3. Каракурт сравнивает счёт в дебюте, а дальше Татьяна Толок отыгрывается от блока в аут.
2:1. Казань начинает с чистого листа и выходит вперёд во втором сете.
У казанского «Динамо» в первом сете всего 12% позитивного приёма и 36% позитивной атаки. Пожалуй, это всё, что нужно знать о том, что происходило на площадке.
0:1. Лёгкая победа «Локомотива» в первом сете
16:25. Конец первого сета. И Каракурт заканчивает подачей первый сет. В первой его половине зрители следили за равной борьбой, а затем на площадке осталась одна команда. У «Локо» был минимум ошибок и отличная эффективность атак. А у «Динамо» пропал и приём, и блок, да и в атаке мало что получалось. Но смотрим матч дальше.
16:24. Толок забивает с задней линии. Восемь сетболов у «Локо».
16:23. «Динамо» пытается спасти ситуацию. Но, кажется, поздно.
15:23. А теперь ещё и эйс у Попович!
15:22. Каракурт набирает очко, атаковав от рук чужого блока в аут.
15:21. Снимается с расстановки Казань. Но тут же «Локо» снова забивает.
14:20. Толок снова забивает и остаётся на подаче. «Локо» мчит к победе в партии.
14:19. «Динамо» атакует в сетку. Борьба в партии закончена?
14:18. И снова блок «Локо» работает. Лукьянова уходит с площадки.
14:17. Каракурт продолжает забивать. Получается пробить чужой блок и у Толок. «Локомотив» отрывается, и Терзич берёт второй тайм-аут.
Замены у Казани: вместо Климец выходит Матвеева, вместо Ануфриенко — Лукьянова
По одному просмотру сгорело у тренеров. Сначала Терзич, потом Арсов проверяли решения судей.
13:14. Пока лучше блок работает у «Локомотива». От рук игроков команды из Калининграда мяч летит обратно в площадку.
12:13. Зоран Терзич берёт тайм-аут. Не устраивает его игра «Динамо». Главный тренер команды объяснял подопечным их ошибки на блоке.
12:12. Лазаренко-то как подаёт! Вынудила соперниц ошибиться на приёме.
10:11. Казань сразу же снимает Каракурт с подачи.
9:10. Ошиблась Каракурт: пыталась уложить мяч в линию, но не попала.
Вместе Сперскайте выходит Элина Пьетрини.
8:9. «Локо» грузит Каракурт на краю сетки, и та набирает два очка подряд! Калининград снова вышел вперёд.
8:7. И снова успешно работает казанский блок. Браво, Лазаренко!
6:6. На подаче Ангелины Сперскайте «Динамо» сравнивает счёт.
2:4. Казань пока никак не может добить до пола. У «Локомотива» же отлично работает и защита, и блок. Команда Радослава Арсова настроена на все 100!
2:2. Пока плотная борьба. Ударно начинает матч Эбрар Каракурт.
1:0. И начался матч! Казань набирает первое очко с подачи Анастасии Ануфриенко. Кстати, в стартовом составе «Динамо» вышла Анна Климец.
У «Локомотива» изменения в составе по сравнению с первым матчем. Главное из них — появление в стартовом составе Екатерины Любушкиной.
А как вы думаете, кто выиграет Суперлигу? Напомним, что казанское «Динамо» уже ведёт в серии.
Первый матч получился очень мощным и интересным. Особенно запомнилась дуэль Каракурт — Лазаренко. Подробнее о самых ярких моментах матча читайте в нашем обзоре:
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы вместе с вами будем смотреть второй матч финальной серии женской волейбольной Суперлиги, в которой сошлись «Динамо — Ак Барс» и «Локомотив». Устраивайтесь поудобнее!