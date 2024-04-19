«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив». Горячий финал волейбольной Суперлиги продолжается! LIVE

В первом матче не без труда победила Казань. Сможет ли Калининград сравнять счёт в серии?

В пятницу, 19 апреля, в Казани будет сыгран второй матч финальной серии женской волейбольной Суперлиги-2023/2024, в которой встречаются «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Локомотив» (Калининград).

Обе команды не без труда добрались до «золотой» серии. Особенно это касается «Локо», который снёс со своего пути фаворита и действующего чемпиона — московское «Динамо». Та полуфинальная серия завершилась скандалом, но в Казани, кажется, о нём вообще никто не помнит — все сосредоточились только на волейболе.

Первый матч серии прошёл в упорной борьбе и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяек площадки. Но девушки из Калининграда приложат все силы, чтобы перевезти серию к себе при счёте 1-1. Получится ли?

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